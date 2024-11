« Une expérience incroyable », j’ai visité la boutique Harry Potter dans le centre-ville de Mâcon

Vous connaissez Harry Potter, le petit sorcier né sous la plume de JK Rowling en 1997, c’est certain. Le héros de cette histoire fantastique a connu un succès phénoménal dès la sortie de L’École des Sorciers, premier livre de la saga, que mes enfants avaient même étudié à l’école primaire. Nous avons tous, au moins, lu un livre ou vu un film de cette saga qui a rendu son autrice milliardaire ! On ne compte plus les logements Airbnb dédiés à Harry Potter et à ses amis, ou encore les objets dérivés (baguettes magiques, mugs, peluches, etc.). Dans la ville de Mâcon, un nouvel espace dédié à Harry Potter vient d’ouvrir ses portes : « Aux Chemins de Traverse », une boutique fantastique tenue par Nicolas Luminet, passionné de la saga britannique. Ainsi, je vous embarque pour une petite visite guidée dans la jolie ville de Mâcon.

La naissance de la boutique « Aux Chemins de Traverse »

Nicolas Luminet, Mâconnais et créateur de la boutique, a mis son savoir-faire artisanal à l’œuvre pour donner vie à cet univers magique. En effet, dans cette boutique, vous trouverez des objets uniques puisqu’ils sont fabriqués par le maître des lieux. Ainsi, il fabrique, par exemple, lui-même des baguettes en bois, inspirées des baguettes magiques de la saga. De plus, les autres produits dérivés sont, pour la plupart, conçus en partenariat avec des artisans locaux. Nicolas Luminet s’est directement inspiré des Chemins de Traverse de la saga, les boutiques dans lesquelles Harry et ses amis se procurent les objets magiques avant leur rentrée à Poudlard.

Comment vous y rendre ?

La boutique se trouve près du musée des Ursulines et non loin des quais de Saône, au 30 rue de la Barre à Mâcon, très exactement. Et, c’est vraiment « une boutique pas comme les autres » ! Pour m’y être rendu, on se croirait immergé dans les films de la saga, et pour être honnête, j’en ai pris plein les yeux !

 

Depuis son ouverture, cet espace unique attire les curieux et les amateurs de la magie de Harry Potter, transformant chaque visite en véritable voyage dans le monde des sorciers. Peu importe votre âge, que vous aimiez ou non Harry Potter, vous serez forcément séduit par l’ambiance que procure ce lieu, entre mystère et sorcellerie.

Retour sur la décoration de la boutique « Aux Chemins de Traverse »

La décoration de la boutique « Aux Chemins de Traverse » est un élément central de l’expérience. Le rez-de-chaussée est dédié à l’astronomie. Lorsque l’on monte à l’étage, on se retrouve plongé dans l’ambiance d’un manoir à la Harry Potter, avec un salon de style baroque et du mobilier sombre. Chaque meuble a été soigneusement chiné par Nicolas et sa famille pour apporter une touche authentique et pittoresque. Les visiteurs peuvent également profiter de tableaux animés et d’autres éléments de décoration qui plongent immédiatement dans l’ambiance magique de la saga.

Les événements prévus dans les mois à venir

Pour le moment, vous trouverez donc les articles en vente, parfaits pour vos futurs cadeaux de Noël, en sachant que vous offrirez une « pièce unique ». Dès 2025, Nicolas Luminet prévoit d’organiser des événements inspirés de l’univers de Harry Potter dès 2025. Au programme : après-midi cinéma, soirées quiz, escape games et même des séances de contes. Des acteurs liés à la saga pourraient même être invités pour des rencontres, faisant d’ « Aux Chemins de Traverse » un haut-lieu de la saga Harry Potter en France.

Si vous souhaitez vous y rendre, sachez que cette boutique unique est ouverte du mardi au samedi de 10 h à 19 h. Plus d'informations : aux-chemins-de-traverse.fr. Et vous ? Allez-vous faire le voyage jusqu'à Mâcon pour découvrir cette petite merveille ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience.