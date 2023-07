Une promotion de 200 € sur ce panneau solaire (pliable) de balcon et de camping

Dans la plupart des régions de France, le soleil brille très fort en ce moment ! Et l’on se dit que cette chaleur, nous pourrions peut-être l’utiliser pour produire de l’énergie et donc réaliser des économies sur notre facture. Cependant, nous ne disposons pas tous d’un toit pour installer des panneaux photovoltaïques, ni des moyens pour financer une installation solaire classique. En revanche, nous avons tous un petit espace dans le jardin ou un balcon, qui pourrait accueillir de petits panneaux solaires à brancher, pour profiter d’électricité gratuite après amortissement de l’achat évidemment. En ce moment, et en exclusivité internet, Leroy Merlin propose un panneau solaire de balcon au prix de 298,99 € au lieu de 502,99 €, presque de 50 % de réduction ! C’est certainement l’affaire de l’année !

Présentation du panneau solaire de balcon

Ce panneau solaire est composé de quatre modules solaires monocristallins pliables avec un taux de conversion qui peut atteindre 24 %. Il s’adaptera parfaitement à votre balcon ou terrasse grâce à sa conception pliable et portable. En effet, ce panneau solaire est très léger et pratique (dimensions dépliées : 178 × 44,8 × 3 cm / dimensions pliées : 47,5 × 44,8 × 5 cm, poids net : 4 kg). De plus, il est sécurisé lorsqu’il est replié grâce à un bouton de fixation. Les panneaux solaires sont équipés de poignées aux extrémités pour un transport et un rangement faciles. Cette conception fait de ces panneaux, des accessoires indispensables à la maison, mais également en camping, en randonnée ou lors de vos virées en camping-car, par exemple. Il dispose également de quatre supports mobiles qui s’insèrent à l’arrière de chaque panneau, permettant un ajustement aisé, simplement en desserrant chacun des boutons. Cela vous permet de régler l’angle d’inclinaison pour capter au maximum la lumière du soleil.

Que faut-il savoir de plus avant de passer commande ?

Ce panneau solaire de balcon est fabriqué avec un matériau étanche et durable, revêtu d’ETFE, qui est un matériau lui permettant de résister au temps et aux risques de rayures (sable, oiseaux, etc). Côté étanchéité, il est conforme à la norme IP67. Ce qui lui confère une résistance aux intempéries, mais aussi aux jets à haute pression lors du nettoyage. Ce dernier doit d’ailleurs se faire tous les ans, afin de préserver l’efficacité du panneau solaire. En revanche, le boîtier de connexion dispose d’un indice d’étanchéité IP44. Il faudra donc l’installer à l’intérieur ou au moins dans un endroit abrité de la pluie. Enfin, ce panneau solaire s’équipe d’une interface USB et TYPE-C qui vous permet de recharger vos appareils numériques tels que les Smartphones, les tablettes et les appareils photo. Il est également compatible avec la plupart des générateurs solaires pour une utilisation polyvalente.

Les caractéristiques techniques à connaître

Panneau solaire 120 W

Type de cellule solaire : monocristalline

Rendement de conversion : 24 %

Puissance de crête : 120 W

Sortie CC : 18 V,6,6 A

Sortie USB : 5 V/2,4 A

Sortie type C : 5 V/3 A

Température de fonctionnement : de -20 °C à 60 °C

Étanche à l’eau : IP67

Format déplié : 178 x 44,8 x 3 cm

Format plié : 47,5 x 44,8 x 5 cm

Poids : 4,2 kg

Contenu du colis : 1 panneau solaire pliable, 1 câble de connexion, 4 adaptateurs et 1 mode d’emploi.