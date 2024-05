L’installation d’une couverture solaire serait moins chère qu’un toit de tuiles en terre cuite ?

Les récentes augmentations des tarifs de l’électricité nous incitent à penser autrement et notamment à nous tourner vers la production d’énergies renouvelables. Pour les particuliers, les panneaux solaires photovoltaïques s’imposent alors comme la solution la plus abordable, et la plus rentable. Mais si votre toiture classique devait être rénovée, pourquoi ne pas investir dans des tuiles solaires ? L’entreprise Suisse, Megasol fabrique des panneaux et tuiles solaires depuis plus de 30 ans ! Elle affirme, dans un communiqué de presse, qu’en cas de rénovation d’une toiture, les tuiles solaires reviendraient moins cher que des tuiles classiques.

Un cout d’installation rapidement amorti ?

Les tuiles solaires se développent progressivement, et leur prix diminuent. Si l’investissement est une fois et demie plus élevé que pour un toit traditionnel, il est aussi « rentable », ce qui réduit son coût. Un toit solaire va vous permettre de produire de l’électricité, donc de « gagner de l’argent » alors que cela est évidemment impossible avec un toit en tuiles traditionnelles. « En fonction de la situation, l’investissement pour les toits solaires n’est qu’une fois et demie plus élevé que pour les toits en tuiles conventionnels. Et, après quelques années seulement d’exploitation, le toit solaire est déjà moins cher », explique Falk Baumann, directeur de la société de charpenterie et de photovoltaïque Baumann Falk. Quant à l’installation, le coût est le même que pour un toit traditionnel. Le seul surcoût rapidement amorti provient des modules solaires, du câblage et de l’onduleur. Le toit solaire est, en quelque sorte, un autofinancement. En produisant de l’électricité, vous rentabilisez rapidement le surcoût imposé par l’installation d’un toit solaire. Et, bien sûr, les tuiles classiques ne sont jamais rentables, même après 30 ans !

Les tuiles solaires proposée par Megasol

Le système de toiture solaire Level est un système « en écailles », comme le sont de nombreux autres systèmes de tuiles. Il peut se substituer à tous les toits en tuile à condition que l’inclinaison soit au maximum de 6°. Les tuiles solaires sont installées sur un lattage en bois qui ressemble fortement à un lattage de tuiles. De plus, il est possible d’installer des fenêtres de toit, ou des gardes neiges en fonction du souhait des propriétaires. Le système est plus léger qu’un toit en tuiles, et donc nettement plus léger que la combinaison d’un toit en tuiles et d’une installation PV sur le toit. Cela permet d’alléger la toiture, ce qui est particulièrement important pour les bâtiments anciens. Ils existent en coloris noir, ou en coloris terracotta pour s’intégrer aux bâtiments modernes, comme aux bâtiments anciens. En savoir plus sur le concept de toit solaire, rendez-vous sur megasol.ch.

La gamme Nicer X

L’une des autres solutions proposées par Megasol s’appelle Nicer X. Elle se distingue par sa grande polyvalence et sa facilité d’installation sans compromettre son efficacité. Ce système, selon l’entreprise suisse, convient à une vaste gamme de projets architecturaux et solaires, visant à révolutionner à la fois le design et le coût. Les modules solaires du Nicer X, arborent une finition « All Black », alliant élégance et discrétion. De plus, leur installation se fait sans aucun contact visible, grâce à une technique d’assemblage de nouvelle génération. Compacts, les modules solaires du Nicer X facilitent leur manipulation et conviennent particulièrement aux toits rectangulaires avec des pentes allant jusqu’à 3 degrés. Retrouvez notre article dédié à ce concept si vous souhaitez en savoir plus.

Le système Match

Megasol propose aussi un système intégré novateur appelé « Match », proposant des tuiles solaires qui se fondent harmonieusement dans les toits aux exigences esthétiques élevées. Ce système suisse est disponible en deux versions et en coloris brique ou ardoise pour répondre à une variété de besoins. La première version, baptisée « Match Slate », s’intègre parfaitement avec divers revêtements de toits en bardeaux tels que le fibrociment, les éléments de verre, le composite, l’aluminium, etc.

Quant à la seconde version, nommée « Match Tile », elle s’adapte aux toitures en tuiles classiques. Les modules solaires et les tuiles s’agencent sur la charpente conventionnelle, fusionnant discrètement avec le support existant. Retrouvez notre article dédié à cette solution si vous souhaitez en savoir plus. Est-ce alors réellement rentable d’installer une couverture solaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. Vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .