Nous sommes encore en automne, mais vous aurez sans doute remarqué que les petits matins commencent à se faire frisquets. Et ce froid du petit matin s’immisce partout, en particulier sous vos portes d’entrée qui, au passage, peuvent aussi servir d’entrées magistrales à différents insectes frileux. Calfeutrer la moindre arrivée du froid dans votre maison, c’est vous assurer des économies d’énergie. Nous n’y pensons pas toujours, mais les bas de portes sont de véritables tunnels d’entrée pour le froid. Découvrez le bas de porte de la marque Vellure, qui va vous aider à calfeutrer vos entrées. C’est parti !

Le bas de porte isolant Vellure, qu’est-ce que c’est ?

L’isolant bas de porte anti-froid de Vellure est doté d’une fonction autocollante, assurant une installation aisée et rapide pour résoudre efficacement le problème des courants d’air. Il offre également une isolation acoustique de la porte et une barrière contre l’entrée des insectes. L’installation est simple et rapide. Il vous suffit de nettoyer la surface de la porte, de retirer la bande adhésive et de fixer le bas de porte adhésif sur la partie inférieure. En cas de besoin, vous pouvez aisément ajuster la longueur du joint de porte. Une solution rapide et pratique ! Cet adhésif spécial est compatible avec toutes les surfaces, offrant une fixation robuste tout en permettant un retrait facile selon vos besoins. De plus, le joint de porte est délicat pour les sols, assurant une protection complète.

Bonus : le chien gardien de votre porte !

Si vous pensez que le bas de porte Vellure n’est pas esthétiquement parlant à votre goût, vous pouvez toujours ajouter, par-dessus, un boudin décoratif. Nous avons tous vu, une fois dans notre vie, une espèce de teckel qui faisait office de boudin de porte. Désormais, le boudin de porte un peu kitsch, il faut le reconnaître, se décline aussi en bouvier bernois, husky ou golden retriever. Une petite touche déco qui ne sera peut-être pas du goût de tous, mais bon… Ce chien au moins n’aboiera pas, et vous ne serez pas obligé de le sortir dans le froid de l’hiver ! Vous trouverez les différents modèles disponibles sur Amazon pour une vingtaine d’euros.

Quelles sont les zones de déperdition de chaleur dans une maison ?

La principale source de déperdition thermique dans une maison se situe au niveau du toit, avec environ 30 % de la chaleur domestique qui s’échappe, principalement à cause de combles peu ou pas isolés, car la chaleur a tendance à monter. Les murs représentent également une zone importante de déperdition, contribuant à près de 20 % de la perte de chaleur, essentiellement en raison d’une isolation insuffisante à l’extérieur. Concernant les fenêtres et les portes, plus spécifiquement les joints et les vitrages, approximativement 15 % de la chaleur s’échappe par ces voies.

Le renouvellement de l’air et les fuites constituent une autre source significative de déperdition, contribuant à hauteur de 20 %, avec des éléments tels que la ventilation, la hotte, les seuils, les fissures et la cheminée. Les autres points de déperdition de chaleur concernent les planchers bas, soit un sol mal isolé et les zones qui se trouvent entre les matériaux comme le placoplâtre et le mur sur lequel il est collé… Isoler les portes et les fenêtres, c’est en conséquence 15 % de chaleur de moins qui s’échappe !

