La caméra d’intérieur Aqara 2K Caméra Hub G3 est actuellement en promotion

Nous avons pour vous un produit qui se veut le gardien doté de l’IA qui prend soin de votre maison et vous connaît bien. Cette caméra est le fleuron de la marque Aqara, le modèle G3. Cette petite caméra est impressionnante d’efficacité, puisqu’elle est l’un des rares appareils de reconnaissance faciale locale sur le marché.

En dehors d’Aqara, seul Netnamo propose ce genre de produits avec reconnaissance locale des visages et sans abonnement. Cependant la G3 d’Aqara se démarque par son prix plus accessible et de nombreuses fonctionnalités supplémentaires et notamment la reconnaissance gestuelle qui est absolument unique en son genre.

L’Aqara G3 face à ses concurrents

Les fonctions principales de cette caméra dotée d’intelligence artificielle se résument aux points suivants : le 2K, les automatismes IR entièrement locaux, la fonction de hub, le support d’un large écosystème, le Wi-Fi 5GHz et les sonneries personnalisables. Elles font de la G3 la meilleure de toutes les caméras Aqara actuelles. La caméra Aqara G3 se positionne comme une caméra d’intérieur haut de gamme dotée de nombreuses fonctions avancées, mais dont le prix est très compétitif. Ainsi la vidéo 2K, la 5 GHz et la PT permettent au G3 de correspondre au standard des caméras haut de gamme qui manquait certainement au G2H, tandis que le hub intégré et le contrôle IR le différencieront davantage. Elle est donc moins chère que Eve, Logitech et Netatmo mais présente de meilleures caractéristiques.

Quelles sont les fonctionnalités de la G3 ?

La caméra Aqara G3 dispose de la reconnaissance IA du visage, des animaux et des gestes. Ainsi, lorsque vous entrez chez vous, elle est capable de reconnaître votre visage et donc de différencier de celui d’un inconnu… D’ailleurs, si un inconnu entre chez vous, elle vous enverra une notification. Vous allez également pouvoir déclencher des actions prédéfinies avec cinq gestes possibles… Cette fonctionnalité est unique et non disponible sur les produits similaires disponibles sur le marché !

Que fait cette étonnante caméra ?

Avec une résolution 2K 1296p et angle de vue de 360°, elle intègre un capteur haute résolution de 2304 x 1296 pixels qui permet d’obtenir une meilleure qualité d’image. Lorsqu’elle est en mode HomeKit Secure Video, la caméra enregistre alors en 1080p et couple l’objectif grand angle de 110° aux moteurs. Ce qui fait qu’elle rend une image panoramique et fournit un angle de rotation jusqu’à 340°. Elle reconnaît donc les visages, mais également vos animaux de compagnie. La caméra Aqara G3 est un petit centre de contrôle local puisqu’elle est en fait un Zigbee 3.0 hub, qui peut connecter jusqu’à 128 appareils enfants Aqara Zigbee et permettre une intégration transparente à travers les capteurs et les appareils domotiques d’Aqara, comme la garde à domicile, le rapport de données et le contrôle intelligent. HomeKit, Alexa, Google Assistant et IFTTT sont pris en charge.

Quelques autres fonctionnalités peut-être ?

Grâce au contrôle infrarouge local et Wi-Fi 2.4/5 GHz, la Caméra Hub G3, qui possède un contrôleur IR intégré qui peut rendre vos appareils existants compatibles avec l’infrarouge intelligent et prendre en charge les automatismes locaux. Enfin la caméra Aqara G3 est certifiée par Google, Amazon et Apple concernant les normes de sécurité en vigueur en France.

Les caractéristiques techniques de la G3

Compatibilité avec HomeKit Secure Video

Compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant

Champ de vision 360º

Moyeu Zigbee 3.0

Emetteur infrarouge pour le contrôle de l’appareil

Enregistrement 2K (2304 x 1296px) (HomeKit limité à 1080p) et vision nocturne

Enregistrement sur carte microSD (non fournie)

Reconnaissance faciale et reconnaissance gestuelle

Système d’alarme

Suivi des objets en mouvement

Connectivité Wi-Fi 2,4 / 5Ghz

Alimenté par USB-C, chargeur inclus

Si vous souhaitez en profiter la caméra est disponible au prix de 89.99€ (prix historiquement bas) et livrée en 48h00.

