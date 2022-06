Vente Flash : grosse promotion sur l’imprimante 3D SideWinder X2

Vous êtes peut-être à la recherche d’une imprimante 3D digne de ce nom, avec laquelle vous pourriez bricoler, créer, innover… Nous avons peut-être un bon plan à vous proposer avec la SideWinder X2 d’Artillery, qui offre un compromis parfait entre la fonctionnalité, l’accessibilité et la qualité d’impression… Cette imprimante 3D offre également un prix tout à fait abordable surtout lorsque le site Geekbuying.com casse les prix, en la proposant à 370.87€ au lieu de 299.99€ cumulable avec le bon de réduction NNNARTILLERYX50 ! Vous aimez fabriquer des figurines comme Groot, créer des éléments de décoration ou façonner des pièces de machines… La SideWinder X2 pourrait bien satisfaire toutes vos demandes sans prendre une place gigantesque dans votre bureau… Il est temps de la découvrir un peu plus en détail… C’est parti !

Quels sont les points forts de la SideWinder X2 ?

Les points forts de cette imprimante 3D sont nombreux à commencer par une imprimante préassemblée à 95%, où il ne faudra que 3 minutes pour la rendre opérationnelle. La mise à niveau automatique et intelligente du lit vous permettra de n’avoir rien à toucher, mais juste de lancer l’impression. Une impression avec une vitesse intéressante de 150 mm/s, et un grand espace d’impression de 300 x 300 x 400 mm vous permettront d’imprimer rapidement des pièces relativement volumineuses, en largeur comme en hauteur. D’autre part, vous pourrez la laisser imprimer toute la nuit si vous le souhaiter car elle est ultra silencieuse et vous n’aurez à vous occuper de rien… Elle peut en effet, reprendre la fonction d’impression, détecter et récupérer le filament et même détecter et récupérer une éventuelle perte de puissance. Elle reprendra exactement là où elle s’est arrêtée sans risquer de perte de l’objet imprimé.

D’autres points forts ? Elle n’en manque pas !

La SideWinder X2 d’Artillery dispose d’une plate-forme en verre trempé qui permet une impression plus facile et une meilleure adhérence. Le lit chauffant quant à lui est à chauffage rapide, ce qui veut dire, qu’il ne lui faut que deux minutes pour atteindre la température de 110°C. Il est d’ailleurs protégé contre les surtensions, les hautes températures et les courts-circuits pour une meilleure sécurité. Du côté de l’extrudeuse, elle est à entraînement directe de 0.4 mm ce qui fait que le filament sort beaucoup plus rapidement que sur les imprimantes 3D habituelles. Le système double Z est synchronisé et le coupleur breveté… Enfin, le contrôle de l’écran se fait de manière tactile et est en couleur, ce qui le rend pratique et intuitif pour commander votre imprimante.

Les caractéristiques techniques et spécifications de l’Artillery Sidewinder X2

Les quelques caractéristiques techniques de la Sidewinder X2 devraient vous convaincre qu’elle est actuellement l’une des meilleures sur le marché.

Volume d’impression : 300 x 300 x 400.

Tension : [24V].

Tension secteur compatible : 110/220 [V] avec commutateur.

Filament pris en charge : PLA, PETG, TPU, ABS, 1,75 06 ASA

Hauteur minimale de la couche : 0,1 06 06 06

Diamètre de la buse : 0.4 06 Diamètre de la buse : 0.4 06

Poids net : 14 kilos

Format de fichier pris en charge : STL, G-Code, OBJ

Temps de chauffe de la buse : < 3 minutes

Temps de chauffe de la plaque de construction : 80 °C en moins de 2 minutes

Bruit de fonctionnement : < 70 dBA

Consommation électrique : 110 V 700 W max (avec lit chauffant allumé)

Tableau de commande : Ruby 32

Dimensions du produit : 21,65 x 15,94 x 34,25 pouces (avec porte-bobine)

Vitesse d’impression maximale : 150 mm/s

Vitesse de déplacement maximale : 250 mm/s

Température maximale de la plaque de construction : 130 ˚C

Connectivité : USB, carte TF, clé USB

Quelles sont les améliorations par rapport à la Sidewinder X1 ?

La version X2 de Sidewinder dispose de connecteurs renforcés sur l’axe Z pour éviter tout problème ou défaillance et d’un dissipateur intégré. Elle s’équipe d’un Hotend Volcano et d’une extrudeuse Titan Aero Clone et possède un lit chauffant en céramique. Enfin, elle s’équipe aussi d’interrupteurs de fin de courses optiques à bouton-poussoir. Avec une carte-mère 32 bits couplée avec des contrôleurs de moteurs pas à pas AT2100, elle offre non seulement une grande qualité d’impression, mais également une extrême précision dans les déplacements de la tête d’impression.

Cela vous permettra de créer des objets qui demandent beaucoup de finesse, mais également des lignes courbes, avec un rendu lisse parfait. Avec cette imprimante 3D Sidewinder X2 vous disposerez d’une machine qui vous permettra de créer des petits modèles en précision comme des prénoms ou un fin chemin de table mais également des objets de très grande taille tout en leur conservant un aspect lisse parfait. La SideWinder X2 d’Artillery est probablement le premier des meilleurs bons plans de cet été 2022… Avec un prix sans promotion qui tourne normalement autour de 400€ elle est l’imprimante 3D parfaite pour les débutants puisqu’elle ne nécessite aucune connaissance particulière pour l’utiliser, que pour les pros qui trouveront dans ce modèle, une machine facile à utiliser avec de très bonnes performances d’impression.

l’imprimante 3D SideWinder X2 est disponible au prix final de 299.99€ avec le bon de réduction : NNNARTILLERYX50

Je profite de l’offre sur Geekbuying

Article Partenaire