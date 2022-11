Vente Flash : l’incontournable radiateur d’appoint Rowenta est à prix cassé !

En automne comme en hiver, avoir un système de chauffage chez soi est indispensable pour affronter les chutes de température. Les modèles de radiateur sont divers et variés sur le marché, mais le radiateur soufflant de Rowenta figure parmi les plus pratiques et les plus performants. De plus, il est actuellement en promotion sur Amazon à un prix de 74,99 euros.

Les particularités du Rowenta SO6510F2

Si la plupart des radiateurs soufflants font du bruit lorsqu’ils sont en marche, le modèle SO6510F2 est particulièrement discret. Selon la description du produit, son niveau sonore maximal est estimé à 45 dB. C’est également un appareil que l’on peut utiliser tout au long de l’année. En effet, non seulement il réchauffe les pièces de la maison lorsqu’il fait froid, mais il peut par ailleurs les rafraichir quand vient la chaleur intense de l’été grâce à la fonction de ventilation froide.

Un radiateur sûr et sécuritaire

Le radiateur soufflant de Rowenta est compact et est muni d’une poignée de transport, ce qui permet de l’emmener partout dans la maison sans difficulté. Concernant les questions de sécurité, l’appareil est doté d’un panneau de commandes au couvercle transparent et répond à la norme de sécurité spécifique à l’isolation contre l’humidité (IP21). Ainsi, il est possible de s’en servir aussi bien dans la chambre à coucher que dans le salon, et même dans la salle de bain, à l’entrée ou à la sortie de la douche. L’appareil contrôle sa température à l’aide d’un thermostat et il possède un système de protection contre la surchauffe. Il est également doté d’une protection antigel.

Les caractéristiques du produit

Avec le radiateur soufflant Rowenta, deux types de vitesses de chauffage sont possibles. Pour une utilisation de longue durée, on peut mettre le radiateur soufflant en mode silence éco. Sinon, on peut choisir le mode max pour avoir sous la main un chauffage rapide et puissant en cas de besoin. La puissance électrique est bien évidemment réglable, allant de 1200 W à 2 400 W. La diffusion de la chaleur est assez large, directe et instantanée pour couvrir efficacement l’ensemble de la pièce. La surface de couverture du radiateur est de 25 m² et il fonctionne à une fréquence de 50 Hz.

Design et dimensions

Le radiateur Instant Comfort Aqua est de couleur gris clair. Il pèse 2,2 kg et possède une largeur de 31 cm, une hauteur de 22 cm, et une profondeur de 15 cm. L’appareil est livré avec une housse de protection et un câble de 1,7 m. Pour ceux qui sont intéressés, le radiateur soufflant électrique est actuellement proposé à un prix promotionnel de 74,99 euros sur Amazon.