Le forfait mobile sans engagement, pourquoi l’adopter ?

Le prix des forfaits mobiles est un critère de taille dans l’intention d’achat des consommateurs. En effet, les bouleversements économiques liés à l’inflation contraignent les Français à optimiser leur pouvoir d’achat en s’efforçant à faire des économies là où ils le peuvent. Cette volonté d’économiser fait émerger de nouvelles questions concernant les forfaits mobiles, à savoir s’ils correspondent toujours aux besoins actuels, si les prix offrent un avantage compétitif par rapport à d’autres forfaits, et surtout, si l’usage correspond au prix payé. Changer de forfait mobile et opter pour un forfait mobile sans engagement, c’est s’assurer de consommer réellement ce dont on dispose, d’être libre de changer de forfait à tout moment en l’adaptant à vos besoins réels, soit de payer le juste prix.

Un forfait mobile sans engagement, pour quoi faire ?

Par définition, un forfait mobile sans engagement vous libère de toute obligation. Il vous permet de rompre à tout moment le contrat qui vous lie à son opérateur, sans conséquences pénibles comme des frais d’annulation ni des engagements d’une durée allant de 12 à 24 mois. Vous pouvez donc mettre fin à votre abonnement sans frais tout en conservant votre numéro de téléphone gratuitement. Dans les faits, cela veut dire que vous pouvez demander gratuitement à votre opérateur actuel de résilier votre abonnement et conserver la portabilité de votre numéro. Vous n’aurez aucun frais de résiliation à régler qui, notons, peuvent parfois être importants selon les opérateurs. Pour résumer, choisir un forfait sans engagement, c’est profiter d’une liberté totale, sans coûts ajoutés et sans impératifs contractuels.

Pourquoi choisir un forfait flexible sans engagement ?

Lorsque vous disposez d’un forfait fixe, vous pouvez être limité en data pour consulter Internet. Le contraire est également possible : votre forfait à 100 ou 200 Go n’est jamais totalement consommé, car vous utilisez le Wi-Fi à domicile ou au bureau. Un forfait mobile flexible, comme ceux proposés par Prixtel, est un abonnement adapté à votre consommation mensuelle de data internet. Si vous consommez peu de données, votre facture sera donc automatiquement diminuée. Si au contraire, vous avez consommé plus de data que d’habitude, vous serez facturé le montant correspondant à la quantité de données mobiles utilisée.

Quelle différence avec un forfait mobile classique ?

Avec un forfait mobile classique, vous payez toujours la même somme à la fin du mois, quelle que soit votre consommation de données. Et si vous ne consommez que 2 Go sur les 130 Go de votre forfait, vous payez de ce fait le tarif de 128 Go sans les avoir utilisés. En revanche, si vous dépassez les 130 Go de départ, les données supplémentaires risquent de vous être facturées au prix fort. Si votre mobile est compatible avec le réseau 5G, le forfait flexible est encore plus intéressant, car dans les zones couvertes, vous gagnerez en rapidité et réduirez le temps de latence sans que votre forfait ne soit augmenté. Il faut savoir que le réseau 5G est disponible sur 94 % du territoire français à l'heure actuelle. C'est donc vers cette option qu'il faudra désormais vous orienter, et ce, même avec un forfait mobile sans engagement.

