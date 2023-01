Bon plan : deux motos électriques Super Soco TC Wanderer à moins de 3 750 €, « des prix complètement fous ! »

En troisième position du top 10 des motos électriques 2023, la Super Soco TC Wanderer est arrivée sur le marché français en 2018. Avec son design néo rétro et ses finitions de caractère, elle séduit bon nombre de fans de moto électrique. Cependant, elle n’est pas à la portée de toutes les bourses en raison de son prix neuf (4 390 €). Néanmoins, nous vous avons déniché un super bon plan ! C’est de vous tourner vers les motos d’occasion Super Soco TC Wanderer à faible kilométrage. En plus de leurs prix avantageux, les promotions vous permettent de réaliser davantage des économies. Voici deux motos électriques affichant moins de 500 km au compteur, une occasion à ne surtout pas rater !

La Super Soco TC Wanderer, une moto électrique aux multiples atouts

Avant de passer à l’achat de votre moto Super Soco TC Wanderer, pensez à vérifier minutieusement les caractéristiques de ce véhicule. Quelle performance ? Quelle autonomie ? Comment est son gabarit ?

Une moto électrique performante

Ce véhicule équivalent à 50 cm³ électrique garantit des performances bien satisfaisantes grâce à sa motorisation électrique 2 500 W. Il affiche un couple maximal de 180 Nm et une vitesse maximale de 45 km/h. Son moteur est placé en roue arrière, permettant ainsi des déplacements silencieux. De plus, celui-ci demande peu d’entretien.

Un véhicule bien pratique

La Super Soco TC Wanderer a le gabarit d’une grande moto, avec notamment une longue selle et de larges pneus (100 mm à l’avant et 120 mm à l’arrière). Elle peut parfaitement accueillir deux personnes sans nuire au confort. Ce véhicule convient particulièrement aux citadins. Il dispose de trois modes de conduite (25 km/h, 35 km/h ou 45 km/h).

Une batterie de qualité

Cette dernière est équipée d’une batterie amovible située sous le faux réservoir. La batterie possède une capacité de 60V/32Ah ou 1.92 kWh. De plus, elle procure une autonomie maximale de 80 km. Sa recharge complète est assurée en moins de 3 h 30 grâce au chargeur rapide de série 10 A. Sa durée de vie peut aller au-delà des 50 000 km.

Des équipements modernes

La Super Soco TC Wanderer occasion 197 km ou 369 km est dotée d’un éclairage LED et d’un écran de bord moderne. Son compteur assure une meilleure lisibilité, que l’on conduise le jour ou la nuit. De plus, cette moto électrique intègre un bouton unique de démarrage, une alarme, une clé télécommande et un freinage couplé.

Les motos électriques d’occasion, abordables et économiques à l’usage

Les motos électriques d’occasion sont accessibles à des prix largement inférieurs à ceux des modèles neufs. De plus, elles vous permettent de réaliser de belles économies à l’usage.

La Super Soco TC Wanderer verte occasion 197 km

Mise en circulation depuis 7 septembre 2022, cette moto électrique d’occasion à l’état neuf a déjà roulé sur 197 km. Elle a subi 57 points de contrôle. Les techniciens de Go2roues ont effectué des vérifications spécifiques de certains éléments de ce véhicule (moteur, éclairage, partie cycle et batterie). La Super Soco TC Wanderer verte occasion 197 km est maintenant accessible à un prix promotionnel de 3 690 € sur Go2roues. Économisez donc 200 € par rapport à son prix normal (3 890 €).

La Super Soco TC Wanderer verte occasion 369 km

La première mise en circulation de ce véhicule date de 15 septembre 2022. Elle jouit d’une garantie pièce et main d’œuvre jusqu’au 15 septembre 2024. C’est une moto électrique d’occasion à l’état comme neuf, affichant 369 km au compteur. Avant sa mise en vente, 57 points de contrôle y ont été réalisés. Certaines vérifications ont été prises en main par les techniciens de l’enseigne. À l’occasion d’une promotion, la Super Soco TC Wanderer verte occasion 369 km est proposée à 3 710 € au lieu de 3 910 € sur Go2roues. Son acheteur pourra ainsi profiter d’une économie de 200 €.

Outre cela, ces deux motos Super Soco TC Wanderer sont économiques à l’usage. Cet avantage est lié aux coûts de leur assurance et de leur entretien moins élevés, ainsi qu’aux prix de l’électricité moins chers que le SP95.