Terracotta, un récupérateur de pluie (bac à fleurs) décoratif de 600 L qui ressemble à une amphore en terre cuite

Ils font la une de tous les médias, on en parle sur NeozOne, et notamment dans les journaux télévisés ou encore dans la presse. Eux, ce sont les récupérateurs d’eau de pluie qui, cette année, sont en tête de toutes les ventes dans les magasins de bricolage et de jardinerie, ainsi que dans les sites d’e-commerce. Chez Leroy Merlin, nous avons déniché un récupérateur d’eau qui apportera une touche très esthétique à votre terrasse, le Garantia Amphore Terracotta. En plus, il permet de fleurir votre terrasse ou balcon à travers son bac à plantes intégré. Grâce à sa capacité utile de 360 l, il conviendra plutôt aux terrasses ou balcons qu’aux grands jardins. De plus, il se remplit latéralement, vous permettant de le disposer le long d’une gouttière et pas nécessairement en dessous. Présentation.

Le récupérateur d’eau aérien Garantia amphore Terracotta, qu’est-ce que c’est ?

Le récupérateur d’eau et collecteur aérien Garantia amphore Terracotta est un système pratique et écologique qui assure de collecter et de stocker jusqu’à 600 l d’eau de pluie pour une utilisation ultérieure dans le jardin. Ce récupérateur est sans doute l’un des plus esthétiques disponibles sur le marché, grâce à son apparence élégante qui s’harmonise bien avec les jardins et les terrasses. En plus d’être fonctionnel, il peut également servir d’élément décoratif. Fabriqué à partir de polyéthylène durable et résistant aux intempéries, il a une couleur Terracotta qui lui donne un aspect naturel.

Le collecteur aérien intégré permet de récupérer l’eau de pluie directement depuis le toit de la maison, sans avoir besoin d’installer de tuyaux ni de gouttières supplémentaires. L’installation et l’utilisation sont simples, avec un robinet de vidange pratique pour extraire l’eau stockée. De plus, le récupérateur est livré avec un bac à fleurs intégré. Un point supplémentaire, lui conférant la fonction de pots de fleurs. En somme, le récupérateur d’eau et collecteur aérien Garantia amphore Terracotta est un choix idéal pour les personnes soucieuses à la fois de l’environnement et de l’esthétique de leur jardin.

Les caractéristiques techniques du Garantia Amphore Terracotta

Dimension : H.120 × l.78 × P.78 cm.

Matière principale : Polyéthylène.

Forme : Amphore.

Procédé de fabrication : Rotomoulage.

Socle intégré : non.

Robinet intégré : oui.

Matière du robinet : laiton.

Avec renforts : non.

Traitement anti-UV : oui.

Résiste au gel : non.

Couvercle : non.

Accessoires fournis : bac à plantes intégré, géotextile, attache murale et joint DN 19/32, un collecteur Eco de luxe gris et un robinet laiton.

Capacité utile : 360 l.

Période de disponibilité des pièces détachées après le dernier achat de la dernière unité vendue (en années) : 5 ans.

Fabrication française : oui.

Garantie : 5 ans.

Comment acheter le récupérateur de pluie Garantia Amphore Terracotta ?

Le collecteur d’eau aérien Garantia Amphore Terracotta est disponible en 260 L, 360 L et 600 L sur Leroy Merlin aux tarifs de 380 €, 519 € et 599 €. Des versions en 250 L et en 600 L sont également disponible sur Amazon au prix de 476,15 € (le modèle de 600 L est actuellement en rupture de stock sur Amazon).

Pourquoi faut-il investir dans un récupérateur d’eau de pluie maintenant ?

Il n’existe pas réellement de règle en matière d’installation d’un récupérateur d’eau de pluie, tout dépend de votre région de résidence évidemment. Par exemple, cette année, de nombreux départements du sud de la France sont déjà en « alerte sécheresse ». Par conséquent, ils n’ont pas l’autorisation d’arroser ni de remplir leurs piscines. Dans le nord, les pluies soutenues de ces dernières semaines ont permis de remplir les récupérateurs assez rapidement.

Installer un récupérateur d’eau de pluie en mai peut être une bonne idée. Souvent présents en mai et juin, les orages apporteront le stock d’eau necessaire pour affronter l’été.