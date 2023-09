Économies d’énergie : le surmatelas chauffant pourrait vous garder au chaud sans rallumer le chauffage

Les températures commencent à chuter dangereusement et vous allez devoir effectuer un geste redouté cette année, celui de rallumer le chauffage. Ne nous leurrons pas, l’augmentation des coûts de l’énergie pourrait nous faire réfléchir et nous inciter à retarder le rallumage des poêles, des radiateurs et des chaudières ! Pourquoi ne pas découvrir un accessoire plutôt en vogue cette année, qui pourra vous permettre d’avoir chaud, sans faire autant gonfler votre facture d’électricité ? Cet accessoire, c’est le surmatelas chauffant Scaldasonno d’Imetec, disponible pour une ou deux personnes, il sera votre allié pour lutter contre un lit glacial. Un bon plan pour avoir chaud, sans exploser votre facture d’énergie, que nous vous invitons à découvrir.

Économiser sur le chauffage avec un surmatelas chauffant, vraiment ?

Concrètement, un surmatelas chauffant ne fonctionne pas sans énergie et vous pourriez penser que, finalement, c’est un leurre ! Certes, il consomme un peu d’énergie, environ 50 W, mais ce sera toujours bien moins que votre radiateur électrique poussé à fond pour avoir chaud ! Rappelons que la préconisation pour une chambre est de 16 °C, comme l’indique le site Engie. C’est assez simple à comprendre et le surmatelas chauffant Imetec va vous permettre de garder un lit chaud en abaissant la température du chauffage dans votre pièce ! Entrer dans un lit bien chaud, quelle sensation agréable, non ?

Un surmatelas chauffant, comment ça marche ?

Ce surmatelas est fabriqué en Italie avec 50 % de laine et de mérinos, deux matières qui sont reconnues pour leurs qualités thermiques. Concrètement, il vous suffit de placer le surmatelas sur le matelas puis de le recouvrir de votre drap housse. Afin de préparer le drap chauffant Scaldasonno, il est recommandé de sélectionner le réglage de température sur le niveau 2 pour une montée en chaleur rapide. Il faut ensuite recouvrir le lit avec un drap, une couverture ou une couette pour maintenir efficacement la chaleur et éviter les pertes de chaleur.

Doté d’un thermostat, il vous permet de régler la température selon vos préférences, assurant une diffusion uniforme de la chaleur tout au long de la nuit. De plus, grâce au dispositif de sécurité Electro Block, le chauffage se coupera automatiquement en cas de panne ou d’anomalies. Lavable en machine à 30 °C, il garantit également un entretien facile sans frais de laverie par exemple.

Que faut-il savoir de plus sur le surmatelas chauffant Scaldasonno d’Imetec ?

La sécurité est une priorité absolue grâce au système de commande numérique Electro Block équipé d’une fonction d’auto-diagnostic à chaque mise sous tension. Ce dispositif de commande électronique surveille méticuleusement l’efficacité et la sécurité de tous les composants, garantissant une utilisation sans risque du drap chauffant. En permanence, Electro Block surveille attentivement le fonctionnement du drap chauffant et, en cas de détection d’anomalies, prend des mesures immédiates en l’éteignant automatiquement pour assurer une sécurité optimale. De plus, la commande électronique du drap chauffant est conviviale, dotée de LED indicatrices de température vous permettant de choisir parmi deux niveaux de chaleur pour un confort personnalisé. Avec sa polyvalence, le drap chauffant Scaldasonno Imetec s’adapte à tous les types de matelas, y compris ceux en latex et en mousse à mémoire de forme, offrant ainsi une solution de chauffage confortable et sécurisée pour vos nuits.

Imetec - Surmatelas Chauffant Scaldasonno - Chauffe Lit Double, 150 x 160 cm, 50 % Laine et Mérinos - Lavable, 2 Températures, Dispositif de Sécurité Electro Block - Fabriqué en Italie Améliorez Votre Sommeil - Vos nuits sont froides et vous souhaitez les réchauffer avec un outil efficace sûr, rapide lavable et à faible consommation ?Imetec a la solution vous ! En effet, ce... PromoMeilleure Vente n° 1

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez