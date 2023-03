Voiture ou scooter électrique pour des déplacement urbains ?

Dans certaines villes de France, les véhicules thermiques ne sont plus les bienvenus, et il faut repenser sa manière de se déplacer. Plusieurs alternatives s’offrent alors aux utilisateurs : voiture électrique, transports en commune, scooters électriques, etc. Rouler avec un véhicule électrique, c’est garder son indépendance et sa mobilité, en engendrant moins de pollution pour la planète. Mais, pourquoi choisir un scooter électrique plutôt qu’une voiture électrique pour se déplacer en ville ? On vous explique les avantages d’un scooter électrique en ville, par rapport à une voiture électrique.

Deux véhicules électriques, pour des utilisations différentes

Ces deux modes de déplacements ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, cependant pas nécessairement la même utilité. Le scooter électrique vous permettra, par exemple, de vous faufiler dans les bouchons, en respectant néanmoins le Code de la route, et de gagner du temps. La voiture électrique, elle, vous permettra de transporter plus de charges et de rester à l’abri de la pluie et du vent, en toutes circonstances. Le scooter électrique est le véhicule parfait pour les trajets intra-urbains, et disposent de plusieurs motorisations, qui laissent un large choix aux utilisateurs. Pour la ville, certaines marques, comme par exemple, les modèles Frison Scooter se font une place dans les centres-villes. Équivalents à des scooters thermiques de 50 CC conviennent parfaitement ce type de déplacements urbains. Avec 45 km/h de vitesse de pointe, ils suffisent largement à parcourir la ville de long en large, souvent limitée à 30 km/h d’ailleurs. De plus, ils disposent fréquemment d’une autonomie de 100 km environ, moins qu’une voiture certes, mais ils se rechargent aussi plus vite !

Les inconvénients du scooter électrique en ville

Si l’on se limite aux trajets urbains et professionnels, le scooter électrique conserve l’avantage sur la voiture électrique. En revanche, si vous devez transporter des provisions, colis ou matériel professionnel, c’est évidemment un peu plus compliqué. Même s’ils disposent tous, ou presque, d’un rangement sous la selle, vous n’y ferez pas entrer vos courses de la semaine. L’autre inconvénient concerne la protection des usagers concernant les intempéries et les collisions potentielles. Bien entendu, vous ne disposez pas de carrosserie pour vous protéger, de la pluie, et en cas d’accident, vous serez aussi plus vulnérables. Enfin, si vos trajets se déroulent sur de longues distances, le scooter électrique peut ne pas être adapté, car trop peu autonome. Mis à part ces quelques inconvénients, et peut-être un choix de modèles plus limité que pour les voitures, le scooter électrique reste le plus intéressant pour se déplacer en ville.

Scooter électrique : plus cher ou moins cher qu’une voiture électrique ?

La réponse coule quasiment de source. Un scooter électrique vous reviendra assurément beaucoup moins cher à l’achat. Mais, ce n’est pas le seul poste budgétaire à prendre en considération. En effet, le prix de l’assurance, qui, on le rappelle est obligatoire aussi pour les deux roues, sera moins élevé, tout comme les frais d’entretien. Une économie qui se traduit aussi pour les parkings, plus souvent gratuits pour les scooters, que pour les voitures. Dans des villes, comme Paris, ou Marseille, entre autres, c’est un avantage non négligeable, car les coûts de stationnement peuvent être assez phénoménaux. Enfin, n’oubliez pas que les scooters électriques, sont, au même titre que les voitures, éligibles à certaines primes et bonus écologiques de l’État, ou des régions. Certaines municipalités ou communautés de communes octroient également des aides supplémentaires, de quoi réaliser de très belles économies.

Alors voiture ou scooter électrique ?

Vous l’aurez compris, les avantages du scooter électrique pour rouler en ville sont nombreux. Et, mis à part le fait de ne pouvoir transporter de charges lourdes, ou d’effectuer de longs trajets, les scooters gagnent le match face à la voiture, sans contestation possible. D’autres moyens de déplacements dits de « mobilité douce » existent comme la trottinette électrique, le vélo électrique ou tout simplement la marche à pied. Mais, le scooter et la voiture sont plus semblables en termes de performances et d’autonomie. En choisissant un scooter électrique, vous vous accordez le loisir de ne pas dépendre des transports en commun, de réduire votre impact environnemental et de faire des économies. Cependant, nous vous rappelons une dernière chose : si vous circulez sur un scooter électrique, le port du casque est obligatoire, et si vous optez pour une voiture électrique, ce sera la ceinture de sécurité qui le sera. Quant au Code de la route, il est le même pour tous les utilisateurs, et choisir un scooter électrique ne vous permettra pas de l’enfreindre !

Article Partenaire