Granulés de bois : cette enseigne de bricolage propose des sacs de pellets (15 kg) à seulement 4,99 €

Alors que l’hiver bat son plein, les températures de ces dernières semaines auront été plutôt clémentes ! Même si ce n’est pas une bonne nouvelle pour la planète, signe de dérèglement climatique, c’est une bonne nouvelle, pour nos comptes en banque. Puisqu’il fait bon, nous économisons sur notre chauffage, en l’allumant avec parcimonie, les soirs de grand froid. Mais, ce n’est pas une raison pour passer à côté de la promotion exceptionnelle proposée par les magasins Brico Dépôt ! En effet, un arrivage bienvenu qui annonce le sac de 15 kilos de pellets produits en France à 4,99 € seulement. Un prix que nous n’avions plus revu depuis des mois ! Si vos stocks s’épuisent, c’est le moment, ou peut-être jamais, de faire de réelles économies. Découverte !

Le sac de pellets à 4,99 € que vaut-il ?

L’enseigne de bricolage ne donne pas de détails techniques sur les pellets vendus au prix de 4,99 €. Néanmoins, nous savons qu’ils sont produits en France, issus à 100 % de résineux et de forêts gérées durablement. Certifiés DINPlus, ils sont adaptés à tous les poêles à pellets, et conformes aux normes techniques supérieures. Pour rappel, la norme DINPlus, est une certification européenne délivrée aux producteurs de granulés de bois qui respectent des normes strictes. Concrètement, au regard des quelques caractéristiques glanées sur le visuel, ce pellet de bois à un si petit prix semble être une très bonne affaire !

Quelles sont les normes de la certification DINPlus ?

La norme DINPlus a été développée en Allemagne et est devenue une norme européenne adoptée par plusieurs pays. La norme définit des critères de qualité pour les granulés de bois. Les pellets conformes à la norme DINPlus sont réputés pour leur haute qualité et leur performance. Voici les caractéristiques qu’ils sont dans l’obligation de présenter :

Teneur en humidité : inférieure à 10 %.

Diamètre uniforme : les granulés certifiés DINPlus ont un diamètre uniforme, généralement de 6 mm.

Faible teneur en cendres

Traçabilité : les producteurs certifiés DINPlus doivent assurer la traçabilité de leurs produits, depuis la matière première (sciure de bois) jusqu’au produit final

Quelle que soit la marque affichée, les pellets certifiés DINPlus sont un gage de qualité, et possèdent toujours un pouvoir calorifique situé de 4 600 et 5 300 kWh/kg. Ce pouvoir calorifique étant le garant d’une combustion performante et d’une consommation raisonnée de votre stock de granulés de bois.

Comment stocker vos pellets ?

Si vous parvenez à passer commande d’une palette à 4,99 € le sac, elle vous en coûtera seulement 329,34 €, la moyenne actuelle étant d’environ, 445 €, l’économie est bien réelle. Pour les conserver, voire les utiliser l’hiver prochain, il est conseillé de les stocker sur palette ou surélevés du sol, et dans leur emballage d’origine. Veillez à ce qu’ils soient entreposés dans un lieu aéré, mais à l’abri de l’humidité. Enfin, chaque sac doit être hermétique et ne présenter aucun trou ou déchirure. Si, tel est le cas, utilisez-les rapidement avant qu’ils ne se gorgent d’humidité.

Au moins, si vous profitez de cette promotion exceptionnelle avec un prix de 4,99 € seulement le sac de 15 kilos, vous saurez comment les préserver des aléas climatiques. Attention, les magasins Brico Dépôt fonctionnent sur le principe d’arrivages, leurs stocks risquent de fondre comme neige au soleil. Et, ce qui est certain, c’est qu’il n’y en aura pas pour tout le monde. Que pensez-vous de cette offre exceptionnelle ? Allez-vous en profiter ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .