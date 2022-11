Vente Flash : ces trois produits audio signés Teufel sont à un prix imbattable

NOVEMBRE EN FOLIE continue chez TEUFEL, avec trois nouveaux produits à des prix cassés et garantis jusqu’au 25 novembre, date fatidique pour les accros du shopping, puisque ce sera le jour du Black Friday partout dans le monde. Cette fois-ci, nous allons parler univers musique et cinéma pour des promotions de folie sur les enceintes colonnes Hi-Fi ULTIMA 40, le pack home cinéma ULTIMA 40 Surround 5.1 et l’enceinte Bluetooth BOOMSTER. Trois produits ultra-performants à des prix ultra-compétitifs. C’est parti pour la suite de NOVEMBRE EN FOLIE, une exclusivité disponible sur le site TEUFEL uniquement !

La paire d’enceintes colonnes Hi-Fi ULTIMA 40

Cette paire d’enceintes colonnes fait partie de la série Ultima, qui existe depuis plusieurs années chez Teufel. Elle offre l’un des meilleurs rapports qualité prix existant. Dotées de technologies haut-de-gamme ultra-modernes, elles sont capables d’offrir un rendu inégalable sur toutes sortes de musique, du rock au jazz, en passant par les sons des jeux vidéo, rien ne leur résiste. La grande efficience de cette paire d’enceintes la rend compatible avec tous les récepteurs et amplificateurs AV, et lui permet de sonoriser parfaitement de grandes pièces supérieures à 20 m²… Pour ce prix très bas, vous bénéficierez de la haute technologie Phase-Plug sur les tweeters ainsi que d’un guide d’onde pour optimiser la précision des aiguës. Cette même technologie vous permet d’empêcher les altérations dues au décalage des phases et assurent une meilleure redirection des hautes fréquences ainsi qu’une plus grande transparence.

Quant au guide d’onde, il permet d’orienter exactement les différents signaux audios pour une orientation exacte de tous les composants d’une musique (instruments, voix, arrangements, etc.). Concernant les basses, ce sont deux basses en une qui s’installent dans cette paires d’enceintes : deux graves 165 mm en fibre de verre assurent un retour très précis des graves tout en empêchant les distorsions même si vous poussez le volume. Enfin, côte design, et comme toujours, le pack d’enceinte colonne se veut sobre et moderne et s’intégrera dans tous les intérieurs. Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez la paire d’enceintes colonnes Hi-Fi ULTIMA 40 pour 299,99 € au lieu de 499,99 € soit 40 % de réduction.

Je profite de l’offre sur Teufel

Le pack home cinéma ULTIMA 40 Surround 5.1

Comme le pack précédent, avec le pack home cinéma, rien n’a été laissé au hasard. Que ce soit le choix des éléments ou les paramétrages de ce pack. Il vous procure un son enveloppant et une expérience totalement immersive lorsque vous regardez un film ou que vous jouez à un jeu vidéo où il faut localiser vos ennemis par exemple. Le pack home cinéma est également compatible avec tous les récepteurs AV et procure un son incomparable, même dans une pièce supérieure à 20 m², grâce à un récepteur AV d’au moins 120 watts par canal (recommandation Teufel). Il dispose d’un tweeter avec Phase-Plug et guide d’onde assez inhabituel dans cette gamme de prix, ce qui lui confère une optimisation très précise des aigus, mais empêche par ailleurs les altérations dues à un décalage des phases. Cela lui assure aussi une plus grande transparence et redirection des hautes fréquences. Quelle que soit votre position d’écoute, le guide d’onde orientera exactement les différents signaux audios et reproduira précisément la scène avec les voix et instruments.

Grâce à la technologie de dernière génération utilisée dans ce pack, une toute petite enceinte vous renvoie une qualité de son inégalable. Aucun compromis possible pour l’enceinte principale ou arrière Ultima 20 que vous pouvez placer où bon vous semblera… Pour le design, on reconnaît là encore la « patte » de Teufel, sobre, élégant, facile à entretenir et s’intégrant parfaitement dans tous les salons. Et, pour la première fois, Teufel propose le T 10 Subwoofer, un caisson de basses pouvant être utilisé selon votre choix en front- ou en down-firing. Et, s’il affiche 150 watts sur le papier, il a le rendement d’un appareil de 300 watts… Quant à l’enceinte centrale, elle se compose de deux mediums en configuration d’Appolito pour une prestation sans compromis, sans distorsions et une grande clarté des dialogues de jeux, de films, même en cas de bas volumes sonores. Jusqu’au 25 novembre 2022 et jusqu’à épuisement des stocks, achetez le pack home cinéma ULTIMA 40 Surround 5.1 pour 699,99 € au lieu de 999,99 € soit 30 % de réduction.

Je profite de l’offre sur Teufel

L’enceinte Bluetooth BOOMSTER

Le petit BOOMSTER, est l’enceinte Bluetooth star de Teufel mais ce n’est pas parce qu’elle est petite qu’elle n’est pas puissante, bien au contraire. Avec sa batterie intégrée, vous pourrez l’emporter partout ou la laisser trôner au beau milieu de votre salon. Techniquement, elle s’équipe du système stéréo Bluetooth DAB+/FM avec une toute nouvelle acoustique. En effet, le nouveau système stéréo 2.1 avec technologie Dynamore offre un très large panorama stéréo produit par 2 tweeters, deux médiums et un graves front-firing. Deux nouvelles membranes passives viennent encore améliorer l’expérience en proposant des basses précise et une image sonore en totale harmonie avec la musique que vous écoutez. Pour le Bluetooth, elle dispose de la technologie Bluetooth 5 avec apt-X® pour un streaming sans-fil et en qualité CD compatibles avec les sites de streaming tels que Spotify, Apple Music ou Amazon Music. Grâce à son système Multipoint, vous pouvez coupler deux smartphones sur l’enceinte, mais vous pouvez aussi grâce au True wireless Stereo, connecter deux BOOMSTER ensemble. L’enceinte Bluetooth BOOMER dispose également d’une radio DAB+ et FM-RDS intégrée avec recherche automatique des stations, trois slots de sauvegarde, antenne télescopique et écran d’affichage des stations. Nomade jusqu’au bout des garnitures, elle présente un châssis robuste, certifié IPX5 contre les aspersions d’eau.

Légère et facile à transporter, elle se glisse partout avec vous, pour écouter de la musique avec un son parfait en toutes circonstances. Du côté des commandes, elles sont intuitives grâce à des boutons haptiques, mais vous pouvez aussi la piloter via une télécommande infrarouge. Elle dispose également d’entrées AUX pour câbles jack ou lecteurs et d’une entrée USB pour recharger votre smartphone. Vous n’aurez pas à vous soucier du temps que vous passerez à écouter vos musiques préférées puisqu’elle s’équipe d’une batterie lithium ion à recharge rapide qui peut tenir, à volume moyen, jusqu’à 18 heures. Jusqu’au 25 novembre 2022, et jusqu’à épuisement des stocks, achetez l’enceinte Bluetooth BOOMSTER pour 299,99 € au lieu de 369,99 € soit 18 % de réduction. Profitez de ces offres dès maintenant pour prévoir vos cadeaux de Noël, non seulement elles ne dureront pas une éternité, mais en plus, vous avez l’assurance de recevoir et/ou d’offrir des produits de haute qualité à prix mini ! NOVEMBRE EN FOLIE, on vous avait prévenu.

Je profite de l’offre sur Teufel

Article Partenaire