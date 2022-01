Dijon : un Airbnb dédié à l’univers d’Harry Potter

Si vous êtes fan de la saga à succès Harry Potter, cet endroit ne risque pas de vous déplaire. Préparez vos valises et entrez dans l’univers du plus célèbre jeune sorcier d’Angleterre ! Un Airbnb vous propose de vivre l’expérience le temps d’un week-end. A Dijon, en France, un duo de fans de la saga a décidé d’aménager leur appartement à l’effigie du plus célèbre sorcier de Poudlard; ces deux Français ont décidé de donner l’occasion à d’autres fans de pénétrer dans leur appartement en le proposant sur Airbnb.

Un appartement assez insolite

Dans cet appartement situé à Dijon, rien n’est laissé au hasard. Tout est fait pour rappeler l’univers fantastique d’Harry Potter. Quel que soit l’endroit où vous posez les yeux, tout vous rappelle Poudlard ! L’intérieur de ce logement insolite se compose de pierres murales ainsi que de poutres apparentes. De nombreux objets de collection rappelant la saga à succès sont disposés dans tout l’appartement. Selon la légende, on peut même y apercevoir le chariot qu’Harry à utilisé pour traverser la voie 9 ¾. Pour les plus chanceux, vous pourrez apercevoir Hedwige, la chouette du célèbre sorcier se poser sur la cheminée. Ce n’est pas tout ! Toutes les tapisseries ont été inspirées de l’univers de la fameuse J.K Rowling. Des lits à baldaquins ressemblant comme deux gouttes à ceux du film vous permettront de vous reposer avant d’affronter les mange-morts.

Tout est fait pour plonger les visiteurs dans l’univers de la sorcellerie

Les deux fans de la saga ont vraiment pensé à tout ! Hors de question de négliger le moindre détail. C’est pourquoi les visiteurs ont la chance d’être accueillis avec les fameuses Bièraubeurre avant de découvrir l’univers d’Harry Potter. Tout au long de leur séjour, les visiteurs auront l’occasion de découvrir tout un tas d’objets dissimulés aux quatre coins de l’appartement.

Parmi eux, nous retrouvons le célèbre Choixpeau magique ainsi que les lettres brûlées disposées dans la cheminée. En ce qui concerne son prix, l’appartement peut héberger jusqu’à 4 personnes pour un prix de 132€ la nuit. Alors êtes-vous prêt à affronter Lord Voldemort lors d’une bataille acharnée dans cet appartement situé à Dijon ?

Un autre logement Airbnb insolite pour les fans de dinosaures

De plus en plus de logements insolites prennent forme dans le monde et se mettent location. Le temps d’un week-end, entrez dans l’univers fascinant des dinosaures et vivez l’aventure Jurassic Park. Située en Floride, la villa Raptor Retreat a été entièrement inspirée par le film à succès Jurassic Park. Rien n’a été laissé au hasard ! Les lits donnent l’étrange illusion de dormir à l’intérieur d’une grotte, ou sur le dos d’un diplodocus… Les sons, les ambiances, l’univers: tout est fait pour vous plonger au cœur de l’univers des dinosaures. Cette villa dispose également de nombreuses activités telles qu’une salle de sport, une piscine chauffée ainsi qu’un parc de jeu pour enfants.

En ce qui concerne son prix, la villa Raptor Retreat est disponible à la location sur Airbnb pour 400€ la nuit. A noter que le prix variera en fonction de la saison à laquelle est faite la réservation. Alors si vous aussi vous cherchez un endroit pour passer un week-end insolite, rendez-vous sur le site Airbnb, vous trouverez sûrement votre bonheur.