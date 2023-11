Granulés de bois : les quatre marques de pellets les moins chères (moins de 6 € le sac de 15 kg) en novembre 2023

Dans moins d’un mois, l’hiver frappera à nos portes et le froid se fait déjà largement sentir dans certaines régions. C’est peut-être, pour vous, le moment de remplir votre stock de pellets de bois afin de passer l’hiver au chaud sans exploser votre budget ? Nous avons recensé quatre offres différentes, avec des sacs de 15 kg de pellets, tous disponibles à moins de 6 €. Les prix se stabilisent depuis quelques mois, mais nous ignorons de quoi demain sera fait en la matière. Il vaut certainement mieux être prévoyant et en profiter tant qu’il est encore temps ! Découverte des offres en cours chez Leroy Merlin et chez Castorama, nos deux plus grandes enseignes nationales.

Les pellets de bois Cogra

Les granulés de bois Cogra sont parmi les plus respectueux en termes de fabrication. Ils sont conçus à partir d’une essence de bois de qualité comprenant du pin, du sapin et de l’épicéa. Leur taux d’humidité est maintenu à un niveau optimal de 10 %. Ces granulés de bois sont recommandés pour un stockage à l’abri de l’humidité à l’intérieur. De plus, leur faible production de cendres, évaluée à seulement 0,7 %, permettra d’optimiser votre stock. Le sac de pellets de bois de 15 kg de la marque Cogra est actuellement disponible chez Leroy Merlin* au prix de 5,69 €.

Les pellets de bois Biosyl

Les pellets de bois Biosyl, eux, sont fabriqués uniquement à partir d’épicéas issus de forêts gérées durablement. Ils affichent un taux d’humidité de seulement 5,5 %, ce qui leur confère le pouvoir de s’allumer rapidement, tout en se consumant lentement. Leur taux de cendre de 0,5 % fait de ces pellets, des granulés qui n’encrasseront que très peu votre poêle, ce qui ne doit pas vous dispenser d’un nettoyage fréquent. Le sac de pellets de bois de 15 kg de la marque Biosyl est actuellement disponible chez Leroy Merlin* au prix de 5,69 €.

Les pellets premium 100 % résineux

Ces granulés sont entièrement naturels et bénéficient de la certification DINplus, garantissant une qualité constante et vérifiée. Voici leurs caractéristiques techniques : Certification DINplus, Origine matière bois vierge, PCI sur brut ≥ 4,6 kWh.kg-1, Taux de fines < 1 %, Taux de cendres ≤ 0,7 %, Masse Volumique ≥ 600 kg/m3, Humidité sur brut ≤ 10 %, Durabilité ≥ 97,5 %, Longueur 3,15 mm ≤ L ≤ 40 mm, Diamètre 6 ±1 mm.

Le sac de pellets de bois de 15 kg, 100 % résineux de qualité prémium, est actuellement disponible chez Castorama au prix de 5,99 €. Voici la liste des magasins référençant ce produit : Aix les milles, Angoulême, Antibes, Béziers, Bordeaux-Lormont, Fréjus, La Rochelle, Le Cannet, Limoges, Mandelieu, Marseille st loup, Mérignac 2, Montpellier lattes, Montpellier Saint-Clément, Nîmes, Niort, Plan campagne, Poitiers, Toulon la garde, Toulon la Seyne, Villenave d’ornons et Vitrolles.

Les pellets de bois Armor

Les pellets Armor sont conformes aux normes DIN+ avec la référence 7A194 et la certification PEFC souligne l’engagement de l’entreprise envers des pratiques de production durables. Techniquement, leur taux de cendres à 550 °C est garanti à moins de 10 % et mesuré à 0,34. Avec un pouvoir calorifique de plus de 16,5 Mj/kg en brut, garanti et mesuré à 18,0 Mj/kg ou 5,0 kWh/kg, ces granulés délivrent une performance énergétique exceptionnelle. Enfin, le taux d’humidité, garanti à moins de 10 % et mesuré à 4,6 %, témoigne de la rigueur des standards de la marque Armor. Le sac de pellets de bois de 15 kg de la marque Armor est actuellement disponible chez Castorama au prix de 5,99 €. Voici la liste des magasins référençant ce produit : Barentin, Le Havre, Brest, Caen Fleury, Cap Malo, Hérouville, Nantes Beaujoire, Nantes Orvault, Quimper, Rennes St Jacques, St Nazaire, Vannes et Cormeilles.

*Attention, les prix peuvent varier d’un magasin à un autre, tout comme les stocks disponibles. Les magasins se fournissant chez des vendeurs, locaux de préférence, les données ne sont pas les mêmes pour tous les magasins de France. Que pensez-vous de ce bon plan sur les pellets de bois ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

