Le temps est gris, la pluie a remplacé le soleil de septembre, et nous pensons plutôt au bois de chauffage qu’aux panneaux solaires ! C’est peut-être une erreur, car les bons plans sur ce type de produit se chassent toute l’année ! La preuve avec Castorama qui, en ce début du mois de novembre, propose une belle promotion sur le panneau solaire bifacial plug & play Ultrawatt Duonergy 830 W au prix de 1 190 € au lieu de 1 390 €. La promotion est valable jusqu’au 6 novembre, il va donc falloir être réactif pour ne pas la laisser passer. En attendant, découvrez ce panneau solaire, petit, mais puissant, qui pourrait vous faire réaliser des économies, toute l’année, mais pas seulement en été, lorsque le soleil est au zénith !

Présentation du panneau solaire bifacial Ultrawatt Duonergy

Le panneau solaire bifacial plug & play Ultrawatt Duonergy 830 W est une solution photovoltaïque prête à poser, conçue pour optimiser la production d’électricité à partir de l’énergie solaire. Ce panneau innovant exploite une technologie bifaciale avancée, captant l’énergie solaire à la fois par ses faces avant et arrière. La face avant capte les rayons directs du soleil, tandis que la face arrière profite des rayons indirects réfléchis par le sol, grâce à l’albédo.

Quelle est l’économie réalisée grâce à ce panneau solaire bifacial ?

Grâce à son environnement, et de manière astucieuse, ce panneau solaire peut augmenter la production d’énergie jusqu’à 30 % par rapport à un panneau solaire conventionnel. Avec un panneau bifacial et un gain élevé de 2 x 415 W, soit 830 W au total, ce panneau solaire promet une durée de vie d’au moins 30 ans, avec un gain d’énergie additionnelle allant de 5 % à 15 % sur les toits et les ombrières par rapport aux modules traditionnels. De plus, grâce à la technologie N-Type, ce panneau n’est pas affecté par l’effet LID / PID et produit davantage d’électricité à des températures élevées. Enfin, il est conçu pour une installation dans de conditions climatiques difficiles, y compris la neige, les zones humides et les vents forts, offrant une solution durable et performante pour la production d’énergie solaire. Côté performances, sachez enfin qu’il possède un gain en face arrière très élevé avec un taux de bifacialité de 80 %.

Toutes ses caractéristiques techniques

DUONERGY représente un produit d’ingénierie français soigneusement élaboré pour répondre aux besoins des installations industrielles, tertiaires et agrivoltaïques. En choisissant des technologies de pointe en matière de modules photovoltaïques et en proposant des garanties solides, DUONERGY s’impose comme l’une des marques phares au sein de PowR Connect, un acteur de premier plan sur le marché photovoltaïque français, dont le siège est basé en France.

Données électriques STC*

Qualifications et certificats

Module 410 415 420

Condition de test Face avant Face avant Face avant

Puissance max – Pmax (Wc) 410 / 415 / 420

Tension MPP – Vmpp (V) 31,5 /31,7 / 31,9

Courant MPP – Impp (A) 13,02 / 13,10 / 13,17

Tension de circuit ouvert – Voc (V) 37,5 / 37,7 / 37,9

Courant de court-circuit – Isc (A) 13,82 / 13,91 / 13,98

Rendement module : de 21,0 à 21,25 %

*STC : AM 1.5, 1 000 W/m² température ambiante de 25 °C, tolérance de mesure : ±3%

Données électriques NOCT*

Module : 410 / 415 / 420

Condition de test : Face avant / Face avant / Face avant

Puissance max – Pmax (Wc) : 311 / 315 / 318

Tension MPP-Vmpp (V) : 29,6 / 29,8 / 30,0

Courant MPP – Impp (A) : 10,50 / 10,56 / 10,62

Tension de circuit ouvert – Voc (V) : 35,8 / 36,0 / 36,2

Courant de court-circuit – Isc (A) : 11,14 / 11,22 / 11,27

*NOCT: 800 W/m², température ambiante de 20 °C, Vitesse du vent Im/s

Propriétés mécaniques

Dimension des cellules : 182 x 91 mm

Nombre de cellules : 108 (12×9)

Dimension module : 1 722 x 1 134 x 30 mm

Poids : 24,5 kg

Épaisseur du verre Av/Ar : 2 mm / 2 mm

Longueur des câbles : 1 200 mm

Cadre : aluminium anodisé

Boîte de Jonction : IP68 (3 diodes)

Valeurs limites

Température de fonctionnement : de – 40 °C à 85 °C

Courant inverse au maximum : 1 500 V (DC)

Tolérance de puissance : 30 A

Bifacialité : 0 à +5 Wc / 80 %

Ne ratez pas cette offre sur ce panneau solaire de fabrication française, nous vous rappelons qu’elle est en cours jusqu’au 6 novembre seulement. La fiche technique complète est disponible ici. Que pensez-vous de ce bon plan ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

