Préparez votre hiver dès maintenant avec la fendeuse à bois Vevor en promotion

Le mois d’août signe la fin des vacances pour certains, et le début pour les autres ! Néanmoins, pour tous, il est le dernier mois avant la rentrée scolaire, qui, cette année, se déroulera le lundi 2 septembre. Une rentrée qui se fera plus tôt que les autres années, et qui annoncera aussi le temps de préparer l’hiver. Si, comme plus de 7 millions de Français, selon l’ADEME, vous avez choisi le bois pour vous chauffer, ce sera aussi le moment de faire rentrer du bois pour l’hiver. Et, c’est bien connu, le bois, il faut le fendre pour le ranger, puis le brûler dans votre poêle ! Pour ce faire, je vous propose de découvrir la fendeuse à bois manuelle de la marque Vevor, actuellement en promotion au prix de 63,79 €* au lieu de 66,99 €. Une petite ristourne de 5 %, mais c’est toujours bon à prendre, car dès le mois de septembre, les prix pourraient grimper en flèche, retour du chauffage oblige. Présentation.

Présentation de la fendeuse à bois manuelle Vevor**

Eh oui, cela peut vous sembler étrange de parler de fendeuse de bois en été, mais c’est maintenant que vous devez préparer votre hiver ! Le bois aura besoin de sécher, et il faut donc penser au fendage de ce dernier. Le fendeur de bois de taille XL Vevor est conçu pour manipuler de gros morceaux de bois de chauffage, grâce à son diamètre intérieur de 22,9 cm qui permet de fendre des bûches allant jusqu’à 21,8 cm de diamètre. Avec une hauteur de cadre de 43,2 cm, il convient aux bûches d’une longueur maximale de 40,6 cm. Ce fendeur manuel est parfait pour transformer rapidement et efficacement de grandes bûches en bois de chauffage utilisable. Construit pour résister, le bois n’aura aucune chance face à cet outil robuste.

Une lame en « V » innovante

Équipé d’une lame en forme de « V » innovante, le fendeur de bûches cible précisément les zones souples du bois, permettant de fendre facilement de grandes quantités de bois en quelques minutes. Fabriquée en acier de cémentation rigide, la lame est conçue pour durer des années sans se détériorer. Recouvert d’un revêtement en poudre, il nécessite peu d’entretien. Il peut aussi être utilisé pour fabriquer du petit bois ou bois d’allumage, avec des buches, vous évitant ainsi l’achat d’allume-feux supplémentaire.

Pourquoi faut-il fendre le bois avant de le brûler ?

Lorsque le bois vous est livré, il est souvent coupé en rondin de dimensions diverses. D’ailleurs, vous paierez le mètre cube de bois moins cher, en 1 m, qu’en 50 cm, mais je vous en reparlerai prochainement. Fendre le bois permet d’exposer une plus grande surface au contact de l’air, ce qui permet à l’humidité de s’évaporer plus rapidement et efficacement. De plus, le bois fendu, et donc sec, brûle mieux et produit plus de chaleur qu’un rondin entier. Je vous rappelle le prix de la fendeuse manuelle Vevor : 63,79 €* au lieu de 66,99 €, sans garantie que ce prix n’augmente pas dans les semaines à venir.

Enfin, sachez, qu’à titre personnel, j’ai plusieurs fois choisi cette marque, notamment pour une pompe immergée, et pour une fontaine de piscine. Deux produits robustes, qui me satisfont pleinement, c’est donc une marque que j’achète en toute confiance. Et, vous ? Comment préparez-vous votre hiver en termes de bois de chauffage ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 13 août 2024. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.

**Cet article n’est pas sponsorisé par la marque Vevor, mais relève d’un choix personnel de l’auteure.