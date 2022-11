Black Friday : Geekbuying pulvérise les prix sur 3 machines de gravure laser

Le Black Friday, cet événement venu des États-Unis, connaît depuis quelques années un succès planétaire… Certes, cette journée est LA journée pour réaliser des affaires inimaginables… Toutes les enseignes cassent leurs prix et vous font bénéficier d’offres exceptionnelles. Geekbuying.com, site spécialisé dans le matériel d’impression 3D et de gravure laser, ne manque pas non plus l’occasion, en proposant de nombreuses réductions sur des machines ultraperformantes, qui vous seront utiles dans votre quotidien. Que vous soyez créatifs, ou appartenant à un groupe ou une association de makers, les produits du Black Friday vont vous faire réaliser de belles économies. Découvrez la SCULPFUN S30 Pro Max, ou la ORTUR Laser Master 3 10W, deux machines qui coupent et qui gravent au laser, et la LaserPecker 2 Pro, un graveur et découpeur laser à main avec amplificateur auxiliaire. C’est parti !

Présentation de la SCULPFUN S30 Pro Max

Chez Sculpfun, ils ont équipé la S30 d’une carte mère 32 bits à assistance pneumatique et d’une pompe à air qui permettent de contrôler de manière intelligente le commutateur d’assistance pendant la gravure via le bouton M8 du logiciel LightBurn. Grâce à cette innovation, la découpe et la gravure sont d’une extrême précision. La S30 Pro Max s’équipe également d’une buse métallique avancée à assistance d’air haute pression. Ce qui fait qu’elle est capable de générer un flux d’air à haute pression de 30L/min, améliorant ainsi la qualité de la découpe, mais aussi sa vitesse, puisqu’elle est 5 fois plus rapide qu’une machine sans assistance d’air. Son laser ultra fin de 20W adopte la technologie de façonnage laser ultra-mince, ce qui lui confère une gravure de l’épaisseur d’un cheveu, pour des travaux tout en finesse et en précision. Elle se dote par ailleurs d’une lentille protectrice remplaçable innovante, qui améliore la durée de vie du laser, qui est plus de 10 fois supérieur à une lentille classique.

Sa zone de gravure est extensible, cela veut dire, qu’elle peut passer de sa taille standard (410 x 400 mm) à une taille de 935 x 400 mm grâce à un kit d’extension de l’axe XY, vendu séparément, mais qui vous offre la possibilité de graver et de découper de plus grandes pièces ou surfaces. Grâce à une glissière linéaire d’une solidité à toute épreuve, elle atteint un niveau industriel quant à la précision de la gravure, elle peut d’ailleurs tout à fait être utilisée par des professionnels de la gravure. C’est aussi pour cela, qu’elle s’équipe d’un châssis en alliage d’aluminium robuste et durable, qui peut supporter un poids maximal de 50 kilos. La sécurité n’a pas été oubliée, puisqu’elle dispose d’un coussin en acier de format A4 pour protéger la table. De plus, elle dispose d’un bouton d’arrêt d’urgence facilement accessible en cas de problème.

Les caractéristiques techniques de la SCULPFUN S30 Pro Max

Marque : SCULPFUN

Type : Machine à graver laser

Modèle : S30 Pro Max 20W

Couleur : Bleu

Puissance de sortie du laser à diode : 20W

Foyer du laser : 0,08×0,1mm

Longueur d’onde du laser : 455±5nm

Méthode de mise au point : colonne de mise au point fixe + dispositif coulissant

Couverture de protection du laser : Équipé d’un couvercle de protection laser détachable pour protéger les yeux. Vous pouvez l’ajuster vers le haut et vers le bas, ou retirer les lunettes de protection.

Précision de la gravure : 0,005 mm

Taille de la zone de gravure : la version standard est de 410*400mm, elle peut être étendue à 935x400mm ou 935x905mm.

Puissance de la machine : environ 60W

Carte mère : Carte mère 32 bits à air assisté, réserve Bluetooth, fonction d’impression hors ligne sur carte SD. (Kit de mise à niveau vendu séparément)

Matériau de gravure : tous types de bois (y compris noyer, cerisier et autres bois à haute densité), MDF, zigzag, carton, plastique, cuir, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, pierre sombre…

Matériau de coupe : toutes sortes de bois (y compris le noyer, le cerisier et d’autres bois à haute densité), MDF, panneau acrylique, carton, non-tissé, bambou, cuir, certaines cartes en plastique, cartes de circuits imprimés.

Logiciel d’exploitation : LightBurn (avec fonction d’assistance pneumatique M8), LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, support du système Windows, support du système MAC

Formats de fichiers pris en charge : NC, BMP, JPG, PNG, DXF, et autres formats d’image

Méthode de transmission des données : Connexion USB ou connexion sans fil Bluetooth

Poids du produit : 7 kg

Taille du produit (L x l x H) : 230*235*625mm

Présentation de la ORTUR Laser Master 3 10W

Les points fort de la ORTUR Laser Master 3 sont nombreux. À commencer par le fait qu’il soit équipé de la toute dernière carte mère OLM-ESP-PRO-V2.4 de 11ème génération, qui adopte le firmware laser intelligent de la série V2.0. Grâce à cette carte mère surpuissante, il se dote d’une grande vitesse de gravure (20000 mm/min), de deux ventilateurs et d’une assistance à air intégrée. Toutes ces caractéristiques offrent à l’utilisateur, une précision extrême et des gravures fines et raffinées. Un autre point fort de cette machine, est son module laser LU2-10A qui se dote de la 4e génération de technologie de compression du spot laser et de la 2e génération de technologie de combinaison des diodes laser.

Avec une puissance de 10W, il assure sur tous les matériaux, même les plus durs ! Le ORTUR Laser Master 3 se dote également d’une structure mécanique améliorée, qui lui permet de couper de l’acrylique (10 mm) ou du bois (12 mm) en un seul passage… Les planches de pin ne lui résisteront pas non plus à condition qu’elles ne dépassent pas une épaisseur de 20 mm ou 30 mm pour les feuilles acryliques. Au niveau de la sécurité, il s’équipe d’un verrou de sécurité, d’une protection de position inclinée, d’une protection de position active, d’une limitation du temps d’exposition, d’une limitation de durée, d’un système de contrôle de la tension, d’un bouton d’arrêt d’urgence et d’un protecteur de l’ordinateur hôte. Enfin, vous pourrez également envoyer vos impressions depuis un iPhone, un iPad ou un smartphone ou tablette Android, pratique lorsque l’on n’a pas d’ordinateur disponible.

Les caractéristiques techniques de la ORTUR Laser Master 3 10W

Marque : ORTUR

Type : Graveur laser

Modèle : Laser Master 3

Couleur : Gris

Zone de gravure : 400 x 400mm

Vitesse de gravure : 20000mm/min

Taille du point : Environ 0.05×0.1mm

Carte mère : OLM-ESP-PRO-V2.4

Moteurs : Moteur pas à pas 42×60 Y xl, Moteur pas à pas 42×40 Y xl

Format de fichier : JPG/JPEG/PNG/BMP/SVG/ETC

Longueur d’onde du laser : 455+5nm

Logiciel de contrôle : LaserGRBL/LightBurn/Laser Explorer (ORTUR APP)

Matériau pouvant être gravé : Bois, acrylique, cuir, métal, céramique, tissus, cylindre, nourriture, verre teinté, acier inoxydable, papier, carton.

Poids : 6.5Kg

Taille du produit (L x l x H) : 58 x 55 x 15 cm

Présentation de la LaserPecker 2 Pro

Le LaserPecker 2 Pro casse les clichés sur les graveurs lasers… La plupart sont soient trop chers, soient trop encombrants et parfois, cumulent ces deux inconvénients… Ce graveur laser allie la polyvalence et un rapport qualité-prix indéniable, et se faufile partout pour vous aider dans vos travaux créatifs, une personnalisation commerciale ou un marquage par exemple. Grâce à ses fonctionnalités puissantes et son interface utilisable sans connaissance particulière, il se destine aux débutants comme aux professionnels et est livré prêt à être utilisé. Il est aussi possible de le commander avec un smartphone et de commencer une gravure en quelques clics seulement. Au niveau de la vitesse de gravure, il affiche 600 mm/s, ce qui vous procure des gravures détaillées avec trois options possibles au niveau de la résolution (1k, 1,3k et 2k).

Vous pouvez également prévisualiser vos travaux à une vitesse de 3750 mm/s, une qualité industrielle pour une machine que vous aurez à domicile. Le LaserPecker 2 est tout sauf un graveur conventionnel, puisqu’il vous garantit la possibilité de graver sur une surface non plane, ce qui n’est pas le cas des graveurs habituels. Il peut, en effet, réaliser des gravures à 360°C, donc sur une bouteille ou tout objet cylindrique. Et, en ajoutant le booster auxiliaire, vous augmenter votre taille de gravure à 100 x 2000 mm (oui 2 mètres) au maximum, ce qui vous offre de nombreuses possibilités ! Enfin, sachez que rien ne lui résistera : métal, verre, céramique colorée, bois, bambou, cuir, papier, fruits, aliments, plastique, acrylique, pierre, ciment, os, vous allez pouvoir laisser parler votre imagination et votre créativité, c’est une certitude !

Les caractéristiques techniques de la LaserPecker 2 Pro

Marque : LaserPecker

Type : Graveur laser

Modèle : LaserPecker 2 Pro

Couleur : Gris

Puissance : 5w

Type de laser : Laser à diode NICHIA de 450 nm (dernière technologie de tache comprimée)

Taille de la gravure : 100 x 2000mm

Résolution : 1K, 1.3k, 2K

Mode de prévisualisation : Aperçu carré + aperçu graphique

Vitesse de prévisualisation : 3750mm/s

Vitesse de gravure : 6mm/s – 600mm/s

Transmission sans fil : Bluetooth 5.0 haute vitesse

Formats de fichiers : jpg, SVG, png, BMP, code G, CAO, Al, CDR, DWG, etc.

Système d’exploitation : Mobile : Android & iOS ; Desktop : Windows et Mac OS

Poids du produit : 3,2 kg

Taille du produit (L x l x H) : 19.4 x 15.35 x 23.6 cm

Taille de l’emballage (L x l x H) : 36 x 29.5 x 19cm

