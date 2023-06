La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 est à un prix défiant toute concurrence sur Geekbuying

Besoin d’autonomie pendant les vacances, ou envie de réaliser quelques économies sur vos prochaines factures d’électricité ? Vous pourriez peut-être opter pour une station portable FOSSiBOT F2400 (que nous avons testé ici) couplée avec un ou deux panneaux solaires SP200. Si tel est le cas, c’est maintenant ou jamais qu’il faut vous décider, car le site Geekbuying explose littéralement les prix sur cette station solaire, accompagnée de ses panneaux solaires. Cette bonne nouvelle est à saisir immédiatement, car comme chacun le sait, les promotions ne sont pas éternelles, et celles-ci durent uniquement jusqu’au 30 juin. Découverte.

Présentation de la station portable FOSSiBOT F2400

La centrale électrique portable FOSSiBOT F2400 propose une puissance exceptionnelle avec une sortie nominale de 2400 W et une batterie LiFePO4 2048 Wh/640 000 mAh. Elle est dotée de 3 prises d’alimentation CA, 6 ports USB et 4 ports CC, vous permettant de charger une variété d’appareils allant des smartphones aux réfrigérateurs et plaques électriques. Grâce à son bouton intelligent de réglage de la puissance d’entrée, elle peut atteindre 1100 W et se charger de 0 à 80 % en seulement 80 minutes, avec une charge complète en 1,78 heure. En cas de coupure de courant, elle bascule automatiquement en mode d’alimentation UPS en seulement 0,01 seconde, garantissant une alimentation continue et la protection de vos appareils et données importantes.

Vous pouvez la charger via une prise secteur, une source solaire ou un chargeur de voiture, avec une option de charge solaire et secteur permettant une charge rapide de 0 à 80 % en 70 minutes. La FOSSiBOT F2400 propose également 13 sorties différentes, offrant une grande flexibilité pour connecter vos appareils. Disponible en vert et noir, elle est le compagnon idéal pour répondre à vos besoins énergétiques lors de vos déplacements. La station portable FOSSiBOT F2400 est au prix de 929 € sur Geekbuying jusqu’au 30 juin 2023 inclus, grâce au code de réduction : NNNFRSOLDEF24

Présentation du kit station portable FOSSiBOT F2400 + panneau solaire FOSSiBOT SP200 18 V 200 W pliable

Nous venons de vous présenter la FOSSiBOT F2400 et tous ses avantages. Pour cette promotion, elle est par ailleurs couplée avec le panneau solaire SP200, dont voici les caractéristiques techniques. Le panneau solaire FOSSiBOT SP200 garantit une efficacité de conversion solaire élevée, atteignant jusqu’à 23,4 % grâce à ses cellules solaires monocristallines de haute qualité. Contrairement aux panneaux solaires polycristallins, le SP200 fonctionne de manière optimale même dans des conditions de faible luminosité, vous permettant de tirer le meilleur parti de l’énergie solaire lors de vos aventures en plein air. Grâce à sa technologie laminée avancée et à son revêtement en ETFE durable, il est robuste et résistant aux rayures, assurant une longue durée de vie même dans des environnements exigeants.

De plus, il est conforme à la norme d’étanchéité IP65, ce qui en fait un choix idéal pour toutes vos activités de plein air, qu’il s’agisse de camping, d’escalade, de randonnée, et même par mauvais temps. En termes de portabilité, le SP200 se distingue par sa conception pliable et son poids léger. Avec une taille pliée de 59,3 × 60 cm et un poids de seulement 8,14 kg, il se transporte facilement et s’installe tout aussi facilement, offrant une grande commodité pour tous les utilisateurs. Dépliez-le et connectez-le, la charge solaire commence. Où que vous soyez, le panneau solaire FOSSiBOT 200 W fournit une puissance illimitée tant que la lumière du soleil est disponible. Le kit station portable FOSSiBOT F2400 + panneau solaire FOSSiBOT SP200 est au prix de 1 199 € sur Geekbuying jusqu’au 30 juin 2023 inclus grâce au code de réduction : NNNFRSOLDEFF2400

Présentation du kit station portable FOSSiBOT F2400 + deux panneaux solaires pliables FOSSiBOT SP200 18 V 200W

La dernière promotion disponible pour cette session se terminant le 30 juin 2023 concerne l’achat de la station portable F2400 couplée avec deux panneaux solaires SP200 18 V 200W. Les caractéristiques des deux produits composant ce kit restent similaires, mais en ajoutant un second panneau solaire, vous doublez évidemment vos stocks d’énergie ainsi que votre autonomie, lorsque vous vous trouvez en extérieur. Le kit peut également être utilisé sur un balcon, ou pour assurer la continuité d’alimentation de matériel médical d’urgence, d’éclairage, ou d’alimentation d’un abri de jardin, etc. De plus, les panneaux solaires SP200 sont compatibles avec les générateurs solaires FOSSiBOT (F1200/F2400/F3600) grâce au connecteur MC*4. Le kit station portable FOSSiBOT F2400 + 2 panneaux solaires FOSSiBOT SP200 est au prix de 1 399 € sur Geekbuying jusqu’au 30 juin 2023 grâce au code de réduction : NNNFRSOLDEFOSSI