Panneaux solaires, stations électriques, batteries, Ecoflow casse les prix sur ses produits reconditionnés

À l’heure actuelle, nous cherchons tous à réaliser des économies d’énergie. Et, pour cause, l’électricité a augmenté deux fois en 2023, de 15 % en janvier puis de 10 % en août dernier. Certains consommateurs qui avaient notamment choisi des fournisseurs étrangers, ont vu leur facture de régulation atteindre les 10 000 € ! Le taux d’inflation commence à baisser en France, mais les conflits géopolitiques actuels nous laissent dans l’incertitude pour 2024. Chez EcoFlow, ils n’ont pas attendu 2024 pour se lancer dans les produits reconditionnés afin de réaliser encore plus d’économies. Découvrez, en détail, la gamme des stations électriques portables River et les économies que vous pourrez réaliser. C’est parti.

EcoFlow RIVER 2 (Reconditionnée)

La station électrique portable EcoFlow RIVER 2 (Reconditionnée) compacte est équipée d’une capacité de 256 Wh et d’une sortie de 300 W. Elle est capable de fournir jusqu’à 0,8 kWh par jour grâce à la charge solaire et se recharge de 0 à 60 % en seulement 60 minutes. Elle dispose d’une batterie LFP (phosphate de fer au lithium), considérée comme l’une des plus sûres sur le marché. Avec elle, vous vous assurez des performances fiables pendant 10 ans au minimum. La station EcoFlow River 2 reconditionnée est au prix de 239 € au lieu de 299 €, soit une économie de 60 €. Vous avez aussi la possibilité de régler en 3 fois (79,66 € / mois).

EcoFlow RIVER 2 Max (Reconditionnée)

L’EcoFlow RIVER 2 Max dispose d’une capacité de 512 Wh et d’une puissante sortie de 500 W. Grâce à cette puissance, vous pourrez alimenter de nombreux appareils (ordinateurs, réfrigérateur, smartphone, etc.) La station électrique est également équipée pour une utilisation en plein air, capable de fournir jusqu’à 1,5 kWh d’énergie par jour grâce à la charge solaire. Son temps de charge est semblable à la précédente (une heure environ).

Elle s’équipe par ailleurs d’une batterie LFP (phosphate de fer au lithium), et dispose aussi d’une durée de vie de production optimale de 10 ans. La station EcoFlow River 2 Max reconditionnée est au prix de 479 € au lieu de 599 € soit une économie de 120 €. Vous avez aussi la possibilité de payer en 3 fois (159,66 € / mois).

EcoFlow RIVER 2 Pro (Reconditionnée)

Ce dernier modèle est le plus puissant des trois présentés, il dispose d’une capacité de sortie de 768 Wh et d’une sortie puissante de 800 W, et 1,8 kWh par jour grâce à la charge solaire. Un peu plus puissante que les précédentes, il lui faudra 10 minutes de plus pour se recharger de 0 à 100 %, soit 70 minutes. Équipée du même type de batterie, elle propose, en plus, une fonction X-Boost, avec une sortie de 1600 W, vous permettant de brancher jusqu’à 80 % de vos appareils essentiels en cas de besoin. Enfin, pour une utilisation plus intelligente et pratique, l’EcoFlow RIVER 2 Pro est équipée d’un contrôle d’application intelligent, vous permettant de la surveiller et de la gérer via Bluetooth ou Wi-Fi, où que vous soyez.

La station EcoFlow River 2 Pro reconditionnée est au prix de 639 € au lieu de 799 € soit une économie de 160 €. Vous avez aussi la possibilité de payer en 3 fois (213 € / mois). Notez que les produits reconditionnés chez EcoFlow sont rigoureusement testés et remis à neuf par des experts. De plus, ils bénéficient des mêmes garanties qu’un produit neuf. Pour faire des économies, c’est maintenant qu’il faut passer commande ! Que pensez-vous de ce bon plan ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .