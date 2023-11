Surprenez vos enfants avec les motos électriques HYPER GOGO, actuellement en solde pendant le Black Friday

Si vous recherchez le cadeau qui fera plaisir à vos enfants pour Noël, c’est peut-être le moment de profiter du Black Friday sur les produits Hyper Gogo. En effet, actuellement, c’est l’événement Pre Christmas Kids Gif et il y a de belles affaires à réaliser. Pour les enfants fans d’engins roulants et ceux qui ont envie d’imiter leurs parents, c’est l’occasion de leur faire plaisir en bénéficiant de promotions sur tous les modèles des séries Croiseur, Pionnière et Challenger. Découverte.

Présentation des trois modèles de la série Cruiser

La série Cruiser se décline en trois modèles, tous établis sur le Cruiser 12. Avec ou sans application, le modèle de base reste le même, mais propose plusieurs options si l’on monte en gamme. Les motos Hyper Gogo disposent de la certification européenne CE (REACH, EN71, CE, CEI, EN62115) DEEE, ROHS, FDS et GV.

La moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12

Le modèle HYPER GOGO Cruiser 12 est le modèle d’entrée de gamme de la série. C’est une moto électrique de type chopper pour enfants qui allie réalisme et attrait. Elle ressemble à une moto thermique grâce à son réservoir de carburant simulé qui cache, en réalité, un coffre de rangement. Elle dispose également d’un phare, d’un tuyau d’échappement simulé, d’une selle confortable, d’une béquille robuste. Pour la sécurité, elle se dote de freins fiables, et de poignées de conduite antidérapantes. Techniquement, elle est alimentée par un moteur de 160 W, et peut atteindre une vitesse maximale de 16 km/h avec trois niveaux de vitesse réglables (8 km/h, 12 km/h, 16 km/h), garantissant des heures d’excitation ininterrompue avec une batterie lithium-ion de 21,9 V 5,2 Ah. La moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12 est au prix de 299 € avant réduction.

Les motos électriques HYPER GOGO Cruiser 12 Plus et Cruiser 12 Plus APP

Avec ce modèle, vous découvrez une conception vintage avec des lumières élégantes, qui garantit une expérience de conduite sûre, construite en mettant la sécurité en avant. Grâce à une application de contrôle intelligent, les parents peuvent gérer à distance les lumières et la limite de vitesse. Le côté ludique est assuré par des effets d’éclairage et un haut-parleur Bluetooth intégré permet aux enfants de rouler au rythme de leurs mélodies préférées. Côté technique, elle se dote d’un moteur de moyeu 160 W, d’une batterie Li-ion de 5,2 Ah procurant une autonomie maximale de 12 km, et une vitesse réglable sur trois niveaux (8 km/h, 12 km/h, 16 km/h). La moto électrique HYPER GOGO Cruiser 12 Plus est au prix de 399 € avant réduction. Il existe également le modèle HYPER GOGO Cruiser 12 sans application, vendu au prix de 329 € avant réduction

Les offres en cours pour la série Cruiser

Toutes les offres en cours sur la série Cruiser

Chez HyperGogo, vous pouvez obtenir 30 € de réduction grâce au code : Cruiser30

Chez GEEKMAXI, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction avec le code : 8NTzrLp8

Sur Amazon, obtenez 10 % sur votre commande grâce au code : QDD5DHT5

Présentation des trois modèles de la série Pionner

La série Pionner se décline en trois modèles, tous établis sur le Pionner 12. Avec ou sans application, le modèle de base reste le même, mais propose plusieurs options si l’on monte en gamme.

La moto électrique HYPER GOGO Pioneer 12

Le modèle HYPER GOGO Pioneer 12, est une moto chopper électrique pour enfants disponible en orange, vert, bleu et noir. Elle ressemble comme deux gouttes d’eau à une moto pour adulte, et offre à l’enfant une expérience inédite et inoubliable. Elle s’équipe, elle aussi, d’un réservoir de carburant simulé qui permet à l’enfant d’y ranger ses affaires. Côté technique, elle est alimentée par un moteur de 160 W, et atteint une vitesse maximale de 16 km/h avec trois niveaux de vitesse réglables (8 km/h, 12 km/h, 16 km/h), guidée par une batterie lithium-ion de 21,9 V 5,2 Ah. Avec une charge maximale de 65 kg, une montée de 10° et une portée maximale de 12 km, cette moto propose une aventure sûre et palpitante aux enfants de 90 à 160 cm de hauteur. La moto électrique HYPER GOGO Pioneer 12 est disponible au prix de 249 € avant réduction.

Les motos électriques HYPER GOGO Pioneer 12 Plus et Pionner 12 Plus APP

La moto électrique HYPER GOGO Pioneer 12 Plus, est conçue pour proposer une expérience de conduite exceptionnelle aux jeunes aventuriers. Le cadre robuste en acier assure une durabilité optimale, tandis que la batterie Li-ion de 21,9 V 5,2 Ah, associée à un chargeur CC 24 V 1,5 A, garantit une alimentation fiable pour des heures d’excitation ininterrompue. Équipée d’un moteur puissant de 24 V 160 W, la moto offre un couple de 11N.m, permettant des trajets fluides et stimulants. Avec un indice d’étanchéité IP4, la Pioneer 12 Plus peut affronter diverses conditions météorologiques, tandis que sa capacité à gravir des pentes jusqu’à 10° la rend adaptée à différents terrains. La moto peut supporter une charge maximale de 65 kg, atteignant une vitesse maximale de 16 km/h.

Elle se dote également d’un système de freinage du moyeu arrière assure un arrêt sûr et précis, tandis que les pneus pneumatiques en caoutchouc de 12 × 3″ garantissent une adhérence optimale sur diverses surfaces. Enfin, elle dispose d’une autonomie de 12 km environ. Le modèle HYPER GOGO Pionner 12 APP possède les mêmes caractéristiques, mais dispose d’une connexion Bluetooth qui permet aux parents de guider leur enfant à distance. La moto électrique HYPER GOGO Pioneer 12 Plus est au prix de 399 € avant réduction. Quant au modèle HYPER GOGO Pioneer 12 APP, il est au prix de 499 € avant réduction.

Toutes les offres en cours sur la série Pionner

Chez HyperGogo, vous pouvez obtenir 30 € de réduction grâce au code : Pioneer30

Chez GEEKMAXI, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction avec le code : 8NTzrLp8

Sur Amazon, gagnez 10 % sur votre commande grâce au code : WM2878FC

Présentation des trois modèles de la série Challenger

Une nouvelle gamme chez HyperGogo, les Challenger. Comme sur les précédentes gammes, il existe trois modèles, la Challenger 12, la Challenger 12 Plus, et la Challenger 12 APP. Tous fondés sur la Challenger 12 que nous allons vous détailler, les autres versions sont des améliorations du modèle de base. Ainsi, par exemple, la Challenger 12 APP est le modèle connecté du modèle d’entrée de gamme, la Challenger 12. Voici les caractéristiques techniques du modèle Challenger 12 qui, comme les précédents modèles, procure une expérience unique à vos enfants, qui souhaitent « faire comme les grands » ! La moto électrique HYPER GOGO Pioneer 12 offre bien plus qu’une simple conduite, et dispose d’une conception de sécurité améliorée, elle offre aux parents la tranquillité d’esprit tout en permettant aux enfants de s’amuser en toute sécurité. La moto privilégie une longue portée, grâce à sa batterie puissante et une vitesse variable pour un plaisir personnalisé. Le guidon réglable s’adapte à différentes tailles, assurant un ajustement parfait pour chaque petit pilote.

Charge maximale : 65 kg

Montée : 10° (17,6 %)

Vitesse maximale : 16 km/h (10 mph)

Portée maximale : 12 km

Niveaux de vitesse : 8/12/16 km/h (5/8/10 mph)

Niveau d’étanchéité : IP6

Matériau du cadre : acier

Système de freinage : frein sur moyeu arrière

Tailles de pilote recommandées : 90-160 cm (2’11,5″-5’3″)

Moteur / Puissance et tension nominales : 160 W, 24 V

Couple de sorties maximal : 11 Nm.

Batterie / Capacité : 5,2 Ah

Tension : 21,9 V

Temps de charge : 4 h

Capacité de puissance : 113,88 Wh

Chargeur / Entrée : DC24 V 1,5 A.

Pneu / Taille : 12″x3″

Type : pneus pneumatiques en caoutchouc.

Pression des pneus : 100-200 KPa

Poids du produit : 15 kg

La moto électrique Challenger 12 est au prix de 299 €, la Challenger 12 Plus au prix de 399 € et la Challenger 12 Plus APP au prix de 499 € avant réductions.

Toutes les offres en cours sur la série Challenger

Chez HyperGogo, vous pouvez obtenir 30 € de réduction grâce au code : Challenger30

Chez GEEKMAXI, vous pouvez bénéficier de 10 € de réduction avec le code : 8NTzrLp8

