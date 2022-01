Une énorme promotion de 450€ sur le vélo électrique GF600 de chez GOGOBEST

Avec l’arrivée du printemps, vous allez peut-être finalement vous laisser convaincre par un vélo électrique. Ces nouveaux modes de transport qui connaissent un essor sans précédent sont devenus essentiels dans nos vies. Que ce soit pour les citadins qui souhaitent éviter les transports en commun bondés, ou pour les ruraux, qui aiment les longues balades dans la campagne. Le vélo électrique est évidemment un mode de transport écologique, qui permet de parcourir de longues distances, sans avoir à fournir trop d’efforts. Sur ce marché très prisé, il en est qui se démarque par ses qualités, le GF600 de chez GOGOBEST. Racé, léger et adapté à toutes les morphologies, ce sera peut-être votre futur allié pour vos déplacements. Présentation.

Un vélo électrique pour les trajets quotidiens.

Le GF600 de GOGOBEST est aussi bien pensé pour les petits trajets quotidiens que pour les promenades à travers la campagne. Avec son cadre en alliage aluminium, il allie robustesse et légèreté. Capable d’accueillir un poids maximum de 200 kilos, cela laisse de quoi emporter son pique-nique, voire sa tente pour dormir à la belle étoile ! Ce vélo électrique nouvelle génération ressemble plus à un VTT qu’à un vélib c’est une évidence. Avec ses pneus larges et son cadre solide, il semble prédestiné aussi bien aux trajets de tous les jours et aux découvertes campagnardes.

Une vitesse de pointe à 40 km/h

Comme vous le savez, il peut accueillir jusqu’à 200 kilos de poids, et file à 40 km/h. S’il se destine à toutes les morphologies c’est tout simplement grâce à sa selle réglable en hauteur. Il convient donc à toute personne de moins de 200 kilos, et d’une taille située entre 165 cm et 190 cm… Preuve que le GF600 peut vraiment convenir à toutes et tous.

Le GF600 côté technique

S’il peut atteindre les 40 km/h, c’est grâce à son puissant moteur de 1000 W, ce qui pourrait presque le classer dans la catégorie scooter électrique… Mais non, c’est bien d’un vélo à assistance électrique qu’il s’agit. Si vous choisissez le mode autonomie totale sans pédalage, vous pourrez parcourir environ 45 km… En revanche, si vous aidez un peu la batterie au lithium amovible de 13 mAh, alors ce seront 110 kilomètres que vous pourrez avaler à son guidon. Sur le GF600, on retrouve également un petit compteur LCD de 5 pouces qui affiche :

La puissance de la batterie

La vitesse en temps réel

Le kilométrage restant

Et bien d’autres paramètres encore !

Du côté du freinage et des pneus c’est comment ?

Avec ses pneus larges de 26 pouces par 4 pouces, vous ne devriez pas avoir de souci pour adhérer au terrain choisi. Ces pneus ont été choisi pour pouvoir rouler sur le sable, la neige… Ou sur route tout simplement. Quant au freinage, il est assuré par un frein à disque mécanique qui va permettre de raccourcir la distance de freinage. Ainsi vous roulerez en toute sécurité même en cas de freinage d’urgence. Attention, sa vitesse de pointe étant de 40 km/h (vélo non homologué pour les routes publiques en France), et même si ce n’est pas obligatoire en France, mieux vaut porter un casque lors de son utilisation.

Toutes les caractéristiques techniques détaillées

Marque : GOGOBEST

Modèle : GF600

Type : Fat Bike

Matériel : alliage d’aluminium

Couleur : vert/gris/jaune

Roues : 26 pouces et 4 pouces de larges

Moteur : 1000w

Batterie : 48V 12.8Ah

Chargeur : 48V 2.5A

Niveau d’étanchéité : IP54

Autonomie max 110km/h

Batterie Amovible : Oui

Dérailleur Shimano 7 vitesses.

Nombre dents plateau : 52

Suspensions fourche : Oui

Freins à disque mécaniques

Selle réglable

Jantes : Bâtons

Eclairage avant : Oui

Eclairage arrière : Non

Ordinateur de bord : LCD

Accélération : pédalage ou à la poignée

Béquille : Oui

Charge : 200kg

Hauteur applicable : 165 – 190 cm

Le Gogobest GF600 est proposé à 1.269€ au lieu de 1699.99€ soit 430€ de réduction. Profitez de 20€ de réduction supplémentaire avec le code JC3Z86W99EK1. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour choisir le GF600 comme compagnon de vos futurs déplacements !

Je profite de l’offre à 1249.99€

Article partenaire