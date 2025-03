Mon test et mon avis sur les enceintes colonnes actives et sans fil Teufel Stereo L 2

Si vous nous suivez sur NeozOne, vous savez que nous aimons réaliser des tests produits qui sont toujours objectifs. Je ne verrai jamais l’intérêt d’encenser un produit qui n’en vaut pas la peine, c’est mon mot d’ordre ! Lorsque Teufel m’a proposé de tester les enceintes STEREO L2, j’ai accepté, mais dès la découverte du prix, je me suis interrogé. Que valaient vraiment des enceintes vendues près de 2 000 €, un budget qui n’est évidemment pas accessible à tous ! Mais, quand on parle de son haute-fidélité, difficile de ne pas être exigeant. Finalement, qui voudrait d’un matériel moyen quand on peut toucher l’exceptionnel ? C’est exactement ce que promettent les Teufel STÉRÉO L 2, des enceintes colonnes qui allient puissance, finesse et connectivité ultra-complète. Conçues pour les mélomanes comme pour les cinéphiles, elles se positionnent comme une référence du marché. Néanmoins, valent-elles réellement leur prix, même en promotion à 1 799 € au lieu de 1 999 €* sur le site Teufel ou 1 869,98 €* sur Amazon ? J’ai eu la chance de les tester pendant plusieurs mois, et voici mon retour détaillé.

Mes premières impressions au déballage

Lors d’un test de produit, le premier contact est toujours visuel : emballage, cartons, protections intérieures, etc. Et, je dois bien reconnaître que, lorsque j’ai reçu les Teufel STÉRÉO L 2, j’ai eu l’impression d’ouvrir un trésor. Le packaging est sobre et soigné, un vrai présentoir haut de gamme. Une fois les enceintes sorties de leur écrin, je suis resté bluffé par leur design épuré : une finition laquée mate du plus bel effet et une construction robuste. Elles dégagent une impression de solidité et de qualité, confirmée par le poids imposant des enceintes. Il est clair que Teufel n’a pas fait les choses à moitié. Ainsi, j’ai déjà eu l’occasion de recevoir plusieurs produits de cette marque allemande, largement reconnue dans le « monde du son », et je n’ai jamais été déçu. La qualité est toujours au rendez-vous, comme cette impression immédiate de robustesse !

Branchements et connexions

Passons aux choses sérieuses, car dans ce type d’accessoires, les branchements, les connexions et l’installation peuvent s’avérer fastidieux ! Eh bien, ce n’est pas le cas avec les STEREO L2 : l’installation est déconcertante de simplicité. Une prise de courant, une connexion Wi-Fi ou Ethernet, et c’est parti ! J’ai également testé la connexion Bluetooth pour voir la rapidité de l’appairage : en quelques secondes, mon smartphone était connecté.

Si vous êtes plus du genre à utiliser une platine vinyle, l’entrée RCA stéréo est là pour vous. Et, pour les cinéphiles, l’entrée optique permet une parfaite synchronisation audio/vidéo. Les options sont nombreuses et adaptées à toutes les configurations possibles. Une fois les branchements réalisés, place à l’utilisation de plusieurs manières, afin de voir ce qu’elles ont dans le ventre, ces enceintes. Un conseil : prévenez vos voisins, vous pourriez les réveiller en pleine sieste !

Streaming musical en toute liberté

La clarté du son est irréprochable, mais je n’en attendais pas moins de la part de Teufel. Je vais donc m’attarder sur quelques autres fonctionnalités qui me semblent pertinentes. Ainsi, les STÉRÉO L2 intègrent AirPlay 2, Google Cast et Spotify Connect. Pour ma famille et moi-même, qui alternons entre iPhone et Android, c’est un vrai plus. J’ai testé avec TIDAL Connect, et le rendu sonore est incroyable : chaque note est cristalline, les basses percutantes sans être envahissantes. Peu importe la plateforme utilisée, la qualité audio reste impressionnante, avec une précision digne des studios d’enregistrement. Disons que ça décoiffe !

Une spatialisation sonore impressionnante

Là encore, je suis resté impressionné, car les enceintes exploitent un système à 3 voies avec un châssis coaxial SCA, ce qui leur confère une spatialité sonore bluffante. J’ai testé « Bohemian Rhapsody » de Queen : la scène sonore est large, on entend distinctement chaque instrument, et la voix de Freddie Mercury semble flotter dans la pièce. Quoi de mieux que cette inimitable voix et cette chanson si célèbre, pour tester le son d’enceintes, quelles qu’elles soient. J’ai ensuite écouté quelques morceaux de classique, du jazz ou du rock, le son conserve une précision remarquable et une profondeur unique.

Un mode multiroom bien pensé

Comme je vous l’ai dit, je possède déjà quelques produits de la marque, et ces dernières peuvent également s’accoupler avec les autres. Ainsi, j’ai pu synchroniser les enceintes avec d’autres appareils compatibles AirPlay 2 pour une expérience multiroom impeccable. Dîner dans la cuisine tout en profitant du même son que dans le salon ? Mission réussie. Cette fonctionnalité est idéale pour ceux qui aiment diffuser de la musique partout chez eux sans perte de qualité sonore.

Une puissance qui ne manque pas de coffre

Pour une soirée entre amis, avec apéritif servi dans le jardin, j’ai testé le « coffre » des STEREO L2 : impressionnant au point de devoir baisser le son pour éviter de déranger le voisinage 😊 ! Avec 190 W RMS par enceinte, inutile de vous dire que ces bêtes de courses savent envoyer du lourd. Je les ai testées en mode “soirée” avec « Pump up The Jam » à fond : aucun grésillement, aucune saturation, même à volume élevé. Vous pouvez aussi bien profiter d’un film immersif que d’une ambiance feutrée, le rendu reste exceptionnel.

Mon verdict après plusieurs mois d’utilisation

Après plusieurs mois d’utilisation, je peux dire que ces enceintes sont un investissement qui en vaut largement la peine. Que ce soit pour regarder un film, jouer à un jeu ou simplement écouter de la musique, elles procurent une restitution sonore digne d’une salle de concert. Leur connectivité ultra-complète les rend adaptées à tous les usages. Seule petite ombre au tableau : leur poids, qui rend leur déplacement peu pratique. Mais, une fois installées, vous ne voudrez plus les bouger ! Pour conclure, je dirais que les Teufel STÉRÉO L 2 sont des enceintes exceptionnelles, aussi bien pour les mélomanes que pour les amateurs de home cinéma.

Leur son est précis, leur puissance et leur connectivité font d’elles une référence sur le marché. Et avec la réduction actuelle à 1 799 €* au lieu de 1 999 € sur Teufel ou 1869,98 €* sur Amazon, difficile de leur résister, même si j’en conviens, le prix reste très élevé. Alors ? Craquerez-vous pour ces petits bijoux technologiques, malgré leur prix ? Si vous souhaitez du « bon son », faites leur confiance, vous ne serez pas déçus, c’est certain.

Les plus

Un son impressionnant

Un design sobre mais efficace

Sans fil

Une connectique généreuse

Les moins

Un peu imposante

Un tarif qui n’est pas à la portée de toutes les bourses

Les caractéristiques techniques

Voici un résumé des points clés, impossible de vous lister la totalité des caractéristiques techniques tant elles sont nombreuses :

Système à 3 voies avec haut-parleurs coaxiaux

Trois woofers en Kevlar de 165 mm

Puissance de sortie totale : 190 W RMS par enceinte

Compatibilité Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2, Google Cast

Entrées RCA stéréo, optique et Ethernet

Technologie DSP et amplificateur Class-D

Dimensions : 22,2 x 117 x 30 cm

Poids : 26,2 kg

Le contenu du colis

Quand on ouvre la boîte, on trouve :

1 enceinte principale (STÉRÉO L 2 Primary Mk4 23)

1 enceinte secondaire (STÉRÉO L 2 Secondaire Mk4)

2 câbles d’alimentation de 1,8 m

2 pieds de support

1 grille en tissu blanc pour les haut-parleurs

Le tout est bien protégé et facile à installer, avec des accessoires de qualité qui inspirent confiance.

*Les prix ont été relevés le 26 février 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par les sites vendeurs.

