Xiaomi : 3 belles promotions sur les smartphones et tablettes

Cela ne peut pas vous avoir échappé ! Les soldes en France viennent de débuter et c’est évidemment le moment de réaliser quelques bonnes affaires. Si vous cherchez une tablette dernier cri, ou un smartphone d’excellente qualité sans pour autant vous ruiner, c’est peut-être le moment de regarder les prix cassés que propose Xiaomi… Nous connaissons désormais très bien cette marque venue de Chine, qui met un point d’honneur à proposer des smartphones accessibles au plus grand nombre, sans pour autant rogner sur leurs qualités. Nous vous proposons un petit tour d’horizon des produits aux prix cassés proposés par la marque. Attention les stocks sont limités.

Xiaomi Pad 5 de 11 pouces, écran 120Hz WQHD

Les tablettes sont aujourd’hui très utilisées pour jouer ou télétravailler mais les prix frôlent parfois l’indécence… Il est difficile de trouver des tablettes dignes de ce nom à moins de 600€. Sauf, si vous optez pour la tablette Xiaomi Pad 5 qui vous proposera une expérience immersive à un prix très accessible. Le Pad 5 possède un écran parfaitement calibré qui assure une bonne rapidité d’exécution. La première tablette de la marque s’avère parfaitement convaincante et c’est une excellente nouvelle.

Caractéristiques Techniques

Dimensions : 166.3 x 254.7 x 6.9 mm

Poids : 511 g

Diagonale d’écran : 11 pouces

Définition : 2560 x 1600 pixels

DPI : 274 ppp

Dalle : IPS

Le Xiaomi Pad 5 est au prix de 337,99€ au lieu de 399.99€, mais cela ne durera pas très longtemps, c’est le moment ou jamais !

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8+128

Ce smartphone à un atout de poids, et c’est un peu contradictoire, mais il est hyper léger… Avec ses 159 grammes annoncés, il est très agréable à utiliser et sait se faire discret. Le module de caméra à l’arrière se veut ultra plat et ne dépasse pas à l’arrière. Côté coloris, il est disponible en cinq couleurs : vert, noir, rose, bleu et blanc flocon, notre préférée. Il dispose d’un excellent dispositif photo puisqu’il affiche un capteur principal 64 MP avec quatre caméras arrière pour réaliser des panoramas, macros ou portraits… Quant à la caméra avant, elle affiche 20 MP, ce qui est énorme pour les selfies. La qualité des photos est comme toujours, exceptionnelle chez Xiaomi.

Bien entendu, il dispose d’une prise jack de 3.5 mm pour un footing en musique. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE dispose de la technologie Bluetooth 5.1 et d’une batterie de 4250 mAh, ce qui vous assure la stabilité et une autonomie conséquente.

Caractéristiques Techniques :

Dimensions : 160.5 x 75.7 x 6.8 mm

Poids : 159 g

Diagonale d’écran : 6.55 pouces

Définition d’écran : 2400 x 1080 px

Résolution : 402 ppp

Type d’écran : Amoled

Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est au prix de 277,42€ au lieu de 369,90€ pour la version en 6 Go ou 299,92€ au lieu de 399,90€ pour la version en 8 Go, une belle économie en perspective !

Xiaomi – Redmi Note 9 Pro Smartphone 6 + 128 go

Ce smartphone nouvelle génération est l’un des smartphone qui se situe dans la gamme haute de série Redmi Note 9. Ce modèle de smartphone, comme tous ceux de la marque possèdent un design soigné et une utilisation facile. Les principales caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 9 Pro laissent présager d’un excellent modèle. On retrouve ainsi, une puissance de charge de 33W, un capteur photo principal de 64 MP, soit des photos magnifiques sans aucun doute. Le capteur frontal quant à lui vous assurera de chouettes selfies avec 16 MP. Du côté de la batterie, nous pouvons compter sur une batterie de 5020 mAh qui assure une grande autonomie. Sans oublier le chargement rapide qui a toute son importance évidemment.

Caractéristiques Techniques :

Dimensions : 165.8 x 76.7 x 8.8 mm

Poids : 209 g

Diagonale d’écran : 6.67 pouces

Définition d’écran : 2400 x 1080 px

Résolution : 395 ppp

Type d’écran : IPS

Le Xiaomi – Redmi Note 9 Pro est à 199€ au lieu 299,90€, c’est le moment d’en profiter.

Nous sommes des fidèles de la marque Xiaomi, et nous ne sommes pas prêts d’en changer… Avec une utilisation intensive quotidienne, notre smartphone ne nous a jamais fait défaut, et la qualité des photos est exceptionnelle même avec les plus petits des smartphones de la marque Xiaomi.

Article sponsorisé