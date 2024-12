Le mini chauffe-eau de robinet et de douche Ariston Blu Evo RS est actuellement en promo

Le chauffage et l’eau chaude représentent 77 % des dépenses d’énergie d’un foyer français selon l’ADEME, alors si nous pouvons réduire ces coûts, pourquoi nous en priver ? Le chauffe-eau est l’un des appareils les plus énergivores, mais il nous est indispensable. Pour diminuer les coûts liés au chauffage de l’eau, je vous propose de découvrir un petit accessoire bien utile : le chauffe-eau de robinet doté d’un réservoir de 15 litres. Grâce à lui, au lieu de chauffer l’eau depuis le chauffe-eau et dans la totalité des canalisations, elle chauffera au plus près du robinet ! J’ai choisi de vous présenter le modèle Blu Evo RS, conçu et fabriqué par Ariston, une marque d’électroménager qu’il n’est plus utile de présenter. Actuellement vendu au prix de 139 €* au lieu 184 €, il vous aidera à faire baisser vos factures d’électricité et d’eau, et c’est plutôt une bonne nouvelle. Découverte.

Des économies à réaliser grâce à ce chauffe-eau de robinet

En termes d’économie d’eau, elle n’est pas réellement chiffrable, car cela dépend de la consommation de chacun. Néanmoins, c’est assez logique et facile à comprendre. L’eau est stockée dans le petit réservoir vous évitant le gaspillage lié à l’attente de l’eau chaude. Sur une douche, c’est environ 3 litres d’économisés à chaque fois, à multiplier par le nombre de douches prises par semaine. Du côté de l’électricité, l’économie serait de 30 % par rapport à votre chauffe-eau électrique. En effet, l’eau est stockée près du robinet et non plus chauffée en prévision d’une éventuelle demande, et cela change tout, le chauffe-eau est, par conséquent, beaucoup moins sollicité.

Présentation du chauffe-eau électrique de robinet Ariston Blu Evo RS

J’ai choisi de vous présenter le modèle conçu pour une capacité de 15 litres « sous évier », soit la quantité parfaite pour une douche ! Le modèle existe également en 10 litres ou 30 litres, sous, ou sur évier. Une fois installé, il se dote d’une puissance de 2000 watts, il chauffe rapidement l’eau tout en limitant les pertes thermiques grâce à un système d’isolation efficace. Facile à installer, ce chauffe-eau est parfait pour les petites surfaces ou comme complément à un système centralisé. Quant à l’installation, elle est relativement simple, même s’il faut tout de même quelques connaissances et quelques précautions. Pour le faire fonctionner, il suffit d’appuyer sur le bouton on-off lorsque vous avez besoin d’eau chaude. Un témoin lumineux vous indiquera que l’eau a atteint la température souhaitée.

Installation du chauffe-eau Blu Evo RS

Pour installer le chauffe-eau Blu Evo RS sur évier, commencez par couper l’arrivée d’eau afin d’assurer une intervention en toute sécurité. Vérifiez également que votre installation électrique est compatible avec les spécifications du chauffe-eau. Une fois ces précautions prises, raccordez les conduites d’eau de l’évier au chauffe-eau. Fixez un raccord de dérivation sur l’alimentation en eau et connectez l’entrée d’eau froide du chauffe-eau à ce raccord à l’aide d’un tuyau flexible.

Enfin, terminez l’installation en branchant l’appareil à la prise électrique prévue à cet effet. Une fois ces étapes réalisées, vous pourrez profiter d’un approvisionnement rapide en eau chaude. Je vous rappelle le prix du Blu Evo RS, au design sympathique : 139 €* au lieu de 184 €, c’est le moment d’économiser. Et vous ? Avez-vous déjà installé ce type d’accessoires ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

