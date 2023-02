Bon plan : la trottinette électrique RCB ‎R10X (500 W) est à seulement 471 € (20 % de réduction)

De part sa nature économique et écologique, la trottinette électrique est devenue une vraie star de la micro-mobilité. En effet, elle vous permet de réaliser tous vos trajets quotidiens, et pourtant, elle ne consomme que quelques centimes d’euros d’électricité par charge complète. Le véhicule vous permet par ailleurs de rouler en prenant l’air et surtout d’arriver toujours à l’heure ! Mais quand il s’agit de trottinette électrique, les modèles du marché sont proposés en grand nombre. Si vous recherchez la meilleure trottinette électrique, la RCB ‎R10X pourrait vous intéresser.

Une trottinette performante

La trottinette électrique RCB ‎R10X se démarque tout d’abord par sa qualité. Conçu dans un design haut de gamme, le modèle est très résistant. Elle est fabriquée avec de l’aluminium trempé et du plastique de haute qualité. Elle peut ainsi supporter une charge maximale de 150 kg. Le matériel dispose d’un moteur puissant. Alors que les modèles habituels dispose d’une puissance de 250 à 350 W, celle-ci est équipée d’un moteur de 500 W. Avec une telle puissance, vous grimperez aisément les cotes. L’appareil est équipé d’une batterie lithium de 11,4 Ah. Comparée au plomb, cette technologie est réputée pour sa longue durabilité. L’autonomie est de 32 km, de quoi assurer vos trajets quotidiens en ville. Une telle capacité vous permet de rouler à pleine vitesse pendant plus d’une heure. Il faut savoir que les modèles bas de gamme atteignent à peine les 15 km d’autonomie.

Un appareil technologique

Ce modèle de la marque RCB allie performance et technologie. Retrouvez-y un écran d’affichage LED avec un style unique. De plus, la trottinette peut être appairée avec une application mobile dédiée. De manière plus pratique, accédez à de nombreuses informations telles que la vitesse, le niveau de la batterie, le kilométrage, etc. depuis votre Smartphone.

Un autre aspect technologique du véhicule est le système qui équipe sa batterie. Il s’agit d’une technologie intelligente appelée BMS ou « Battery Management System ». Ce système permet d’effectuer des contrôles en temps réel sur la batterie. Il offre ainsi une protection contre la haute-température, le court-circuit, la surintensité et la surcharge.

Un appareil sécurisé, confortable et pratique

Cette trottinette électrique propose un système de freinage ultra-efficace et facile à actionner. Elle dispose d’un frein à tambour avant et d’un frein à disque arrière. Pour une meilleure expérience, il importe de privilégier le confort. La trottinette est ainsi munie d’un double système de suspension avancé pour absorber tous les chocs. La taille des roues en caoutchouc favorise davantage le confort, puisqu’elles mesurent 10 pouces. D’ailleurs, les pneus de l’engin sont pleins, vous évitant les crevaisons. Précisons également la facilité de transport de la trottinette. De plus, elle est pliable et pèse autour des 20 kg. La trottinette électrique RCB ‎R10X (500 W) est à seulement 471 € (20 % de réduction) sur Amazon.