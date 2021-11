Vous connaissez sûrement tous ce personnage incontournable de l’histoire de la littérature, puis du cinéma; vous savez, le jeune apprenti sorcier marqué d’un éclair sur le front… Voilà maintenant 20 ans qu’Harry Potter connait un succès international.

En effet, le plus célèbre des sorciers continue de séduire le monde au fil des générations. Malheureusement pour les fans, la saga à succès s’est achevée en 2011 après 8 films au compteur. Cependant, il se pourrait bien que les acteurs se retrouvent 10 ans après, afin de continuer l’histoire du jeune sorcier.

Harry Potter revient sur le petit écran

Cela fait maintenant 20 ans que le jeune sorcier a fait son apparition sur nos écrans. Et si après tant d’années le film à succès réapparaissait sur nos écrans pour le plus grand plaisir de ses fans ? C’est justement le projet de Chris Columbus, réalisateur des deux premiers films de la saga : Harry Potter à l’école des sorciers (2001) et Harry Potter et la Chambre des secrets (2002).

Les films de la saga sont en réalité des adaptions d’une série littéraire écrite par J.K. Rowling. En voyant le succès de la série littéraire en Angleterre, Chris Columbus a décidé de l’adapter au cinéma. La série littéraire raconte l’histoire d’Harry Potter, jeune sorcier qui a grandi dans un monde sans magie. Au fil de l’intrigue, le jeune garçon découvre le monde des sorciers et devient rapidement l’un des meilleurs de son école.

Son objectif : battre Lord Voldemort, mage noir ayant autrefois assassiné les parents du jeune sorcier. Le dernier film de la saga, Harry Potter et les Reliques de la Mort, s’achève par la présentation des enfants du jeune sorcier et de Ginny Weasley, sœur de son meilleur ami.

Mais alors, quelle serait la suite ?

Avec le succès qu’a connu cette saga, J.K. Rowling ne comptait pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, la romancière britannique avait déjà comme projet de poursuivre la fantastique histoire d’Harry Potter, en narrant les aventures des enfants des héros principaux de la série littéraire.

Nous avons déjà fait la connaissance d’Albus Severus, fils d’Harry Potter et Ginny Weasley, nommé ainsi en hommage à Dumbledore et Rogue; le dernier film a quant à lui déjà se nomme Harry Potter et l’Enfant maudit, une pièce de théâtre écrite par Jack Thorne, qui suit les aventures d’Albus Severus Potter et de son meilleur ami Scorpius Malefoy, fils de Drago Malefoy.

Le réalisateur Chris Columbus souhaiterait adapter la pièce de théâtre au cinéma. Et pour couronner le tout, le réalisateur aimerait beaucoup que les acteurs principaux de la saga jouent un rôle dans l’Enfant maudit. “C’est une super pièce et les enfants ont le bon âge pour jouer ces rôles. C’est un de mes petits fantasmes”, affirme Chris Columbus.

Cependant, le projet du réalisateur n’est encore aujourd’hui qu’un fantasme qu’il souhaite réaliser. Néanmoins, cela pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu ! En effet, Harry Potter pourrait bien user de sa baguette magique pour réaliser le souhait de Chris Columbus. Qui sait ?