Les serrures connectées Welock sont en forte promotion pour la Saint-Valentin

Quoi de mieux qu’un bon plan pour faire plaisir tout en s’équipant malin ? Aujourd’hui, je vous emmène à la découverte des serrures connectées WELOCK, en promo spéciale. Sachez également que les serrures Welock sont adaptées à presque toutes les portes, de 30 à 100 mm. Welock propose par ailleurs deux types de serrures connectées : des serrures à empreintes digitales (100 empreintes dont trois avec fonction administrateur) et les serrures à combinaison (un code administrateur et neuf codes utilisateurs). Un cadeau utile, high-tech et sécurisant, ça vous tente ? Allez, suivez-moi, j’ai déniché pour vous des réductions de folie pour la Saint-Valentin ! Ne les ratez pas, comme toutes les promotions, elles ne sont pas éternelles.

WELOCK Smart Lock touch41 : le design et la sécurité

Envie d’un modèle un peu plus sophistiqué ? La WELOCK Smart Lock touch41 est faite pour vous. Son cylindre tactile ajoute une touche d’élégance et de modernité à votre porte. En plus de son design élégant, elle propose une ouverture par empreinte digitale, carte RFID ou code PIN, avec une capacité de stockage de 100 empreintes. Son écran tactile est rétroéclairé pour une utilisation facile même de nuit. Et devinez quoi ? Elle est également en promo : seulement 136 € au lieu de 193 € avec le code DSQ53 sur ce lien. Et, toujours avec une livraison rapide depuis l’Europe et une garantie de deux ans.

WELOCK Smart Lock SECBN51 : l’experte en sécurité

Pour ceux qui veulent un max de sécurité, la WELOCK Smart Lock SECBN51 est la solution idéale. Elle combine technologie avancée et robustesse, avec un cylindre en acier inoxydable résistant aux tentatives d’effraction. Elle permet de gérer les accès via l’application, avec un journal d’historique des ouvertures. Avec l’offre, elle passe à 139 € grâce au coupon VD50 sur ce lien. Imaginez : plus besoin de clefs et une tranquillité assurée pour moins de 140 € !

WELOCK Smart Lock PCB51 : l’efficace

Simple, efficace et fiable, la WELOCK Smart Lock PCB51 est parfaite pour ceux qui veulent de la sécurité sans prise de tête. Ce modèle propose une ouverture par carte RFID, code PIN et application mobile, avec une autonomie allant jusqu’à un an grâce à trois piles AAA remplaçables. Avec la promo actuelle, elle est à seulement 119 € au lieu de 159 € grâce au code VD50 sur ce lien. Et, toujours avec la livraison rapide et la garantie de deux ans. Une affaire en or !

WELOCK Smart Lock PCB41 : l’option budget

Petit budget ? Pas de souci ! La WELOCK Smart Lock PCB41 est là pour vous. Compatible avec les portes standard, elle propose une ouverture par code, carte et application, et peut mémoriser jusqu’à 10 cartes RFID. Pour 109 € (au lieu de 149 €), grâce au code VD40 sur ce lien, vous profitez d’une serrure connectée fiable et fonctionnelle. C’est le bon plan parfait pour s’équiper sans se ruiner.

WELOCK Smart Lock avec Alexa : la connectée

Enfin, pour les amateurs de maison intelligente, la WELOCK Smart Lock compatible Alexa est le must ! Contrôlez votre porte par commande vocale, gérez les accès à distance et recevez des notifications en temps réel. Son installation est simple et rapide, et elle fonctionne avec un module Wi-Fi fourni. Pour seulement 99 € sur ce lien, vous avez une serrure connectée que vous pouvez contrôler par commande vocale. Magique, non ? Alors prêts à offrir (ou à vous offrir) un cadeau utile et innovant ? Quel modèle vous tente le plus ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .