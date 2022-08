Vente Flash : le graveur laser Longer RAY5 en forte promotion sur le site officiel

Pour la rentrée, vous déciderez peut-être de vous lancer dans de nouveaux projets, laisserez votre créativité s’exprimer au travers d’œuvres en bois, métal, cuir, verre ou acrylique… Et pour réaliser votre projet vous aurez besoin d’une machine de gravure et de découpe laser DIY haute précision afin de réaliser un travail soigné, qui vous fera connaître auprès de vos futurs clients… Votre reconversion professionnelle pourrait parfaitement passer par l’achat du graveur laser Longer Ray5 10W, une machine qui promet de graver plus de 1000 matériaux différents, avec un grand espace de travail et un écran tactile intégré de 3,5”. Et, elle vous permettra même le travail hors ligne… Le Longer Ray5 10W est en promotion, c’est peut-être le moment de vous équiper pour la rentrée ! Présentation.

Le Longer Ray5 10W pourquoi faire ?

Ce graveur laser est l’un des plus puissants, précis et sûrs de sa catégorie… Grâce à son écran tactile de 3,5″ il offre de nouvelles fonctionnalités comme plusieurs moyens de transfert de données et le contrôle de plusieurs machines. Grâce à sa technologie à double faisceau, Ray5 10W développe une puissance plus forte et augmente donc ces capacités de gravure… Il est, par exemple, capable de couper une planche de bois de 0,8 ”/20 mm d’épaisseur et une taille de gravure de 15,8 * 15,8 pouces (400 * 400 mm) en acrylique de 1,2 ” / 30 mm. Quant à sa technologie de laser compressée embarquée, elle permet un point laser deux fois plus fin que les lasers ordinaires… Cela permet toutes les excentricités en matière de détails sur une création.

Le Longer Ray5 10 W et la sécurité…

Avec ce graveur laser nouvelle génération, vous pourrez également travailler en toute sécurité… Il s’équipe en effet d’un capteur thermique qui peut détecter la présence d’une flamme accidentelle lors de la création et s’arrêtera donc automatiquement. De plus, une alarme retentira pour vous informer du problème. La housse de protection, en acrylique ignifuge offre également une meilleure résistance au feu. Pour la sécurité et les économies d’énergie, le graveur laser s’éteindra automatiquement après 15 secondes d’inactivité. Il est donc impossible d’oublier de l’éteindre… Une fois le travail effectué, il s’arrête seul jusqu’à la prochaine action demandée.

Le Longer Ray5 10W et le contrôle…

Comme nous vous l’avons dit, il se dote d’un écran tactile 3,5″ qui lui permet de prendre en charge la découpe et la gravure hors ligne, il n’a donc pas besoin d’être connecté à un ordinateur pour fonctionner… Pour le connecter vous aurez le choix entre la Wi-Fi et un câble USB, il fonctionne également avec des cartes TF, ce qui facilite grandement les transferts de données. Le Ray5 10w peut également fonctionner en parallèle avec le contrôle d’un seul terminal, vous pouvez définir un certain nombre d’unités de gravure et de découpe ensemble et améliorer l’efficacité de la production. Ce qui s’avère très pratique lorsque vous devez reproduire le même modèle plusieurs fois…

Le Longer Ray5 10W et la compatibilité…

Là encore, vous ne rencontrerez pas de problèmes avec ce graveur laser qui est compatibles avec de nombreux accessoires logiciels de sculpture comme LaserGRBL, LightBurn. Il prend en charge Windows 7+, macOS, Linux et les formats de fichier de sculpture suivants : JPG, PNG, BMP, G-code, GIF, SVG, NC, GC, etc. Le graveur Ray5 10W est actuellement à 459$ avec le code coupon R510WSAVE30, c’est le moment d’en profiter pour créer de jolies choses à la rentrée non ?

Je profite de l’offre sur Longer3D