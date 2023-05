Vélo électrique : le VTT Surpass est à seulement 649 € au lieu de 1 350 € sur Cdiscount (700 € de réduction)

L’été approche et pour certains d’entre vous, ce sera peut-être l’occasion de découvrir nos belles régions françaises, confortablement installé sur un vélo électrique ? Si le choix s’avère difficile devant la multitude de modèles qui s’offrent à vous, nous avons un petit tuyau à vous refiler ! La marque Surpass a bien compris les attentes actuelles des cyclistes, qui souhaitent un minimum d’efforts et un maximum de confort ! Avec le VTT Électrique Surpass Survttsemirign 27,5”, actuellement en promotion sur Cdiscount, vous pourrez réaliser une très bonne affaire. Sentiers, chemins, routes, rien ne lui résistera ! Et si vous préférez l’utiliser pour vos trajets professionnels ou faire vos petites courses quotidiennes, c’est possible aussi ! Présentation.

Présentation du VTT Électrique Surpass Survttsemirign 27,5”

Le VTT électrique Surpass est semi-rigide et s’adapte à une activité sportive ou à une utilisation citadine. Grâce à ses larges pneus, il se veut très maniable et très stable, vous procurant le confort nécessaire à de grandes balades ou sur un trajet plus escarpé. Il est équipé d’un dérailleur Shimano à huit vitesses et de deux freins à disques, offrant de nombreux réglages possibles en fonction du terrain et de vos besoins. Côté autonomie, il peut assurer une soixantaine de kilomètres, variable selon le poids du cycliste et du terrain emprunté.

Le vélo électrique Surpass Survttsemirign 27,5” est pourvu d’un moteur de 250 W intégré dans le moyeu de la roue arrière. Ce dernier s’active dès que vous commencez à pédaler. Conformément à la réglementation en vigueur en France, il s’arrête automatiquement lorsque vous arrêtez de pédaler, ou lorsque la vitesse de 25 km/h est atteinte. Cinq modes de vitesses différents sont disponibles pour adapter la puissance de l’assistance électrique en fonction de vos besoins. Le VTT électrique est livré préassemblé à 95 %. Il vous faudra seulement monter les pédales et le guidon pour finaliser l’assemblage.

Les caractéristiques techniques du Survttsemirign 27,5” Surpass

Marque : Surpass.

Type de Produit : VTT Adulte 27,5″.

Taille du cycliste : de 165 à 185 cm.

Âge : à partir de 12 ans.

Tailles des roues : 27,5″.

Cadre : ALU NOIR Mat semi-rigide, tube de selle en aluminium.

Dérailleur : 8 vitesses dérailleur Shimano®.

Freins à disque.

Moteur arrière 250 W 36 V / Couple 45 Nm.

Batterie amovible sécurisée (2 clés) 10 Ah.

Autonomie batterie : jusqu’à 50-60 km.

Fourche avant ZOOM.

Écran LCD.

5 modes d’assistance.

Lumière avant et arrière, réflecteurs.

Béquille : oui.

Étanchéité : IPX4.

Dimensions : 1840 × 690 x 1 110 mm.

Poids : 22,8 kg.

Garantie : 2 ans.

Éligible aux aides à l’achat d’un vélo électrique : oui*.

* Ce VTT est éligible à la prime à l’achat, accordée par les municipalités, les départements et les régions. Renseignez-vous auprès de vos collectivités afin de pouvoir bénéficier de ces aides.

Cagnottez 100 € avec l’offre Cdiscount à volonté

Cdiscount à volonté est un service d’abonnement proposé par le site d’e-commerce Cdiscount. En souscrivant à cet abonnement, les clients peuvent bénéficier d’une livraison gratuite et illimitée sur une sélection de produits, ainsi que de réductions exclusives sur d’autres produits vendus sur le site. Les abonnés ont également accès à des ventes privées et à des offres promotionnelles en avant-première.

Il existe plusieurs formules d’abonnement, allant d’un mois à un an, avec des tarifs différents en fonction de la durée choisie. Vous pouvez souscrire à l’offre Cdiscount à volonté pour 29 € par an, et bénéficier d’un cashback de 1 % de vos achats reversés sur votre cagnotte. Pour en savoir plus sur le cagnottage Cdiscount, c’est par ici ! Le VTT électrique SURPASS SURVTTSEMIRIGN de 27,5 pouces est disponible au prix de 649,99 € sur Cdiscount et 1351,41 € chez Boulanger. Et ce n’est pas tout : les détenteurs de la carte Cdiscount à Volonté peuvent bénéficier d’un bonus de 100 € à cagnotter.