UGREEN : grosse promotion sur les écouteurs HiTune X6 à réduction de bruit active

UGREEN développe avec succès des produits de qualité, conçus avec soins qui se démarquent de leurs concurrents. En 2020, ils lançaient une gamme d’écouteurs sans fil HiTune avec une qualité sonore irréprochable. Tout d’abord le HiTune X5 puis aujourd’hui le UGREEN HiTune X6 Active Noise Cancelling Earbuds.

Avec moins de 50$ de budget vous allez pouvoir vous offrir la crème des écouteurs antibruit… Le HiTune X6 se différencie de son prédécesseur par plusieurs aspects que nous allons développer juste après. Mais sachez que s’il vous manque un cadeau de Noël et qu’une paire d’écouteurs se trouve sur la liste de vos enfants, c’est le HiTune X6 qu’il faudra mettre dans votre panier !

UGREEN HiTune X6 s’équipe de la fonction ANC

Avec cette fonction ANC (active noise control) ou réduction active du bruit, est un procédé d’atténuation des bruits gênants par la mise en œuvre de sons auxiliaires. Il élimine jusqu’à 35 décibels provenant des bruits extérieurs. Ce qui vous procurera une expérience immersive totale. Grâce à un joint étanche, il vous isole également de manière très efficace des bruits de fonds.

Pendant un appel téléphonique, c’est 90% du bruit externe qui se voit réduit grâce à l’utilisation de 6 micros ENC avec RCV 4.0. Autant vous dire que la conversation est claire et que les bruits ambiants disparaissent presque totalement.

Les hauts parleurs du HiTune X6

Les haut-parleurs de ce casque utilisent la technologie DLC ou conducteur dynamique en carbone de type diamant de 10 mm. Grâce à des extensions et une sensibilité exceptionnelle, les sons sont clairs et il n’existe qu’une très faible distorsion. La technologie DLC possède en effet certaines propriétés du diamant comme des niveaux élevés de dureté et un très faible niveau de friction.

La dureté est ce qui permet d’obtenir d’excellentes performances dans les hautes fréquences.

Le diaphragme des écouteurs, lui, est capable de produire des réponses très claire lors des séquences musicales à haute fréquence. Quant à la faible friction, elle permet d’offrir un confort d’écoute inégalable sur les basses fréquences, comme sur de la musique douce par exemple. Le HiTune X6 prend en charge deux types de codecs : SBC et AAC.

Une expérience audio très immersive !

Grâce à sa haute résolution et ses basses percutantes, il vous offre une expérience audio immersive… Regarder un film ou écouter de la musique avec ce casque devient un réel plaisir. Avec une latence extrêmement faible de 50 ms et une synchronisation en temps réel lors de la séquence de jeu ou de visionnage de film, vous êtes également assuré de n’avoir aucun décalage entre ce que vous voyez et ce que vous entendez. Il est plus petit et plus léger que son prédécesseur et offre une ergonomie parfaite, mais également une finition métallique du plus bel effet.

Confort et sécurité pour les écouteurs !

Livré avec trois paires d’oreillettes en silicone souple, il s’ajustera parfaitement à la morphologie de chacun. Et, toujours grâce à la souplesse du silicone, il tiendra parfaitement en place, même si vous l’utilisez lors de vos séances de footing, cyclisme ou entraînements musculaires. Avec une résistance à l’eau IPX5, vous pourrez pratiquer vos activités en extérieur sans aucun risque pour vos écouteurs UGREEN HiTune X6 !

Quelques caractéristiques techniques !

Avec seulement 10 minutes de charge, vous vous offrez une heure de jeu, et il se charge complètement en deux heures environ. Le casque antibruit UGREEN HiTune X6 propose 6 heures de lecture en mode normal ou 5 heures 30 en mode ANC. Et il assure 26 heures d’autonomie avec l’étui combiné. Concernant le Bluetooth, il se dote de la technologie 5.1 et offre une connexion parfaitement stable et de longue portée. Pour le connecter en Bluetooth, c’est également très simple puisqu’il suffit de l’appairer avec votre périphérique.

Comment choisir les différentes options d’écoute ?

Pour passer du mode ANC au mode normal, il suffit d’appuyer une seconde sur le bouton

Si vous appuyer pendant deux secondes, vous pourrez basculer entre l’assistant vocal et le rejet d’appel.

Pour prendre un appel ou raccrocher, une pression légère sur le casque suffira à le commander.

Un double-clic sur l’oreillette de gauche permettra de baisser le volume et la même manipulation sur l’oreillette de droite permettra de l’augmenter.

En tapant trois fois sur les boutons de gauche, vous reviendrez à la piste précédente, et à l’inverse sur le bouton de droite, vous passerez à la piste suivante !

Enfin, en tapant quatre fois vous passerez du mode normal au mode faible latence.

Pour terminer, sachez que le casque UGREEN HiTune X6 est compatible avec l’iPhone, les téléphones Android, les tablettes, l’iPad, les Macbooks, les ordinateurs portables et tout autre appareil compatible Bluetooth. Il ne vous reste plus qu’à passer commande pour de vrais moments de bonheur acoustiques ! Et sa tombe bien, les écouteurs HiTune X6 UGREEN Intra Auriculaires sont à 48,99€ au lieu de 69.99€ avec le code HITUNEX6UG (21 € de réduction).

Je profite de la réduction sur le casque UGREEN HiTune X6 à 48.99€ au lieu de 69.99€

Article partenaire