Les pellets Woodstock et Cogra sont toujours à 6,50 € le sac de 15 kg, mais pour combien de temps ?

La saison estivale est désormais derrière nous et les températures matinales sont tombées sous les 10 °C en Île-de-France cette semaine. L’automne est généralement la saison où l’on doit rallumer le chauffage. Et cette année, avec les différentes augmentations des énergies, cette contrainte pourrait se révéler plus onéreuse qu’à l’habitude. Nous allons user et abuser des pull-overs, des plaids polaires et des couvertures chauffantes, dans l’espoir de retarder l’allumage. Cependant, il faudra bien y passer et rallumer le poêle à pellets, par exemple ! Justement, Leroy Merlin propose les pellets Woodstock et Cogra, au prix de 6,50 €* le sac de 15 kg, dans certains magasins de France. Si vous vivez plutôt à Lyon qu’à Paris, c’est à vous que s’adresse ce prix raisonnable. Découverte.

Les pellets de la marque Woodstock

Les granulés Woodstock bois sont des éco-produits issus de la valorisation des sous-produits de scieries qui sont approvisionnées en bois de forêts gérées de manière durable. Leur Pouvoir Calorifique Inférieur brut (PCI) atteint environ 5 kWh.kg-1. Bénéficiant de la certification Premium NF et DINPlus, leur qualité est également soumise à un contrôle continu sur les sites de production, ainsi qu’à des tests mensuels effectués par le laboratoire CERIC. De plus, ces granulés Woodstock Bois sont 100 % naturels, sans aucun ajout de liant ni d’additif. Techniquement, ils sont certifiés par la norme DINPlus, présentent un taux d’humidité de 8 % et un taux de cendres de 0,5 %. Actuellement, les pellets de bois de la marque Woodstock sont disponibles au prix de 6,50 € le sac de 15 kg. Attention, ce prix n’est pas valable dans la totalité des magasins du pays !

Les pellets de la marque Cogra

À la pointe de l’efficacité, les granulés de bois Cogra sont fabriqués grâce à des sciures et des plaquettes provenant à 100 % de résineux recyclés. Cette source de matière première provient des massifs forestiers situés à proximité de leurs sites de production en Aveyron et en Haute-Loire. Les granulés de bois Cogra incarnent les valeurs du « Made in France », du circuit court, du recyclage et de l’énergie renouvelable, offrant ainsi un confort exceptionnel à leurs utilisateurs. Techniquement, ils présentent une norme DINPlus, un taux de cendre de 0,7 % et un taux d’humidité de 10 %. Actuellement, les pellets de bois de la marque Cogra sont disponibles au prix de 6,50 € le sac de 15 kg. Attention, ce prix n’est pas valable dans la totalité des magasins du pays.

Comment économiser sur les pellets grâce à un ventilateur de poêle ?

Le prix du sac de pellets semble se stabiliser depuis quelques mois, avec un coût moyen de 7 € pour un sac de 15 kg. Ce prix est encore très élevé pour ceux qui ont connu le sac de même quantité à moins de 4 €. En 2021, il était courant de payer ce même sac à 3,90 €, mais ce temps-là est révolu. Depuis la hausse des prix, un petit accessoire connaît un succès grandissant : le ventilateur de poêle.

Ce petit accessoire fonctionne grâce à l’effet Peltier, sans batterie ni électricité et s’installe sur le conduit de votre poêle ou directement au-dessus du foyer. Dès que la température de 50 °C est atteinte par le matériau conducteur de chaleur, il se déclenche et redirige la chaleur vers le centre de la pièce. Cela évite ainsi les déperditions de chaleur et vous permet d’économiser sur votre stock de pellets de bois. Vous trouverez de nombreux modèles de ventilateurs de poêle sur Amazon, Cdiscount ou Leroy Merlin entre autres.

*Les prix ont été relevés le 25 septembre 2023 et sont susceptibles d’être modifiés par les sites vendeurs. Attention, tous les magasins Leroy Merlin pratiquent différents prix sur les pellets de bois, ils dépendent de leur lieu de production, plus ou moins proche du magasin vendeur.

