Dans un monde à l’aube d’une importante transition énergétique, tous les moyens sont bons pour produire de l’énergie verte. Après les panneaux solaires conventionnels, les toits solaires commencent à susciter beaucoup d’intérêt. Des géants comme Tesla sont déjà présents dans cet univers. À Deitingen, en Suisse, Megasol conçoit elle aussi des toits capables de convertir la lumière du soleil en électricité. L’entreprise vient même de lever le voile sur un produit qui promet de révolutionner le secteur avec un rapport coût-efficacité « imbattable ». En proposant une telle solution, elle veut permettre aux consommateurs d’économiser davantage tout en pouvant de s’affranchir du réseau public.

Une grande polyvalence

Bien sûr, comme cela est le cas pour les modules solaires conventionnels, l’un des avantages des toits solaires est la possibilité d’éviter d’avoir un impact négatif sur l’environnement par une utilisation excessive des sources d’énergie standard. Baptisé Nicer X, le nouveau produit de Megasol possède une grande polyvalence et promet d’être facile à installer. De plus, il promet d’être plus efficace que les solutions proposées par la concurrence. D’après l’entreprise helvétique, le système Nicer est adapté à une large gamme de projets architecturaux et solaires. Il se veut révolutionnaire tant en termes de design que de coût.

Un toit solaire discret et facile à installer

L’aspect visuel est l’une des caractéristiques qui distinguent le Nicer X des offres concurrentes. Avec leur finition « All Black », les modules solaires qui composent le système sont à la fois élégants et discrets. De plus, leur installation n’implique aucun contact visible grâce à une technique d’assemblage propriétaire de nouvelle génération. Fait intéressant, ce nouveau système photovoltaïque sur toiture de Megasol est dépourvu de composants EPDM visibles. Au lieu de cela, il propose un mécanisme Snap-Lock qui facilite l’installation et la rend plus fiable. Les modules solaires du système Nice X se démarquent également par leur compacité, ce qui rend leur manipulation plus aisée. Ils sont particulièrement adaptés aux toits rectangulaires avec des pentes allant jusqu’à 3 degrés.

Proposés en plusieurs versions

Par ailleurs, en plus de la version « All Black », les modules photovoltaïques Nicer X se déclinent dans des modèles blancs et translucide. Ces derniers sont pensés spécifiquement pour les abris de voiture, les hangars, les toits de stade et les pergolas. En effet, ils laissent passer la lumière solaire tout en offrant de l’ombre. Le système comprend aussi un puits de lumière (fenêtre Wenger) sur-mesure ainsi qu’un pare-neige.

À noter tout de même que le Nicer X n’est pas rétrocompatible avec le système Nicer lancé précédemment. Par ailleurs, des rails verticaux, des profilés de faîtage, des panneaux de pont et des évents sont également prévus. Plus d’infos : megasol.ch. Que pensez-vous de cette innovation ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .