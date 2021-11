Xiaomi dévoile le Poco M4 Pro 5G, un bijou de technologie à un prix raisonnable

Après avoir dévoilé les Redmi Note 11, 11 Pro et 11 Pro+, Xiaomi vient de lancer un nouveau modèle au rapport qualité-prix imbattable ! Aujourd’hui, c’est au tour du Poco M4 Pro 5G de faire son entrée sur le marché français !

On sait encore peu de choses sur ce nouveau smartphone, mis à part qu’il serait très ressemblant au Redmi Note 11. Cependant, il se dote d’un nouveau design sur l’arrière de l’appareil en affichant fièrement la mention « Design by Poco » juste à côté du logo de la marque !

Quelles caractéristiques techniques pour le Poco M4 Pro ?

Le nouveau Xiaomi Poco M4 Pro 5G se dote d’un écran lumineux 6.5 pouces et d’une résolution de 2400 x 1080 pixels ainsi qu’un mode 90 Hz adaptatif. Du côté de la caméra arrière, on retrouve une Samsung S5KJN1 qui se dote tout de même d’un capteur hallucinant de 50MP. On imagine alors aisément les superbes photos que l’on va pouvoir faire avec ce nouveau-né de chez Xiaomi ! Pour la caméra frontale, il affiche une caméra de 16 MP, parfaite pour les selfies dans les plus beaux endroits du monde. Ajoutons aussi à ce tableau magnifique, une caméra ultra grand angle de 8 MP qui vous laissera des souvenirs impérissables de vos road trip autour du monde…

Quelles performances pour le Poco M4 Pro ?

Le nouveau Xiaomi possède un processeur Mediatek Dimensity 810 avec 64 GB de stockage et une mémoire vive de 4GB. Au vu du prix proposé, c’est à priori, la meilleure offre du marché actuel dans cette gamme de smartphone. Vous pourrez ajouter deux cartes sim, l’une personnelle et l’autre professionnelle avec un seul smartphone. Il vous sera donc possible de posséder deux opérateurs différents … Et évidemment, il sera compatible avec le réseau 5G avec une vitesse ultra rapide de 25 Gb/s. Vous pourrez également insérer une carte SD sans ouvrir l’appareil dans le cas où celle de 64 Gb initiale ne serait pas suffisante.

Un autre petit plus sur le Poco M4 Pro, c’est sa prise jack 3.5 qui vous permettra de brancher n’importe quel casque audio directement sur le téléphone. D’ailleurs il se dote lui-même de haut-parleurs stéréo pour écouter de la musique entre potes !

Et ce n’est pas tout !

Bien sûr, que le nouveau venu de chez Xiaomi prévoit d’autres applications et fonctionnalités qui vous faciliteront la vie ! Ainsi, il bénéficie de la technologie NFC, qui vous autorisera les paiements directement avec votre smartphone. Vous pourrez aussi l’utiliser comme télécommande puisqu’il dispose d’un blaster infrarouge IR. Enfin, du côté de la batterie, vous pourrez compter sur 5000 mAh avec charge rapide 33 W, mais il ne bénéficie pas de la charge par induction. Ce qui, en soit, ne retire rien de ces exceptionnelles performances ! Même si cela peut sembler logique, le Poco M4 Pro n’est pas étanche, il n’est donc pas conçu pour prendre sa douche ou être utilisé sous la pluie ou sous la neige.

Pour conclure, le Poco M4 Pro ne dénotera pas aux règles établies par Xiaomi avec une qualité irréprochable, pour un prix défiant toute concurrence. Nous possédons nous-même un smartphone de la marque, et il coche toutes les cases d’un rapport qualité-prix imbattable… Sans qu’aucun bug ne vienne jamais perturber son fonctionnement !

Prix et disponibilités