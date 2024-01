Promotion : le fendeur de bûches électrique 4T Scheppach est à -44 % dans cette boutique (219,99 € au lieu de 399 €)

L’hiver est arrivé et les météorologistes prévoient une vague de froid pour la semaine prochaine. Avec un vent glacial aussi appelé Moscou-Paris, le froid devrait s’intensifier à partir du 8 janvier avec -12 °C annoncés sur le nord-est de la France. Pour vous tenir chaud, il vous reste quelques jours pour préparer votre stock de bois, et notamment pour le fendre. Pour cette fois, les délais seront peut-être trop courts. Cependant, pour la prochaine session de fendage, nous vous proposons de vous équiper avec le fendeur de bûches horizontal 4T Scheppach actuellement au prix de 219,99 € au lieu de 399 € sur Cdiscount. Un fendeur de bois électrique qui s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’épargner l’emploi du coin et de la hache. Découverte.

Présentation du fendeur de bûches horizontal 4T Scheppach

Le fendeur de bûches horizontal 4T 1500W HL460 de Scheppach constitue un outil électrique performant. Il procure une solution pratique pour le fendage du bois évitant ainsi cette corvée fatigante. La quantité de bûches à traiter ne lui fera pas peur ! En effet, il est capable de fendre jusqu’à 100 bûches par heure, sans déranger vos voisins puisqu’il est conçu pour fonctionner de manière silencieuse. Il dispose d’une puissance de fendage de 4 tonnes lui permet de traiter des bûches allant jusqu’à 37 cm de longueur et 25 cm de diamètre, qu’elles soient fraîchement coupées ou déjà sèches. De plus, il est équipé d’un cylindre hydraulique à retour automatique, d’un bâti en acier robuste résistant à la déformation, et d’un couteau de fendage massif, ce fendeur assure une efficacité optimale.

Que faut-il savoir de plus sur le fendeur de bûches horizontal 4T Scheppach ?

Travailler et couper le bois présente toujours quelques risques pour l’utilisateur. Tronçonneuse et hache sont des outils à ne pas mettre entre toutes les mains. Pour le fendeur Scheppach, la sécurité est une priorité. En effet, il dispose d’une cage de protection dans la zone de fendage. Ainsi, une fois la buche glissée dans la cage, vous n’aurez jamais à approcher vos mains de la lame. De plus, la machine nécessite peu d’entretien et est peu encombrante. Utilisable au sol, son petit poids lui permet aussi d’être utilisée sur une table afin de la présenter à hauteur d’hommes pour rendre la tâche encore plus facile. Enfin, la présence d’une tablette de support pour le bois fendu ajoute à la commodité de l’ensemble. Avec le modèle HL460, Scheppach propose un fendeur de bûches électrique complet, alliant puissance, sécurité et facilité d’utilisation pour répondre aux besoins de fendage du bois avec efficacité.

Mais, au fait, pourquoi faut-il fendre les buches ?

Fendre le bois n’est pas une étape obligatoire, même si la plupart des utilisateurs de bois de chauffage se collent à cette tâche. Si votre bois est livré très sec et avec des buches qui entrent dans votre poêle, il n’est pas nécessaire de le fendre. Cependant, nous ne sommes jamais certains du taux d’humidité du bois à moins de posséder un hygromètre. Fendre les buches assure de pouvoir le laisser sécher quelques mois avant utilisation, et facilite également le stockage.

Lorsque vous coupez et fendez le bois, la buche ronde se trouve avec un côté plat, ce qui facilite l’empilement. Rappelons qu’un bois prêt à brûler doit présenter un taux d’humidité maximal de 20 % afin de préserver le poêle et de vous assurer un chauffage efficient. Vous pouvez retrouver ce fendeur de bois au prix de 219,99 € au lieu de 399 € sur Cdiscount. Avez-vous déjà essayé ce type d’outils ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

