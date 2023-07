Le vélo électrique pliant DYU D3F tombe sous la barre des 500 € avec cette belle promotion

Vos vacances seront bientôt terminées et il faudra déjà penser à retourner au bureau ? Cette année, vous aviez choisi la Nature comme point de chute pour vos vacances et avez peut-être loué un vélo électrique pour découvrir les trésors de votre région de villégiature ? Et vous avez décidé d’oublier les transports en commun et de rallier les 20 km, qui vous séparent de votre bureau, à vélo. Si tel est votre cas, nous vous proposons de découvrir le vélo électrique pliant DYU D3F, actuellement en promo sur Cdiscount. Vendu à 499,99 €* au lieu de 529,99 € sur Cdiscount (499,99 €) et à 519 € sur Amazon, il est éligible aux aides à l’achat. Avec une autonomie de 25 km, il ne vous permettra pas de longues échappées sur les routes de montagne, mais le trajet bureau-domicile en revanche, il assurera avec brio. Présentation.

Présentation du vélo électrique DYU D3F

Le vélo électrique DYU D3F est un modèle pliable qui se destine autant aux promenades en famille qu’aux trajets quotidiens pour se rendre au travail. Son principal avantage est qu’il soit pliant, ce qui vous permet de le ranger dans un espace restreint comme dans le coffre de la voiture ou même de le monter dans votre appartement. Il s’adapte à toutes les morphologies et peut supporter jusqu’à 120 kg de poids. Conçu avec un cadre en alliage d’aluminium, il est fiable, robuste et léger. En fonction de la taille du cycliste, il est possible de régler en hauteur la selle et le guidon afin de s’assurer une conduite confortable et une position ergonomique. Il se destine aussi bien aux adultes qu’aux adolescents, avec une vitesse maximale de 25 km/h en assistance électrique, comme l’autorise la législation française.

Et techniquement, cela donne quoi ?

Pour assurer vos déplacements, le vélo électrique DYU D3F se dote d’un moteur de 240 W qui pourra donc atteindre la vitesse maximale de 25 km/h. Il vous permettra ainsi de vous déplacer rapidement et en toute sécurité. Il est capable de grimper de petites pentes de 15° maximum et ne se destine pas, en conséquence, aux régions trop escarpées. Côté batterie, il se dote d’une lithium de 10 Ah et pourra parcourir environ 25 km en mode électrique pur ou 30 à 40 km en mode Power Assist. Bien entendu, cette autonomie peut varier en fonction du poids du cycliste, de la présence de vent et du terrain emprunté.

Que faut-il savoir de plus sur le vélo électrique DYU D3F ?

La sécurité est aussi une priorité pour le fabricant. De ce côté-là, il se dote d’un feu avant à LED, afin d’offrir une visibilité maximale lors de la conduite de nuit. De plus, les freins avant et arrière assurent un arrêt rapide et efficace lorsque cela est nécessaire. Un klaxon est également présent pour vous permettre de signaler votre présence aux autres usagers de la route. Côté pneus, il se dote de pneus en caoutchouc gonflables de 14 pouces, offrant une adhérence optimale sur différents terrains. Que vous rouliez sur des routes pavées ou des chemins plus accidentés, ce vélo électrique vous offre une expérience de conduite fluide et agréable ! Les pneus durables garantissent par ailleurs une bonne résistance à l’usure, vous permettant de parcourir de longues distances en toute confiance. Le vélo électrique est disponible sur Cdiscount (499,99 €) et Amazon (519 €).

DYU Vélo Électrique Pliable,14 Pouces,Smart E-Bike avec 3 Modes de Conduite, Pédalage Assisté, Hauteur Réglable, Portable Compact, Adulte Unisexe (Noir, D3F-10AH) 【Vélo Électrique Puissant】 Moteur 250W 36V : Le vélo électrique peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et une inclinaison maximale de 15 degrés. La batterie lithium rechargeable 10... Meilleure Vente n° 1

*Les prix ont été relevés le 17 juillet 2023, ils sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales