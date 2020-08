Design : il transforme des ailes de Volkswagen Coccinelle en karting.

La Coccinelle de Volkswagen est sans doute la voiture qui a marqué le plus de génération. Même si, lors de sa création, elle était un outil de propagande du troisième Reich, elle a connu un succès fulgurant. Elle était « la voiture du peuple » avec ses courbes rondes et la solidité légendaire du constructeur allemand.

Produite à partir de 1938 et jusqu’en 2003, il s’en est vendu plus de 21 millions d’exemplaires de plusieurs versions. Aujourd’hui la Cox suscite encore l’intérêt des collectionneurs, mais également des bricoleurs en herbe. Innovation ou transformation sauvage d’une pièce de collection, on vous laissera juger. Toujours est-il qu’un studio design transforme les ailes des Cox en karting !

Le studio Aldekas conçoit des kartings avec des vieilles pièces de coccinelles. Et ce karting a même un nom : le Bugkart Wasowski. Pour réaliser ces karts, ils utilisent les ailes des Cox, qu’ils poncent, brossent et repeint. Ils récupèrent également les phares et les rétroviseurs qu’ils soudent sur l’ensemble. Une selle, un guidon et un peu de mécanique plus tard, on obtient le Bugkart Wasowski !

Aucune information ne filtre sur son prix, son délai de fabrication ou ses performances techniques… Cependant la beauté de l’objet interpelle. Walter Werks avait déjà transformé des ailes de Cox en scooter.

Les dejo esta pequeña Bestia!! Bugkart Wasowski Publiée par Aldekas Studio sur Vendredi 8 mai 2020

Il faut bien avouer que karting ou scooter sont du plus bel effet. Il est, cependant, dommage de dépouiller des voitures de collection comme ces Coccinelles pour en faire des objets d’art. Un moulage en forme d’aile ne serait-il pas suffisant ?

LA FUSKART con faros ROSSI al mero estilo del vocho verde olivo! Su primer visita!! Te gusta esta dupla?! Si te… Publiée par Aldekas Studio sur Mercredi 12 août 2020

Les Coccinelles se font de plus en plus rares et coûtent de plus en plus cher à restaurer… Préserver le patrimoine automobile c’est pas mal aussi non ?