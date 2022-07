Vente Flash : Uwant fracasse les prix sur l’aspirateur balai sans fil UWANT X100 (sec et humide)

Depuis leur invention, en 1869, les aspirateurs ont beaucoup évolué, se sont perfectionnés, modernisés, sont devenus autonomes pour certains, sans fil pour d’autres… Ce qui n’a pas changé en revanche, c’est qu’ils sont absolument indispensables dans une maison ! Oublions les aspirateurs traîneaux qui prenaient une place énorme dans la maison, place aux aspirateurs balais puissants qui se transforment et vous transforment en véritables fées du logis… Justement, la marque UWANT lance une promotion sur le modèle X100, un aspirateur sans fils qui dispose de brosses à double rouleau breveté et qui avale aussi bien les poussières sèches qu’humides… Rien ne lui résiste et il vous facilite la corvée de nettoyage… Découvrez UWANT X100 Cordless All In One Wet Dry Vacuum Cleaner, un aspirateur puissant et facile à manier… C’est parti !

Un aspirateur puissant à qui rien ne résiste…

L’UWANT X100 possède donc une double brosse à rouleau design-Front et arrière double puissance d’assistance avec moins d’effort et même d’une détection intelligente de la saleté… Cette brosse à double rouleau et à quatre roues motrices, et à double gommage, élimine les taches et double aussi l’effet de nettoyage… Aucune trace d’eau ne restera sur le sol. Mais ce n’est évidemment pas sa seule qualité en matière de nettoyage… Il dispose également d’un système de coupe de cheveux breveté, d’un auto-nettoyage d’une seule touche et d’une batterie longue durée de 44 minutes, ce qui vous laissera largement le temps de passer dans les coins et recoins de votre maison. Le système d’auto-coup de cheveux intelligent permet de réduire les cheveux longs en petites portions afin qu’ils ne s’enroulent pas autour des brosses. La batterie longue durée installée sur l’aspirateur vous donne donc 44 minutes d’aspiration en continue, soit la possibilité d’aspirer environ 300 m² en une seule fois… Elle se recharge en 50 minutes et repart donc pour une nouvelle session… L’UWANT X100 ne fait pas qu’aspirer, il lave aussi votre sol, grâce à son réservoir séparé en deux… 600 ml avec d’un côté l’eau propre, de l’autre l’eau sale… Il peut donc aussi vous permettre de laver 300 m² carrés de sol en une fois, si la batterie est à charge pleine.

Et en plus, il est intelligent !

L’UWANT X100 se dote d’une détection intelligente de la saleté, c’est-à-dire, qu’il dispose d’un capteur infrarouge intelligent intégré, qui va détecter le degré de saleté des brosses à rouleaux et qui va donc ajuster le volume d’eau ou la puissance d’aspiration en fonction de l’état des brosses. Son intelligence ne s’arrête pas à la détection de la saleté des brosses, puisqu’il est également possible d’interagir vocalement avec l’aspirateur… Vous allez donc pouvoir lui demander de démarrer, contrôler le mode d’aspiration, l’autonettoyage etc… Il vous indiquera aussi quand il faut ajouter de l’eau et si la charge de batterie est basse… Ce qui est une petite révolution et peut être d’une grande aide pour les personnes âgées par exemple… Grâce à son double arbre flexible, il autorise une rotation à 360° et les brosses peuvent être réglées pour les angles des murs, les pieds de chaises ou de bureau, ainsi que les dessous de lit ou de meubles… On vous l’a dit, là où passe l’UWANT X100, la poussière et la saleté trépassent !

Encore quelques détails croustillants ?

Pour résumer, l’UWANT X100 est donc parfait pour aspirer et laver vos sols… Grâce à la stérilisation à l’ozone, il se nettoie automatiquement et évite les diffusions de particules nocives grâce à son filtre HEPA. Cet aspirateur innovant entend résoudre trois problèmes majeurs rencontrés par ce type d’aspirateurs :

Evitez les cheveux emmêlés sur les brosses grâce au système coupe-cheveux.

Evitez les eaux sales mélangées au propre grâce à son double réservoir.

Eliminez les mauvaises odeurs de la base de l’aspirateur.

Offrir une autonomie beaucoup plus longue que sur les aspirateurs de ce type, qui est en général d’une quinzaine de minutes au plus.

Laisser un sol absolument propre et sans aucune trace, ni odeur d’eau croupie.

Les caractéristiques techniques de l’aspirateur intelligent UWANT X100

Puissance (W) : <500W.

Tension (V) : 220V.

Capacité du réservoir à poussière (L) : 0,6-1 L.

Buse d’aspiration spéciale : Brosse combinée multifonctionnelle.

Type De filtre : HEPA.

Sans sac.

Ecran de contrôle LCD.

Brosse turbo : Double brosse à rouleau design-Front et arrière double puissance d’assistance avec moins d’effort.

Batterie longue durée de 44 minutes.

L’aspirateur UWANT X100 Cordless bénéficie dès sa sortie le 18 juillet et jusqu’au 22 juillet inclus d’une réduction de 14% soit un prix de 429$ au lieu de 499$. Cet aspirateur semble donc être le parfait compromis entre l’aspirateur classique et la serpillière… Un appareil 2 en 1 qui vous facilitera la tâche mais qui, grâce à sa conception, vous fera également économiser de l’énergie. Retrouvez encore plus d’offres UWANT. Et, si vous avez des questions sur ce produit, vous pouvez consulter la page FAQ.

Article Partenaire