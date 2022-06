Vente Flash : Gogobest fracasse les prix sur deux vélos électrique (jusqu’à 450€ de réduction)

Connaissez-vous la marque GOGOBEST, fondée en 2008 et située dans l’Union Européenne… L’entreprise compte également un entrepôt en Chine et compte environ 100 employés… L’entrepôt européen se trouve en Pologne, et la marque GOGOBEST s’est donné pour mission de permettre à chacun de pratiquer le vélo, quel que soit son âge, ou ses capacités physiques. Depuis plus de 10 ans, ces passionnés de vélos électriques pensent que le vélo peut changer la vie des gens en leur redonnant leur liberté de mobilité. Ils s’engagent depuis toutes ces années, à proposer des vélos électriques au meilleur rapport qualité-prix, agréables à conduire, mais sans jamais compromettre le confort ou la durabilité… Deux de leurs modèles sont en promotion actuellement, le GOGOBEST GF600 E-bike et le Bezior XF200, un vélo électrique pliant de montagne… C’est le moment ou jamais d’en profiter.

Le GOGOBEST GF600 E-bike

Le GOGOBEST GF600 est ce que l’on appelle un Fat Tire E-Bike, ou ebike… Et il se classe dans la catégorie des vélos électriques de montagne. Ses caractéristiques et performances sont assez impressionnantes et nous vous proposons de les découvrir en détail :

Moteur en aluminium haute vitesse 1000 W : Grâce à son moteur sans balai haute vitesse 48V / 1000W, il est très léger. La conception de l’engrenage en étoile permet d’amplifier le couple et d’améliorer le taux de conversion de l’efficacité énergétique. Cela se traduit dans les faits, par une réduction de la consommation d’énergie et une énergie silencieuse qui augmentent le rayon d’action… Par ce fait, les performances de vitesse et d’escalade sont également améliorées.

Détection intelligente : Grâce à ses 5 modes d’assistance, il est facile d’ajuster le mode désiré grâce à un simple bouton… Le GF600 peut également détecter lui-même la sortie du mode de puissance. Il détecte aussi la profondeur de la force de pédale et la vitesse de rotation pour encore plus de confort.

Écran LCD : son intelligence se trouve également dans son écran LCD de 5 pouces, avec une nouvelle surface interactive et un commutateur de vitesse intégré. Il est possible de régler la puissance de sortie, il est imperméable à l’eau (IP54) et à la poussière.

Quelques détails techniques complémentaires ?

Cadre en alliage d’aluminium : l’alliage d’aluminium 6061 a été strictement sélectionné après un traitement thermique T4T6. Ce qui lui confère une plus grande solidité, une plus forte résistance à la corrosion. Ce cadre robuste assure également à l’utilisateur un soutien sur chaque partie du vélo pour une sécurité maximale.

Fourche à suspension à ressort OL 26*4.0 roues : cette nouvelle suspension à double ressort hélicoïdal et sa fourche verrouillable permettent au cycliste un maximum de confort et de sécurité en cas de collision. Mais également un confort absolu sur des terrains accidentés ou boueux. Les roues de 26 pouces peuvent allègrement passer des dos d’ânes par exemple… Avec une largeur de 10 centimètres, les pneus sont confortables, mais également antidérapants et antivibratoires.

Transmission Shimano à 7 vitesses : GOGOBEST ne s’y est pas trompé et c’est évidemment un système Shimano qui se retrouve sur le GF600. 7 vitesses, personnalisé avec une manivelle en alliage d’aluminium 52 chaînes. L’engrenage de cette transmission améliore considérablement le plaisir de conduire.

Frein à disque mécanique ZOOM : le frein à disque ZOOM qui vient de Taïwan équipe le GF600. C’est un double système de freins à disque avant arrière. Un disque de frein dit de type S avec dissipation rapide de la chaleur. Il coupe automatiquement le courant en pinçant le levier de frein, le frein de secours peut également freiner efficacement et en douceur.

Selle ergonomique : le confort du cycliste est primordial chez GOGOBEST et la selle a été conçue afin qu’elle soit totalement ergonomique et confortable.

Enfin, il est conforme aux réglementations européennes avec une assistance électrique qui se coupe dès les 25 km/h atteints et une autonomie annoncée de 110 kilomètres. Le GF600 GOGOBEST est actuellement à 1329€ au lieu de 1699€ avec le code de promotion: 5HJMPCWNB7K3 (*Économisez 100€ pour l’achat de 3 produits : GOGOBEST GF600+BEZIOR Smart Bike Pump + GOGOBEST Rear)

Le Bezior XF200 vélo électrique pliant de montagne

Le Bezior XF200 est disponible en 3 couleurs (noir, jaune, rouge) et cet E-bike conviendra aussi bien aux zones urbaines qu’aux autres terrains plus escarpés. Le confort est encore en première ligne avec une selle pensée pour rouler longtemps… Évidemment, le XF200 est pliant, ce qui vous permettra de le ranger facilement dans le coffre ou dans un camping-car.

Pneumatique et Freinage : le fat bike s’équipe de roues 20 x 4″, ce qui lui confère une tenue de route à toute épreuve et un confort de conduite inégalé. Trottoirs, pistes, chemins escarpés, rien ne leur résistera. Au niveau du freinage, ce sont des disques hydrauliques qui se trouvent à l’avant et l’arrière, un nouveau gage de sécurité !

Cadre en aluminium : le cadre de l’XF200 est tout en alliage d’aluminium ce qui lui assure une parfaite résistance aux chocs et à la corrosion… Avec ses 27 kilos de poids, il est aussi très léger et facile à manipuler. Il peut supporter jusqu’à 200 kilos de poids, et se plier facilement.

Suspension confortable : Les pneus vous assureront le confort, mais il sera renforcé, comme la sécurité par des suspensions placées à l’avant et à l’arrière pour affronter tout type de terrain.

Autonomie et chargement : la batterie lithium amovible 48 V /15Ah vous permet de parcourir 130 kilomètres et se recharge en 6/7 heures… Comme pour tous les modèles vendus en France, l’assistance électrique se coupe dès les 25 km/h atteints.

Écran de contrôle : il se dote de 5 modes de vitesses et de 3 modes d’assistances électriques (100% / 50% / 0%). Vous pourrez également connaître sur cet écran, votre vitesse, le niveau de la batterie et les kilomètres avalés.

Dérailleur et moteur : le BEZIOR XF 200 s’équipe d’un moteur brushlesse de 1000w qui pourrait atteindre les 40 km/h en 4.9 secondes environ. La puissance dans la roue arrière vous aidera lors des fortes inclinaisons et jusqu’à 35°. Pour le dérailleur, comme souvent, vous pourrez compter sur le Shimano à 7 positions de vitesses avec sélecteur sur le guidon.

Le Bezior XF200 vélo électrique pliant de montagne est actuellement à 1299€ au lieu de 1449€ avec le code de promotion: NAE9YY8 (*Économisez 100€ pour l’achat de 3 produits : BEZIOR XF200 + Batterie E-bike Bezior + Porte-bagages arrière BEZIOR)

