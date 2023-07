Promo : le climatiseur portable In-Tec est à seulement 152,70 € (au lieu de 234,99 €) pendant les soldes

Nous sommes à la mi-juillet et depuis plus d’un mois maintenant, nous avons chaud, voire très chaud dans certaines régions. Plusieurs alertes canicules ont été déclenchées ces derniers jours et l’été ne fait que commencer. De quoi sera fait le mois d’août ? Le mois de septembre sera-t-il aussi chaud que celui de l’année dernière ? L’avenir nous le dira, mais ce qui est certain, avec le réchauffement climatique qui sévit depuis quelques années, c’est que les températures risquent de nous faire suffoquer ! Et si vous vous équipiez dès maintenant avec le climatiseur portable In-Tec, actuellement en promotion sur Leroy Merlin. Il est vendu au prix de 152,70 €* au lieu de 234,99 €, c’est peut-être le moment de vous mettre au frais ? Découverte.

Présentation du climatiseur portable déshumidificateur

Ce climatiseur portable monobloc est un appareil 3 en 1 qui propose de rafraîchir votre pièce, de la ventiler et par ailleurs de déshumidifier l’air ambiant. Fonctionnant grâce à un gaz réfrigérant naturel, le R290, il ne porte donc pas atteinte à l’environnement comme c’était le cas avec les fluides réfrigérants plus anciens, qui étaient une catastrophe pour l’environnement. Le climatiseur portable se dote d’un écran LED qui vous permet de choisir une température de 16 à 32 °C. Il est également programmable sur 24 h. Vous pouvez, par exemple, choisir de le déclencher deux heures avant votre retour, afin que la température baisse avant votre arrivée. Grâce à ses roulettes, vous pouvez facilement le déplacer d’une pièce à l’autre. Cependant, il s’avère un peu lourd (24 kg), ce qui peut être gênant si l’on doit l’utiliser à l’étage d’une maison par exemple.

Que faut-il savoir de plus ?

Arrêtons un instant sur les côtés plus techniques de ce climatiseur portable. On dit souvent que ces appareils sont énergivores, ce ne sera pas le cas pour ce climatiseur qui affiche une efficacité énergétique de classe A. Sa puissance de 2 600 W (9000 BTU) convient pour une pièce de 12 à 40 m² au maximum et peut déshumidifier l’air à hauteur de 52 l par jour. Concernant les dimensions, le climatiseur mesure 70,1 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 34,8 cm de profondeur. Le tuyau d’évacuation inclus offre une longueur de 150 cm et un diamètre de 15 cm. De plus, l’appareil est livré avec une télécommande, un connecteur de tuyau, un kit de raccordement pour fenêtre et un mode d’emploi détaillé.

Quels sont les avantages et les inconvénients d’un climatiseur mobile ?

L’un des principaux avantages de ce type de climatisation est qu’il ne nécessite aucuns travaux ni intervention de professionnel. Il suffit qu’il soit branché, puis installé près d’une fenêtre ou d’une porte permettant d’installer le tuyau d’évacuation d’air chaud, pour qu’il fonctionne. Certains utilisent un gaz réfrigérant comme c’est le cas de celui que nous vous avons présenté, tandis que d’autres disposent d’un bac à glaçons, qui permettra de rafraîchir l’air de la pièce.

Ces petits climatiseurs portables ont aussi quelques inconvénients, comme celui d’être assez bruyants parfois. Attention, certains de ces appareils sont aussi très énergivores, vérifiez bien leur classe énergétique avant de sortir votre carte bancaire ! Enfin, puisqu’ils fonctionnent avec un condenseur, comme un réfrigérateur, ils produisent de la chaleur. Une chaleur qu’il faudra évacuer à travers un tuyau d’évacuation à l’extérieur de votre logement. Le climatiseur portable In-Tech est disponible sur Leroy Merlin et Rue Du Commerce au prix de 152,70 €* au lieu de 234,99 €, sur Amazon (150,13 €), Conforama (153,40 €) et Fnac (235, 99 €),

