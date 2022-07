Une copie Chinoise de la Citroën Ami à seulement 2263 euros sur Alibaba

Vous connaissez désormais la petite Citroën Ami vendue en concession, mais également chez Fnac/Darty… Un design particulier qui ne plaît pas à tout le monde, et un prix le plus bas du marché français pour ce type de véhicule. Apparemment, elle a dû taper dans l’œil d’un constructeur chinois qui nous livre une copie conforme de notre AMI avec un prix de 2500€ seulement… La Chine, est l’un des pays qui copient le plus les modèles étrangers, en cassant les prix. Attention cependant, vous allez voir que cette AMI chinoise n’est probablement pas aussi sécurisée que son original… Acheter une AMI de l’Empire du Milieu, ce serait un peu à vos risques et périls, il faut bien le reconnaître. Découverte.

La Chine, championne du monde des copies !

Ce n’est un secret pour personne, les fabricants chinois aiment reproduire les modèles européens. La propriété intellectuelle ne semble pas être un frein à leur besoin de production. Et pour l’AMI de Citroën, il faut bien reconnaître que la copie est parfaitement semblable à l’originale. On se demande même comment Citroën, fleuron de l’automobile française, peut être copié aussi facilement… Toujours est-il que sur le site Alibaba, on peut lire devant l’image de la copie : Mini voiture électrique intelligente avec 4 sièges, véhicule électrique, quatre roues, chine, bon marché, pour adultes ! Et le fabricant a même repris l’ouverture particulière des portes de notre AMI nationale !

Et en plus, ils font mieux que l’AMI sur certains points !

Concernant les photos présentées, pas de doute, la Mini voiture électrique intelligente ressemble trait pour trait à l’AMI… Mais, les Chinois ne se sont pas arrêtés à la copie de la Citroën, ils ont doté leur modèle d’une banquette arrière qui peut donc accueillir 4 personnes à bord. Et elle est même disponible en version trois ou quatre portes, alors que l’AMI ne l’est pas. Concrètement, il faut probablement que les 4 personnes ne soient pas des rugbymen de 2 mètres et 120 kilos, car cela risque d’être compliqué d’y entrer, voire d’avancer !!!

Et techniquement, ça donne quoi ?

Toujours sur le site Alibaba, où d’ailleurs le fabricant n’est pas mentionné, on apprend qu’elle dépasserait (sur le papier) les performances de l’AMI !! En effet, elle serait capable d’atteindre les 60 km/h alors que l’AMI est conçu pour ne pas dépasser les 45 km/h, vitesse réglementaire des quadricycles sans permis… Le moteur aurait une puissance de 1500 à 2200 W et serait alimenté par une batterie « hydraulique » … Avouons que nous ne savons pas trop à quoi correspond cette batterie hydraulique ! En fouillant un peu plus en détail, il s’avère que celle-ci est en fait une batterie au plomb.

Ce qui explique peut-être le prix de 2300€ annoncer pour la voiture chinoise… D’ailleurs il passer à 1600€ pièce si l’acheteur en prend 100 d’un coup !!! La livraison est annoncée en 30 jours… Un conseil évident ? Ne vous laissez pas avoir par le prix de ce véhicule que l’on a du mal à appeler « voiture électrique » … Aucune mention quant à la sécurité, au freinage, et aux éléments essentiels de sécurité. La copie est peut-être esthétiquement réussie (et encore) mais pour le reste, ne serait-ce pas juste de la poudre aux yeux… Attention !