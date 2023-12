Plongez dans l’univers d’Assassin’s Creed Mirage avec notre sélection de Noël 2023

Nous n’apprendrons pas aux fans ce qu’est la série de jeux vidéo Assassin’s Creed. Cependant, pour les novices ou ceux qui ne la connaissent pas encore, une petite explication s’impose. « Assassin’s Creed » est une franchise de jeux vidéo populaire développée par Ubisoft dont le premier opus baptisé « Assassin’s Creed » est sorti en 2007. Dans cette série se mêle l’histoire avec un grand H, l’aventure et l’infiltration. L’histoire du jeu tourne autour d’une lutte ancestrale entre les Templiers et les Assassins, avec le personnage le plus emblématique de la série : Ezio Auditore. Les Assassins et les Templiers s’affrontent pour obtenir le contrôle d’artefacts anciens et vous embarquent parfois en Égypte comme dans Assassin’s Creed Origins sorti en 2017 ou chez les vikings en Norvège dans Assassin’s Creed Valhalla. Intitulé Mirage et sorti en octobre 2023, le dernier connaît un succès fulgurant comme les autres. Nous avons acheté le jeu et pu tester la lampe à l’effigie de la série. Voici notre sélection Assassin’s Creed Mirage pour Noël 2023 et il est encore temps de passer commande.

La lampe rechargeable Assassin’s Creed Mirage

Assassin’s Creed : The Official Light — Mirage Édition est désormais disponible sur la boutique en ligne Neamedia The Character Company qui nous a permis de tester cette jolie lampe. Conçue pour la plate-forme PlayStation 5, cette lampe officielle en ABS est équipée d’une batterie rechargeable via un port USB (câble inclus). Ses dimensions compactes (L : 22 cm, P : 5 cm, H : 8 cm) et son poids léger de 0,4 kg en font un accessoire indispensable pour embellir votre coin console et PC. Actuellement en promotion, elle est disponible au prix de 29,99 €* au lieu de 39,90 € soit une réduction de 25 %.

Le jeu vidéo Assassin’s Creed Mirage

« Assassin’s Creed Mirage » se déroule à Bagdad, la capitale de l’Irak, en 861, pendant l’âge d’or de l’islam. Le protagoniste, Basim Ibn Ishaq, déjà présent dans « Assassin’s Creed Valhalla », voit son parcours évoluer depuis un simple voleur jusqu’à devenir un membre éminent de la confrérie des Assassins. Ce jeu marque un retour aux racines de la série “Assassin’s Creed”. Axé sur l’infiltration, le parkour et les assassinats, il délaisse l’approche RPG en monde ouvert des précédents épisodes tels que Origins, Odyssey et Valhalla. « Assassin’s Creed Mirage » met ainsi l’accent sur les éléments qui ont fait le succès initial de la franchise, proposant une expérience centrée sur la furtivité et l’action. Le jeu Assassin’s Creed Mirage est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 ou Xbox au prix unique de 39,99 €* au lieu de 47,99 € soit une réduction de 17 %.

Le tapis de souris Assassin’s Creed Mirage

Pour celles et ceux qui veulent aussi afficher leur passion du jeu au bureau ou près de leur PC, le tapis de souris officiel est également un cadeau sympathique. Le tapis de souris Assassin’s Creed propose une surface spécialement conçue pour garantir une glisse optimale de la souris. Avec des dimensions de 770 × 295 mm et une épaisseur de 3 mm, il propose un espace généreux pour répondre aux besoins des utilisateurs. Sa base en caoutchouc antidérapante assure une stabilité parfaite, évitant tout glissement indésirable pendant une utilisation intensive. Ce tapis de souris allie fonctionnalité et confort, offrant aux amateurs d’Assassin’s Creed une expérience de jeu fluide et précise. Le tapis de souris Assassin’s Creed Mirage est disponible au prix de 19,04 € au lieu de 19,99 € soit une réduction de 5 %.

