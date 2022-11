Vente Flash : Tomtop fracasse les prix sur une imprimante 3D et deux graveurs laser !

Vous envisagez de créer vos cadeaux de Noël, ou de réaliser vos décorations de table avec une imprimante 3D ou un graveur 3D, mais vous trouvez que ces machines sont hors de prix ? Détrompez-vous ! En cette semaine où les réductions sont toutes plus folles les unes que les autres, TOMTOP casse littéralement les prix sur trois modèles haut-de-gamme qui vous offriront de quoi vous amuser pour créer vos présents. La Sculpfun S9, la Sculpfun S10 et la Two Trees Bluer 3D sont en vedette sur TOMTOP à des prix incroyables. Nous vous proposons de les découvrir sans plus attendre !

La SCULPFUN S9 Laser Engraving Machine Ultra-thin Laser

Cette machine dispose de la dernière technologie de mise en forme du faisceau laser à diode de 5.5 W et d’une mise au point ultrafine de 0,06 mm. Elle offre une précision de coupe et une pénétration parfaite pour différents matériaux : jusqu’à 15 mm d’épaisseur pour le bois, 10 mm pour l’acrylique et permet aussi de graver sur de la céramique ou de l’acier inoxydable. Elle dispose également d’une conception de mise au point rapide qui combine une lentille de mise au point fixe et une conception coulissante et se veut très facile à utiliser. De par sa conception entièrement métallique, elle assure aux utilisateurs une stabilité parfaite, nécessaire pour obtenir une précision extrême dans la gravure. L’assemblage de l’imprimante graveur se fait en moins de 20 minutes, car tout a été pensé pour qu’elle soit utilisée aussi par des débutants.

Au niveau compatibilité, elle offre un large choix de possibilité puisqu’elle est compatible avec LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire, supporte la gravure en mode PWM, le système Windows, le système de commutation (LightBurn), et les formats de fichier de gravure possibles sont nombreux : JPG, PNG, DXF, SVG, G-code, NC, BMP, etc. Au niveau de la sécurité, le couvercle du laser filtre 98 % de la lumière ultraviolette qui peut être dangereuse pour les yeux. De plus, elle est livrée avec un tampon en acier format A4 qui protège le support du laser. Enfin, que vous graviez sur bois, papier, carton, plastique, blanc, carte PCB, oxyde d’aluminium, acier inoxydable 304, céramique, pierre noire ou que vous découpiez bois, acrylique, carton, tissu, bambou, carton, plastique, carton KT, ses axes X et Y disposent de lignes d’échelle très précises qui vous permettront de mesurer rapidement la taille des objets à graver ou à découper. Acheter la SCULPFUN S9 Laser Engraving Machine Ultra-thin Laser sur TOMTOP, au prix de 198,99 € au lieu de 494,01 € avec le code TCYS9N.

Je profite de l’offre sur Tomtop

La SCULPFUN S10 10 W Laser Engraving Machine high-density Laser Engraver

Ce second modèle de la même marque que le précédent se dote d’un faisceau laser plus puissant avec 10 W, ce qui lui confère une puissance deux fois supérieure à la S9. Le faisceau laser plus puissant lui permet une densité d’énergie plus élevée, une pénétration de coupe plus élevée, ainsi que de meilleures capacités de gravure. La S10 s’équipe d’une buse d’assistance pneumatique à grande vitesse, une conception avancée de la mécanique des fluides qui va permettre une meilleure utilisation de la pression d’air, ce qui améliore grandement l’efficacité de coupe et la pénétration dans le matériau à graver. Ces performances font de la S10, une machine qui se destine aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels qui recherchent une machine précise et facile à utiliser.

Avec sa carte mère qui utilise des puces 32 bits, elle dispose d’une vitesse de calcul plus rapide, et conserve les fonctions de l’axe Z et de l’interrupteur de fin de course pour faciliter la mise à niveau de la machine à graver. Au niveau de la compatibilité, elle supporte les mêmes logiciels et supports de gravure que la S9 (LaserGRBL, LightBurn, Benbox, GrblController, LiteFire) et les mêmes formats de fichiers de gravure (JPG, PNG, DXF, SVG, G-code, NC, BMP, etc.) Grâce à sa grande surface de gravure (400 mm x 400 mm) et à ses axes X et Y contenant des lignes de graduation très précises, la S10 répond à tous vos besoins en la matière. Enfin, elle s’équipe d’un bouclier oculaire qui protégera vos yeux en toutes circonstances, même si vous ne portiez pas de lunettes protectrices. Toujours au niveau de la sécurité, elle dispose d’un interrupteur qui permet de couper la machine en cas d’urgence. Acheter la SCULPFUN S10 10W Laser Engraving Machine high-density Laser Engraver sur TOMTOP, au prix de 387,08 € au lieu de 889,36 € avec le code TCS10S.

Je profite de l’offre sur Tomtop

L’imprimante 3D TWO TREES BLUER

Nous vous avons gardé l’offre immanquable pour la fin ! Avec un prix qui a fondu comme neige au soleil, si vous souhaitez acquérir une imprimante 3D à prix cassé, c’est le moment de sortir votre carte bancaire ! La 3D TWO TREES BLUER vous offre une impression de haute précision, une grande stabilité et un travail en silence. Elle s’équipe d’une carte mère MKS ROBIN NANO V1.1 d’un écran tactile couleur de 3,5 pouces, et dispose d’une interface multilangue : anglais, chinois, français, allemand, russe, coréen, espagnol. Côté extrudeuse, c’est une extrusion de haute efficacité qui vous attend.

En effet, les axes disposent d’un tendeur qui permet d’ajuster l’étanchéité et de doubles turbo ventilateurs qui lui confère une parfaite dissipation de la chaleur et un bon effet de moulage. Cette imprimante 3D est très facile à utiliser, même pour les novices en la matière puisqu’elle dispose d’une mise à niveau rapide, d’une détection de l’épuisement du filament et peut reprendre l’impression là où elle s’était arrêtée en cas de coupure de courant par exemple. Elle dispose enfin d’une taille d’impression standard de 235 × 235 × 280 mm et peut utiliser divers types de filaments de 1,75 mm (PLA, ABS, PETG) ainsi que le filament en bois. Acheter la sur TWO TREES BLUER 3D Printer sur TOMTOP, au prix de 102,95 € au lieu de 494,99 € avec le code TCOTHDB.

Je profite de l’offre sur Tomtop

Pour plus de bonnes affaires, un accès anticipé au Black Friday est disponible sur le site de Tomtop !

Article Partenaire