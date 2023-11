Les véritables amateurs de café savent combien le café en grains dégage un goût subtil et inégalé. Fraîchement moulu, juste avant de couler dans la tasse, il dégage toutes les saveurs de votre café préféré. Le café en grains est aussi un geste écologique, il nous permet de tirer irrévocablement un trait sur les dosettes polluantes et de réduire considérablement nos déchets. Le « Must » des cafetières De’Longhi, la machine à café à grains Eletta Evo, voit son prix fracassé sur Amazon avec une réduction de 40 %. Elle est actuellement au prix de 669 €* au lieu de 1 099 €. Si vous n’avez pas encore fait votre « liste au Père Noël », c’est le moment de l’ajouter ! Découvrons-la ensemble.

Présentation de la De’Longhi Evo Machine

La De’Longhi Eletta Evo Machine à Café Grains, de couleur noire, est une machine à espresso de haute qualité qui allie design élégant et fonctionnalités avancées. Il vous faudra un peu de place dans la cuisine pour l’installer. En effet, elle est assez imposante (avec des dimensions de 53 cm de profondeur, de 50 cm de largeur et de 33 cm de hauteur). Avec elle, plus besoin de la notice pour régler les différents paramètres. Grâce à son grand écran LCD, elle est résolument intuitive ! Juste en effleurant l’écran, vous pourrez ainsi choisir l’intensité de votre café, sa température et le dosage d’eau souhaité. Si le cappuccino a votre préférence, idem, il vous suffira de le choisir sur l’écran, tout comme le cas d’un expresso, d’un café long ou encore d’un latte macchiato.

De plus, le moulin à cône à 13 étages, réglable individuellement, peut contenir jusqu’à 380 g de grains de café, offrant ainsi une grande flexibilité pour les amateurs de café. Le nettoyage de la machine est facilité par le groupe d’infusion compact, qui peut entièrement être retiré. Les plus grands consommateurs de café savent qu’ils doivent remplir le bac d’eau plusieurs fois par jour. Avec ce modèle et son bac de 2 l, vous devriez pouvoir tenir la journée. Précisons tout de même que la contenance du bac n’est pas égale à la quantité de café produite, les machines De’Longhi effectuent un rinçage des buses dès que vous l’allumez et l’éteignez.

L’écran LCD, le petit plus de la De’Longhi Eletta Evo

Cette machine propose une interface utilisateur modernisée avec un grand écran LCD, des icônes en couleurs et des touches tactiles pour une utilisation simplifiée. Elle propose un choix impressionnant de 12 boissons en accès direct, ainsi que la possibilité de personnaliser chaque boisson en ajustant l’intensité du café, le volume en tasse et la température. Cette machine est idéale pour les amateurs de boissons lactées grâce à son système LatteCrema exclusif qui procure une mousse de lait onctueuse et persistante. De plus, elle est simple à entretenir, avec un groupe café extractible et un système de rinçage automatique du système lacté. Pour ceux qui souhaitent explorer davantage le monde du café, elle est livrée avec un coffret-cadeau comprenant quatre paquets de café différents et un guide de dégustation pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre expérience café.

Toutes les caractéristiques techniques :

Système Lait : automatique avec carafe

Boissons réalisables : Café, Eau chaude, Expresso, Ristretto, Café Long (Lungo), Doppio (Double dose expresso en court), Mousse de lait automatique, Véritable Cappuccino, Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso Macchiato, Café au Lait , Flat White, Lait Chaud

, Flat White, Lait Chaud Trappe à café moulu : oui

Nombre de réglages du Broyeur : 13 positions

Réglage intensité café : 3

Température de percolation programmable : 3 niveaux

Interface : touches tactiles

Interface : écran à texte LCD

Machine connectée : non

Type de Broyeur : acier

2 cafés simultanés : oui

Rinçage des buses : automatique

Pression de la pompe : 15 Bars

Garantie : 3 ans

Poids : 11 kg

Puissance (en Watts) : 1 450 W

Classement énergétique : A

La machine à café De'Longhi Eletta Evo est actuellement au prix de 669 €* au lieu de 1 099 € sur Amazon.