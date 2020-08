Avec 60 Go pour 4 € par mois, ce forfait Cdiscount Mobile est l’offre la plus avantageuse du moment

Conscient du fait que la période de la rentrée est généralement la plus dure de l’année en raison de l’accroissement de nos dépenses pendant les vacances, Cdiscount Mobile a décidé de lancer un forfait pas cher. Pour 3,99 € par mois, l’opérateur virtuel nous propose 60 Go d’internet. Il faut savoir qu’il s’agit d’une série limitée.

Après six mois, le tarif passe à 14,99 € par mois. Le MVNO nous donne ainsi la possibilité d’économiser 11 € par mois, soit 66 € au bout d’un semestre. Mieux encore, le forfait est sans engagement. Il n’impose aucun abonnement minimum de 12 à 24 mois. Cela en fait une offre idéale pour ceux qui souhaitent pouvoir changer d’opérateur à tout moment.

60 Go d’internet par mois en 4G

Avec ce forfait Cdiscount Mobile, on bénéficie d’une enveloppe data de 60 Go par mois. Un volume de données qui est suffisant pour tirer parti des meilleurs d’internet, d’autant qu’on se connecte en 4G via les infrastructures réseaux d’Orange, Bouygues Telecom et SFR. Pour couronner le tout, l’opérateur offre 5 Go de data supplémentaire par mois (toujours en 4G) à utiliser en Europe et dans les DOM.

Le forfait Cdiscount à 3,99 € par mois comprend également les appels illimités vers la France et les DOM. Idem pour les SMS et MMS. A cela s’ajoute la possibilité d’appeler et d’envoyer des SMS et MMS en illimité depuis les DOM et la zone Euro. A noter que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège figurent parmi les destinations où l’on peut profiter de ces divers avantages. Les appels et SMS illimités concernent aussi les numéros répertoriés dans le pays où l’on se trouve.

Une souscription rapide

Ce forfait Cdiscount Mobile vous permet de conserver votre ancien numéro. Pour ce faire, il vous suffit de fournir votre code RIO. Ce dernier s’obtient gratuitement en composant le 3179 sur son smartphone. Au cas où vous souhaiteriez avoir une nouvelle ligne, vous pouvez bien évidemment vous passer de cette étape.

La carte SIM, elle, est facturée 10 €. Elle vous sera livrée sous 48 heures après validation de votre commande. Si ce forfait pas cher de Cdiscount vous intéresse, il vous faudra vous dépêcher. En effet, il ne sera plus possible d’y souscrire au-delà du 1er septembre.

