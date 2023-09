SWOpti, un logiciel pour optimiser la production des panneaux solaires, développé par Jean-Jacques Filby

Avoir des panneaux solaires pour alimenter sa maison en électricité verte est à la fois un privilège et un geste pour sauver la planète. Alors que de plus en plus de ménages et d’entreprises optent pour l’énergie solaire afin de réduire leurs factures énergétiques, il faut tout de même souligner que cette forme d’énergie, tout comme l’éolienne, a une faiblesse de taille : son intermittence. Concrètement, la production des modules solaires dépend fortement de l’ensoleillement. Les nuages, la pluie et d’autres phénomènes météorologiques peuvent avoir un impact sur le rendement d’une installation solaire, et ce, sans compter le fait que les panneaux ne génèrent du courant électrique que le jour.

Une quarantaine de panneaux solaires

Jean-Jacques Filby, un Français de 56 ans habitant à Juvigny-Val-d’Andaine, dans l’Orne, fait partie de ces personnes qui se soucient largement du fonctionnement de leurs infrastructures solaires. En 2018, le quinquagénaire a acquis une grande maison à Beaulandais après avoir vécu à Rennes pendant 30 ans. Pour réduire leurs factures énergétiques, l’ancien contrôleur de gestion dans une entreprise de transport et son épouse ont investi dans une installation photovoltaïque. Cette dernière est composée d’une quarantaine de panneaux solaires et de deux batteries capables d’emmagasiner chacune 6 500 Wh d’énergie.

Un logiciel pour faire face à l’intermittence de l’énergie solaire

L’inventeur s’est vite rendu compte que la production des modules fluctuait énormément, ce qui entraînait parfois des augmentations du montant à payer à EDF. En effet, lorsqu’il n’y a pas assez d’énergie disponible, la famille se tournait vers le réseau public pour combler la différence, achetant le kilowattheure (kWh) à 0,20 €, alors qu’en cas de surproduction, elle vendait l’unité à Enedis à seulement 0,10 €… Face à ces inconvénients, il a eu l’idée de concevoir un logiciel qu’il a baptisé SWOpti. En effet, l’homme affirme avoir une passion pour la programmation informatique depuis son plus jeune âge.

Un système intelligent et plus efficace

Selon Jean-Jacques Filby, il existe des logiciels qui permettent déjà d’améliorer le fonctionnement des panneaux solaires sur Internet. Cependant, ils sont moins efficaces, car leurs bases de données s’appuient sur les prévisions météorologiques d’une zone plus ou moins vaste, rendant ainsi leur efficacité discutable. De plus, si Internet est coupé, le système risque de ne pas fonctionner.

Avec la solution qu’il a inventée, la réalité est tout autre. Grâce à des capteurs intelligents et à un système informatique plus ou moins complexe, SWOpti évalue toutes les cinq secondes « les watts que sont en train de produire les panneaux, les watts consommés par la maison, les watts qui viennent des panneaux, les watts que les panneaux envoient vers le fournisseur d’électricité, les watts que le fournisseur envoie à la maison ».

Aussi, le logiciel équilibre la consommation en fonction de ces paramètres et des ordres de priorité donnés aux appareils domestiques branchés sur l’installation. L’objectif est d’optimiser le fonctionnement de l’installation dans son ensemble pour économiser davantage, sans pour autant compromettre son confort de vie. Filby envisage de commercialiser son logiciel innovant à travers son entreprise « JJF Services ». Plus d’infos sur cette page.

