Deux promotions (cumulables) sur les panneaux solaires Sunity pour réduire vos factures d’électricité jusqu’à 20 %

Vous envisagez de vous équiper de panneaux solaires prêts à l’emploi pour réduire votre facture d’électricité, et faire un geste pour la planète ? Cela tombe bien, la marque Sunity lance une nouvelle vague de promotion du 23 août au 12 septembre inclus. Des prix dégressifs si vous achetez plusieurs kits, et produisez alors plus d’énergie propre, et des performances intéressantes. Les kits Sunity Plug & Play allant de un à quatre panneaux solaires, montables en série. Découvrez les kits en promotion actuellement, ainsi que leurs performances et leurs caractéristiques. Vous allez ainsi pouvoir profiter d’électricité gratuite en installant les panneaux solaires Sunity dans votre jardin, au sol, ou sur le toit de votre abri de jardin, par exemple. Ces petits panneaux solaires peuvent aussi servir à alimenter le chauffage électrique de votre piscine.

Présentation du kit Uno double-face

Pourquoi payer plus quand vous pouvez économiser ? Les Kits Sunity proposent une solution énergétique pratique pour réduire vos factures d’électricité jusqu’à 20 %. Chaque ensemble Sunity Kit génère suffisamment d’énergie pour couvrir la consommation annuelle d’une variété d’appareils courants. Imaginez, 10 ampoules, un réfrigérateur, 1 TV LED, 1 box internet, 1 PC portable, et une machine à laver – tous alimentés par l’énergie solaire. Et, le meilleur de tout, cette efficacité continue pendant 25 ans, avec une rentabilité qui se concrétise en seulement 3 à 5 ans.

Profitez de la tranquillité d’esprit d’une production garantie et de la satisfaction de prendre le contrôle de votre approvisionnement énergétique. Sachez également, chaque kit Sunity représente une contribution positive à l’environnement, empêchant 35 kg de CO² d’être émis chaque année. En investissant dans cette solution énergétique, non seulement vous économisez de l’argent, mais vous contribuez par ailleurs à la durabilité de notre planète pour les années à venir. Et, au vu du dérèglement climatique actuel, c’est plutôt une excellente idée !

Comment ces panneaux solaires s’installent-ils ?

L’installation est un jeu d’enfant. En seulement 10 minutes, installez votre kit Sunity, qu’il soit au sol, au mur ou même incliné, vous avez le choix. Branchez-le à une prise de courant standard, et le tour est joué. Vos appareils se connectent directement à l’énergie produite par vos kits, optimisant l’autoconsommation. Cette électricité solaire prioritaire peut considérablement réduire vos factures d’énergie conventionnelle.

Suivez de près votre production grâce à l’application dédiée, qui vous permet de surveiller en temps réel vos kilowattheures produits et d’ajuster vos habitudes pour une efficacité maximale. De plus, grâce à sa technologie bifaciale, le kit Sunity produit désormais à la fois à l’avant et à l’arrière, captant la lumière réfléchie pour un potentiel de puissance maximale jusqu’à 533W. Les kits Sunity sont une solution simple, performante et abordable pour ceux qui veulent réduire leur facture d’électricité, ou pour les amoureux du camping et des road-trips en camping-car !

Quelles sont toutes les promotions en cours ?

Le Uno double-face (1 kit) est au prix de 720 €, et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit un prix de 648 € (-72 €).

est au prix de 720 €, et bénéficie d’une réduction de 10 %, soit un prix de 648 € (-72 €). Le Duo double-face (2 kits) est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 269 € (-171 €).

est au prix de 1 410 € au lieu de 1 440 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 269 € (-171 €). Le Trio double-face (3 kits) est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 890 € (-270 €).

est au prix de 2 100 € au lieu de 2 160 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 1 890 € (-270 €). Le Quattro double-face (4 kits) est au prix de 2 790 € au lieu de 2 880 € et bénéficie d’une réduction de 10 % soit un prix de 2 511 € (-369 €).

Pour obtenir la réduction de 10 % supplémentaire, il suffit de renseigner son adresse mail sur le site officiel avant la commande pour recevoir le coupon de réduction.

Panneaux solaires et compteur Linky comment ça marche ?

Lorsque vous envisagez l’installation de panneaux solaires, vous vous posez sûrement des questions sur l’association de cette source d’énergie renouvelable avec le compteur Linky. Est-il nécessaire d’installer un compteur Linky lorsque vous choisissez de passer à l’énergie solaire ? Sachez pour commencer, que le compteur Linky a vocation être un compteur électrique avant tout. C’est-à-dire qu’il va servir à mesurer la quantité d’électricité que vous consommez. Il permettra donc à votre fournisseur d’effectuer une mesure précise de votre consommation. Et, comme il est connecté, il permet aussi de relever votre compteur directement, sans besoin de déplacement d’un technicien comme c’était le cas avant, tous les trois mois, par exemple.

Le compteur Linky est également ce que l’on appelle un compteur bidirectionnel, cela veut dire qu’il peut aussi calculer l’électricité que vous produisez et que vous réinjectez dans le réseau, pour la revendre, entre autres. De plus, le compteur Linky effectue des relevés fréquents (jusqu’à toutes les 30 minutes) de la consommation et de la puissance instantanée maximale prélevée. Il est par ailleurs capable de transférer ces données à ENEDIS (anciennement ERDF) via la technologie du courant porteur en ligne (CPL), éliminant ainsi le besoin de déplacements physiques pour la collecte des données.

Comment l’intégrer à vos panneaux solaires ?

Si vous optez pour l’installation de panneaux solaires pour produire de l’électricité, le compteur Linky est le seul des trois types de compteurs traditionnels à pouvoir enregistrer la quantité d’électricité produite par vos panneaux solaires et injectée dans le réseau. Cela le rend indispensable si vous envisagez de revendre tout ou partie de votre production à EDF-OA (Obligation d’Achat) ou à un autre opérateur. Si vous envisagez d’injecter l’électricité produite par vos panneaux solaires dans le réseau, soit pour la revendre, soit pour la donner, l’installation d’un compteur Linky devient obligatoire. Enedis doit intervenir pour mettre en place un système de comptage spécifique pour l’électricité injectée et le compteur Linky est le choix privilégié en raison de ses avantages.

En cas de non-injection, si vous choisissez simplement d’autoconsommer l’énergie solaire que vous générez, une démarche spécifique est requise. Vous devez faire une déclaration à ENEDIS et signer une Convention d’Autoconsommation Sans Injection (CACSI). Si votre compteur est électromécanique, Enedis le remplacera automatiquement par un compteur Linky. Si vous possédez déjà un compteur électronique, aucune modification n’est nécessaire. Bien entendu, si vous utilisez des panneaux solaires Plug & Play ou classiques, pour votre consommation, dans un endroit sans électricité, vous n’aurez aucune démarche à effectuer. C’est peut-être le bon plan à saisir pour cette fin d’été ?

