Les pellets Woodstock sont à 5,5 € le sac de 10 kg dans cette boutique

Nous sommes déjà à la mi-février, et les températures hivernales auront, pour le moment, été plutôt printanières. Une chaleur anormale probablement provoquée par le dérèglement climatique en cours, mais dont nous profitons malgré tout. Ce n’est pas une excellente nouvelle pour la planète, mais, nous, humains, sommes bien obligés de faire avec ce que la nature nous donne. Ces températures auront eu l’avantage de nous permettre d’économiser sur le chauffage, et notamment sur le stock de pellets de bois. S’il vous manque quelques sacs pour assurer jusqu’au printemps, découvrez l’offre proposée par les magasins Bricomarché* : 5,50 € le sac de 10 kilos de pellets Woodstock. Une excellente affaire pour vous éviter l’achat d’une palette complète à cette période de l’année.

Présentation et caractéristiques des pellets de bois Woodstock

Woodstock Bois est une entreprise française, basée à Saint-Symphorien (79), filiale du Groupe industriel Poujoulat, fondé en 1950. Woodstock Bois commercialise des combustibles bois haute performance et 100 % naturels tels que les bois bûches, les bûches de bois densifié ou compressé et des granulés de bois (pellets). Les pellets de bois Woodstock sont élaborés à partir de sciures de bois françaises non traitées, sans l’ajout de colle ni de liant. Ce matériau est comprimé sous une pression élevée, garantissant ainsi des pellets propres et dépourvus de poussière. Grâce à un faible taux d’humidité (inférieur ou égal à 8 %) et à un contrôle qualité constant assuré par le laboratoire CERIC, les pellets de bois proposent d’excellentes performances calorifiques, avec une puissance énergétique de 5 kWh/kg. De plus, ces pellets possèdent des certifications NF – DINplus, ce qui atteste de leur conformité aux normes de qualité et de performance les plus élevées.

Toutes les caractéristiques techniques des pellets de bois Woodstock

Origine : 100 % bois vierge

PCI sur brut : PCI ≈ 5 kWh.kg-1

Taux de fines (en % de la masse en kg) : < 0,5 %

Taux de cendre : ≤ 0,5 %

Taux d’humidité : ≤ 8 %

Masse volumique apparente : ≥ 650 kg.m-3

Durabilité : ≥ 97,5 %

Longueur : 3,15 mm ≤ longueur ≤ 40 mm

Diamètre : 6 mm ±1

Qualité : premium

Application : tout type d’appareil de chauffage à granulés

Pourquoi choisir les pellets Woodstock ?

Des pellets de qualité, certifiés par les normes NF et DINPlus, sont assurément des pellets qui vous permettront une utilisation optimale de votre poêle. Les pellets de qualité, et par conséquent, certifiés, sont un gage de bon fonctionnement et de bon rendement de votre appareil de chauffage. De plus, Woodstock est l’une des seules marques françaises à proposer un conditionnement de 10 kilos, qui peut s’avérer utile pour les personnes âgées par exemple, ou pour une remise à niveau des stocks avant l’arrivée du printemps.

Avec cette promotion de 5,50 € le sac de 10 kilos, Bricomarché vous propose une possibilité de terminer l’hiver sans exploser votre budget chauffage. Êtes-vous déjà utilisateurs de cette marque de pellets de bois ? Et, quelles sont vos impressions ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Attention, la promotion et le sac en lui-même, ne sont pas disponibles dans tous les magasins de l’enseigne. À ce sujet, le site conseille de vous renseigner par téléphone sur la disponibilité des pellets avant de vous déplacer physiquement en magasin.