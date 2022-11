Vente Flash : Tomtop fracasse les prix sur les écouteurs sans fil Lenovo et plusieurs montres connectées

La chasse aux cadeaux de Noël va bientôt être ouverte, et si vous ne voulez pas courir dans les magasins au dernier moment, il vaut mieux s’y prendre dès maintenant ! Cela tombe plutôt bien, car Lenovo propose de supers promotions sur deux produits tendance, qui plairont aux plus jeunes, comme aux plus vieux… La première concerne le casque sans fil Lenovo QT82, un cadeau à petit prix enfantine à utiliser… La seconde concerne la montre intelligente D18 1.3in disponible en divers coloris sobres, ou flashys, qui plaira vraiment à toute la famille. Les promotions ne sont pas éternelles, et c’est ce jour-ci qu’il va falloir en profiter !

Le casque sans fil Lenovo QT82

Le casque sans fil Lenovo QT82 est le petit cadeau parfait qui fera toujours plaisir. Il se dote d’un contrôle tactile et vous permet de monter ou baisser le volume de la musique, de recevoir ou de décliner un appel téléphonique. Mais également de mettre une chanson en pause le temps d’une conversation rapide, ou le retour à la chanson précédente et le passage à la chanson suivante évidemment. Ce petit casque intra auriculaire est compatible avec la plupart des téléphones, à condition qu’ils soient eux-mêmes compatibles avec le Bluetooth. Vous allez par ailleurs pouvoir l’appairer avec votre tablette ou votre ordinateur, pour des visioconférences à l’abri des bruits extérieurs ou pour écouter de la musique en travaillant ! Grâce à la dernière puce, la BT5.0, la transmission est hyper rapide et stable et la latence audio est incroyablement faible… De plus vous n’aurez besoin que de quelques secondes pour le mettre en marche, car il s’appaire très facilement… La qualité sonore du casque sans fil Lenovo QT82 vous permettra aussi de profiter du son en stéréo. Côté batterie, vous pourrez compter sur 6 à 8 heures de musique en continu, et une toute petite heure pour le recharger. Si vous ne l’utilisez pas au quotidien, il restera chargé pendant environ 80 heures.

Les caractéristiques techniques

Marque : Lenovo

Modèle : QT82

Couleurs disponibles : Noir, Blanc

Type de port : intra-auriculaire

Matériau : ABS+ PC

Microphone : Oui

Contrôle du volume : Oui

Bluetooth : Version V5.0

Profils pris en charge : HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Distance de transmission : 10 mètres

Réponse en fréquence : 20-20kHz

Capacité de la batterie pour les écouteurs : : 40 mAh * 2 / pour le boitier de charge : 400 mAh

Temps de charge : 1 heure

Temps de musique : entre 6 et 8 heures

Temps de veille : 80 heures

Étanchéité : IPX5

Le Casque sans fil Lenovo QT82 (dans un double pack) est proposé à 19,99 € (67 % de réduction) avec livraison gratuite (TVA incluse).

La montre intelligent D18 1.3in

La montre D18 1.3 in se décrit comme une montre intelligente… Avec son grand écran de 1.3 pouces, les écritures sont plus grandes et plus lisibles que sur des modèles à l’écran plus petits. Avec cette montre, vous pourrez suivre diverses informations vous concernant telles que les calories brûlées, votre sommeil, votre fréquence cardiaque. Bien entendu, elle vous donnera la température extérieure ainsi que l’heure, ce qui est quand même l’essentiel pour une montre ! L’écran couleur de grande taille vous permettra de visualiser rapidement la totalité des informations. La montre se dote également d’un système intelligent qui, en la connectant à votre téléphone portable, vous permettra soit de retrouver la montre, soit, à l’inverse, de retrouver votre smartphone. Une fonction assez pratique pour ceux qui sont un peu étourdis ! L’écran dispose d’une version diurne, où les couleurs sont claires, et d’une version nocturne, ce qui assure de ne pas être éblouis si vous consultez l’heure au beau milieu de la nuit ! De plus, elle se dote d’un écran en verre trempé qui résistera parfaitement à l’usure et aux rayures. Son intelligence ne se limite pas à vous donner votre fréquence cardiaque ou à suivre votre sommeil… Elle peut évidemment se connecter à votre téléphone et vous délivrer des messages ou vous rappeler vos rendez-vous… Vous pourrez par ailleurs enregistrer des vidéos ou prendre des photos avec cette montre ingénieuse. Avec son bracelet en TPU confortable à porter et très résistant, elle ne nuit pas à l’environnement. Vous découvrirez aussi d’autres fonctions pratiques comme le réveil, des modes sportifs intégrés, le comptage des pas, etc.

Les caractéristiques techniques

Marque : Lenovo

Modèle : D18 1.3in

Couleurs disponibles : bleu, noir, rouge, violet, vert

Taille de l’écran : 1.3 inch

Résolution : 240*240

Etanchéité : IP65

Bluetooth : 4.0

Système applicable : IOS 9.0 et plus, Android 5.0 et plus

Matériau : TPU + verre + métal

Batterie : 3.7V, 150mAh

Poids de l’emballage : 44 grammes

Acheter 5 montres, payez en uniquement 2 soit 23,62 € pour 5 pièces avec livraison gratuite (TVA incluse) soit 4,72 euros par unité ! * Vous pouvez en choisir cinq de couleurs différentes, sans aucune limitation.

Lenovo, une marque de qualité !

Il n’est peut-être plus nécessaire de présenter la marque Lenovo, qui depuis sa création en 1984 par Liu Chuanzhi, est devenu une marque informatique incontournable… Cette entreprise chinoise fabrique essentiellement des ordinateurs portables, téléphones, serveurs informatiques, et télévision connectée, et bien sûr, comme c’est le cas avec le casque sans fil et la montre connectée, du petit matériel informatique, connecté et intelligent. Depuis 2005, et son rachat de la division informatique personnelle d’IBM, la marque est devenue le premier constructeur mondial d’ordinateurs portables… Devenant par la même occasion, une marque mondialement connue, leader sur le marché des ordinateurs et des produits informatiques.